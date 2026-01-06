Znovuzrozené řecké duo padlo. USA pomohla do semifinále United Cupu hlavně Gauffová

UNITED CUP - Spojené státy udělaly další krok k úspěšné obhajobě loňského triumfu v týmovém United Cupu. Ve čtvrtfinále v Perthu udolaly nejtěsnějším možným rozdílem znovuzrozené řecké duo ve složení Maria Sakkariová (30) a Stefanos Tsitsipas (27). Dvěma body přispěla k postupu mezi nejlepší kvarteto světová čtyřka Coco Gauffová (21).
Coco Gauffová bodovala proti Řecku dvakrát (© JANELLE ST PIERRE / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

USA – Řecko 2:1

Spojené státy nastupovaly do čtvrtfinále v Perthu jako favoriti. Čekal je ale nebezpečný řecký tým a moc nechybělo k tomu, aby se s letošním ročníkem soutěže smíšených družstev rozloučily dříve, než se očekávalo.

Gauffová se oklepala ze šokující porážky s Jessicou Bouzasovou a velmi snadno si poradila se Sakkariovou. Aktuální světová čtyřka povolila bývalé třetí ženě žebříčku jen pět gamů a řecké soupeřce nabídla pouze jeden brejkbol.

O servis sice přišla, nicméně za necelou hodinu a půl dokráčela k pohodlnému vítězství 6:3, 6:2 a přinesla americkému výběru očekávaný bod. Sakkariová tak nedokázala navázat na skalpy dalších grandslamových šampionek Naomi Ósakaové a Emmy Raducanuové.

Rozhodnout o postupu mohl už Taylor Fritz. Momentálně devátý hráč hodnocení však bojuje na začátku sezony s nepříjemným zraněním kolene a není stoprocentně fit ani v nejlepší formě. Přesně toho využil dvojnásobný grandslamový finalista Tsitsipas.

Ačkoli se odehrálo mnohem více gamů, bylo toto utkání o pár minut rychlejší než to dámské. Bývalá světová trojka Tsitsipas zlikvidoval obě brejkbolové hrozby, v každém setu Fritzovi jednou sebral podání a po vítězství 6:4, 7:5 poslal čtvrtfinálový duel mezi USA a Řeckem do rozhodující smíšené čtyřhry.

Tsitsipas tak, co se týče singlových zápasů, zůstává v letošní sezoně neporažen. V United Cupu našel recept také na Šintara Močizukiho a Billyho Harrise. Proti Fritzovi odehrál svůj první souboj s někým z TOP 10 žebříčku od sezony 2024 a zapsal první takto cenný skalp od předloňského dubna.

V mixu nepřekvapivě nastoupili právě Sakkariová s Tsitsipasem. Za Američany dostali důvěru Gauffová s deblovým specialistou Christianem Harrisonem. Řecko nebylo v tomto zápase daleko od senzačního úspěchu.

Sakkariová s Tsitsipasem totiž urvali první set na svou stranu. Gauffová s Harrisonem však zvládli zareagovat a o prvním semifinalistovi letošního United Cupu rozhodl super tie-break. V něm Američané zahodili luxusní náskok 6:1, ale třemi body v řadě si vypracovali tři mečboly. Proměnili až ten poslední a po výsledku 4:6, 6:4, 10:8 mohli slavit.

Spojené státy jsou nejúspěšnějším týmem v krátké historii United Cupu. Ten má za sebou tři ročníky a USA kralovaly v letech 2023 a 2025. Mezitím se radovalo Německo. V semifinále letošní edice budou Američané čelit domácí Austrálii, nebo Polsku.

Naši sousedé z Polska dnešní hladkou výhrou 3:0 nad Nizozemskem zkompletovali čtvrtfinálové obsazení. Další duely v této fázi obstarají Češi s Belgií a Švýcaři s Argentinou.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
