Berdych nominoval na Švédy dva nováčky. Seveřanům chybí jednička
V první nominaci chybí 35. hráč světového žebříčku Tomáš Macháč, který se rozhodne až po lednové šňůře turnajů v Austrálii vrcholící grandslamem Australian Open. Do týmu může dodatečně kapitán povolat také Dalibora Svrčinu. Deblisté Rikl s Nouzou budou v Davis Cupu debutovat.
Češi se pokusí uspět v kvalifikaci počtvrté za sebou. Vloni porazili v Ostravě 4:0 Jižní Koreu. Následně postoupili i přes výběr USA do finálového turnaje v Boloni, kde prohráli ve čtvrtfinále 1:2 se Španělskem.
Ve švédské nominaci chybí jednička a 171. hráč žebříčku Elias Ymer. Bojovat naopak budou Olle Wallin (443.), Leo Borg (533.) a deblisté Erik Grevelius a Andre Goransson. Češi se utkají se Švédskem poprvé od roku 2001, tehdy s nimi v Helsingborgu prohráli 2:3 na zápasy. Kapitánem týmu je Simon Aspelin.
Utkání se odehraje v nové a vyprodané Horácké aréně v Jihlavě s kapacitou 5500 diváků. Kvalifikaci otevřou v sobotu 7. února dvě dvouhry, o den později přijde na řadu čtyřhra a další dvouhry.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Jsem rád, že Berďa konečně vyzkouší Nouzi s Riklem.