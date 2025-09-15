Berdych: Ještě není hotovo. Finále byl cíl, žádný soupeř nebude snadný
"Sám jsem si předsevzal, že by (postup) byl nejlepší dárek. Kluci a tým mi tak asi nemohli dát nic lepšího, než porazit venku Ameriku," uvedl Berdych. "Co pak bude v listopadu dál a ať už to dopadne jakkoliv, je daleko. Tohle je naprosto dostatečné a v tomto ohledu je to hezký dárek," podotkl.
Ke středečním narozeninám dostal dnes Berdych i dort s nápisy "40" a "Davis Cup". Bývalý čtvrtý hráč světa a wimbledonský finalista je ve funkci rok. Vloni nahradil po neúspěšném vystoupení ve skupinové fázi Davisova poháru Jaroslava Navrátila.
"Hodnotím to zatím kladně. Pořád je před námi kus práce. První rok se pro mě bude hodnotit až poté, co to dopadne a Davis Cup pro nás skončí. Pak bude asi více času na hodnocení," řekl Berdych. "Ta hezká slova se nyní krásně poslouchají, ale za sebe musím říct, že ještě není hotovo," uvedl.
Postup slavil možná uvolněněji než dříve jako hráč. "Tohle je jiná kapitola. V pozici hráče je to něco jiného. Teď má najednou člověk jiný odstup a přístup. Už není v té tenisové pračce, kde je to dennodenně. Člověku to otevře oči, že není dušený tlakem a tím, co tenista musí zvládat. Tím ale neříkám, že další zápas můžeme vyhrát a ta emoce bude jiná. Ty věci mám spontánně a zrovna teď to bylo takhle," uvedl Berdych.
Oslavy s týmem na Floridě nebyly tak bujaré, jak by se dalo čekat. Roli hrála hlavně únava po náročném programu. "Tendence byly velké a měli jsme velké oči. Nakonec jsme se sešli v hodně pozdních hodinách v lobby na hotelu. Poté co se kluci najedli, to spíše bylo o tom, abychom do sebe šťouchali a neusnuli jsme," řekl Berdych.
"Ty dva dny byly hrozně náročné a vysilující. Lehce jsme si připili a tím to asi skončilo. Není to tak, že bych něco skrýval. Po tom zápase ani nebylo moc co. Nebylo se na co chystat a s tím zázemím neměl člověk moc co najít. Našli jsme dvě piva, která zůstala v šatně. Jedno si dal Kuba (Menšík), jedno Jirka (Lehečka) jako hráči, kteří toho za ten den odmakali nejvíc, a takhle to asi skončilo. Snad na to bude prostor ještě dál," uvedl.
Finálová fáze se uskuteční od 18. do 23. listopadu v Boloni. "Byl to cíl, který jsme si pro letošek dali. Ve finále ale bude osm týmů a uvidíme, kdo bude naším dalším soupeřem. Je to hodně otevřené a těch scénářů se může stát moc. Když se nám ale podařilo porazit Ameriku venku, vlilo nám to sebevědomí, že tým je silný a může porážet ty nejlepší. Pojedeme tam uhrát co nejlepší výsledek," řekl Berdych.
Sledovat bude také středeční los, před kterým dnes organizátoři udělali změnu. Nejprve určí, zda Češi, nebo Argentinci, kteří mají ve světovém žebříčku stejně bodů (412), budou figurovat v pozici nasazených čtyřek a poté půjdou na nasazeného, nebo nenasazeného soupeře. Na pozici jedniček jsou Italové, druzí jsou Němci a třetí Francouzi. Dalšími účastníky losování budou Španělsko, Belgie a Rakousko.
