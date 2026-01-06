Znovuzrozené řecké duo padlo. USA pomohla do semifinále United Cupu hlavně Gauffová
USA – Řecko 2:1
Spojené státy nastupovaly do čtvrtfinále v Perthu jako favoriti. Čekal je ale nebezpečný řecký tým a moc nechybělo k tomu, aby se s letošním ročníkem soutěže smíšených družstev rozloučily dříve, než se očekávalo.
Gauffová se oklepala ze šokující porážky s Jessicou Bouzasovou a velmi snadno si poradila se Sakkariovou. Aktuální světová čtyřka povolila bývalé třetí ženě žebříčku jen pět gamů a řecké soupeřce nabídla pouze jeden brejkbol.
O servis sice přišla, nicméně za necelou hodinu a půl dokráčela k pohodlnému vítězství 6:3, 6:2 a přinesla americkému výběru očekávaný bod. Sakkariová tak nedokázala navázat na skalpy dalších grandslamových šampionek Naomi Ósakaové a Emmy Raducanuové.
Rozhodnout o postupu mohl už Taylor Fritz. Momentálně devátý hráč hodnocení však bojuje na začátku sezony s nepříjemným zraněním kolene a není stoprocentně fit ani v nejlepší formě. Přesně toho využil dvojnásobný grandslamový finalista Tsitsipas.
Ačkoli se odehrálo mnohem více gamů, bylo toto utkání o pár minut rychlejší než to dámské. Bývalá světová trojka Tsitsipas zlikvidoval obě brejkbolové hrozby, v každém setu Fritzovi jednou sebral podání a po vítězství 6:4, 7:5 poslal čtvrtfinálový duel mezi USA a Řeckem do rozhodující smíšené čtyřhry.
Tsitsipas tak, co se týče singlových zápasů, zůstává v letošní sezoně neporažen. V United Cupu našel recept také na Šintara Močizukiho a Billyho Harrise. Proti Fritzovi odehrál svůj první souboj s někým z TOP 10 žebříčku od sezony 2024 a zapsal první takto cenný skalp od předloňského dubna.
V mixu nepřekvapivě nastoupili právě Sakkariová s Tsitsipasem. Za Američany dostali důvěru Gauffová s deblovým specialistou Christianem Harrisonem. Řecko nebylo v tomto zápase daleko od senzačního úspěchu.
Sakkariová s Tsitsipasem totiž urvali první set na svou stranu. Gauffová s Harrisonem však zvládli zareagovat a o prvním semifinalistovi letošního United Cupu rozhodl super tie-break. V něm Američané zahodili luxusní náskok 6:1, ale třemi body v řadě si vypracovali tři mečboly. Proměnili až ten poslední a po výsledku 4:6, 6:4, 10:8 mohli slavit.
Spojené státy jsou nejúspěšnějším týmem v krátké historii United Cupu. Ten má za sebou tři ročníky a USA kralovaly v letech 2023 a 2025. Mezitím se radovalo Německo. V semifinále letošní edice budou Američané čelit domácí Austrálii, nebo Polsku.
Naši sousedé z Polska dnešní hladkou výhrou 3:0 nad Nizozemskem zkompletovali čtvrtfinálové obsazení. Další duely v této fázi obstarají Češi s Belgií a Švýcaři s Argentinou.
Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pavouk
