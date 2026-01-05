Berdych nominoval na Švédy dva nováčky. Seveřanům chybí jednička

DNES, 16:45
Aktuality 7
Jiří Lehečka (24), Jakub Menšík (20) a deblisté Petr Nouza (27) s Patrikem Riklem (26) jsou v nominaci na kvalifikaci Davisova poháru proti Švédsku, která se uskuteční 7. a 8. února v Jihlavě. O složení týmu dnes informoval na tiskové konferenci kapitán Tomáš Berdych. V případě postupu by Češi narazili buď na Maďarsko, nebo USA.
Profily hráčů (7)
Rikl David
Nouza Petr
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Tomáš Berdych povolal do týmu dva nováčky (@ Domenico Cippitelli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

V první nominaci chybí 35. hráč světového žebříčku Tomáš Macháč, který se rozhodne až po lednové šňůře turnajů v Austrálii vrcholící grandslamem Australian Open. Do týmu může dodatečně kapitán povolat také Dalibora Svrčinu. Deblisté Rikl s Nouzou budou v Davis Cupu debutovat.

Češi se pokusí uspět v kvalifikaci počtvrté za sebou. Vloni porazili v Ostravě 4:0 Jižní Koreu. Následně postoupili i přes výběr USA do finálového turnaje v Boloni, kde prohráli ve čtvrtfinále 1:2 se Španělskem.

Ve švédské nominaci chybí jednička a 171. hráč žebříčku Elias Ymer. Bojovat naopak budou Olle Wallin (443.), Leo Borg (533.) a deblisté Erik Grevelius a Andre Goransson. Češi se utkají se Švédskem poprvé od roku 2001, tehdy s nimi v Helsingborgu prohráli 2:3 na zápasy. Kapitánem týmu je Simon Aspelin.

Utkání se odehraje v nové a vyprodané Horácké aréně v Jihlavě s kapacitou 5500 diváků. Kvalifikaci otevřou v sobotu 7. února dvě dvouhry, o den později přijde na řadu čtyřhra a další dvouhry.

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

7
Přidat komentář
GaelM
05.01.2026 17:12
Konečně, tihle dva měli jet už na loňské play off
Reagovat
frenkie57
05.01.2026 16:58
Teda, ty Švédové během let pořádně vyklidili pozice. Nechci říkat, že byli tenisovou velmocí, ale vždycky v popředí žebříčku někoho měli (Borg, Edberg, Valander a další). A teď, nejlepší hráč někde ve třetí stovce a ještě nepřijede. Něco je špatně ve státě švédském.

Jsem rád, že Berďa konečně vyzkouší Nouzi s Riklem.
Reagovat
PTP
05.01.2026 16:59
Valander ? To už jsi se dostal do světa filmu, ne?
Reagovat
frenkie57
05.01.2026 17:05
Do prkýnka, nějak se mně ty světy prolnuly. Wilander, samozřejmě.
Reagovat
Tennis_Luke
05.01.2026 16:53
Na tyhle "hráče" by stačil i Berdych. Kdyby teď začal trénovat, tak bez problémů udělá 2 body.
Reagovat
PTP
05.01.2026 16:55
Za mladýho Borga by nastoupil starej Borg a Berdych by byl v prdeli.
Reagovat
GaelM
05.01.2026 17:12
Když vy Borga, tak my Kodeše!
Reagovat

