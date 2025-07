Berdych věří Djokovičovi, výsledky Čechů ve Wimbledonu hodnotil velmi upřímně

Před 15 lety došel Tomáš Berdych (39) až do wimbledonského finále. Dnes sleduje travnatý grandslam ve zcela nové roli, necelý rok je totiž šéfem českého daviscupového týmu. Na kurtech All England Clubu pozoroval někdejší čtvrtý hráč světa i vystoupení svých svěřenců. Jak si podle něj vedli Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík? A kdo postoupí do letošního finále?

Hned trojice českých hráčů tentokrát figurovala mezi nasazenými tenisty, přesto ani jeden z nich nedokázal projít do druhého týdne. "Povedlo, nebo nepovedlo? Asi i sami kluci moc dobře vědí, že měli na víc a že letos hráli i daleko lepší utkání," přitaká Berdych.



V tenise se většinou hodnotí až ten poslední zápas, vy jste ale sledoval své svěřence průběžně. Jak se vám jejich vystoupení líbilo celkově?



"Pro mě bylo vždycky důležité, jakým stylem hráč turnajem prochází, jak jeho výkon graduje nebo kolísá, protože tenis a turnaje, to je vždycky dlouhodobý proces a ne jen jedno utkání, které člověk vytrhne ze sezony. Takže i když na to nebudeme koukat výsledkově, tak v komplexu ty zápasy prostě mohli zvládnout lépe. Ale to není žádné tajemství, ani to, že bych kluky za jejich zády někde natíral. I oni to tak cítí a to se prostě v tenise stane."



A už jste s nimi o tom mluvil? Nebo jak vlastně probíhá takový dialog daviscupového kapitána se svými svěřenci?



"Vůbec to není tak, že bych si kluky chytl hned po zápase a řešil to nimi. Na to mají své týmy. Ale samozřejmě jsme průběžně v kontaktu a někoho samozřejmě zajímá názor, co jsem viděl, jak se mi co pozdávalo. A já jsem v těchto věcech naprosto upřímný. Pro některé to byly hodně těžké chvíle, třeba Tomáš Macháč se tam rval čtyři a půl hodiny a to utkání mu prostě uteklo mezi prsty…"

Simply INCREDIBLE.



World No.192 August Holmgren beats No.21 seed Tomas Machac after nearly five hours of play on his first appearance in a Grand Slam main draw.



Just look at what it means to the Dane #Wimbledon pic.twitter.com/lUiRZJD4nB — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2025

Končil po pětisetové bitvě s relativně neznámým Dánem Holmgrenem. A vlastně ve Wimbledonu ještě nikdy druhé kolo neprošel.



"Ale on třeba to první utkání zvládl skvěle. Odehrál ho s Damirem Džumhurem, který byl dřív silný. Pak se trochu vytratil a teď se zase škrábe nahoru. Ale Tomáš to utkání zvládl úplně s přehledem, perfektně 3:0 bez jediné chyby. Asi i díky tomu sám chtěl víc a mířil dál, ale měl opravdu smůlu. Zápas ve druhém kole, který prohrál, byl strašně vyrovnaný. Měl obrovské šance, držel tři mečboly, ale bohužel se mu to nepovedlo dotáhnout. Tady je také potřeba říct, že to Holmgren v klíčových momentech proti mečbolům zahrál výborně. Vlastně Tomášovi šanci to zavřít nedal. Ale to prostě k tenisu patří a už je to minulost."

Nejdál došel Jakub Menšík, který vlastně nikdy předtím zápas v hlavní soutěži Wimbledonu nevyhrál…



"Musím říct, že ty dva zápasy, které měl v prvních kolech, byly hodně bojovné. Ale Jakub je zvládl dobře, opravdu je odmakal. Asi jsem ho letos viděl hrát lepší tenis. On to asi také tak vnímá. Ale velký aspekt mohl být i v tom, že to byl tenis na trávě, kterou opravdu zatím moc nezažil a teprve se na ní učí hrát. Ale progres tam je a myslím, že se na trávě bude hodně zlepšovat. To chce prostě čas."







Jiří Lehečka přijel do Londýna po parádní přípravě. V Queensu byl ve finále, kde s Alcarazem padl až ve třech setech. Navíc i naposledy ve Wimbledonu došel mezi 16 nejlepších. Jak velká rána pro něj byl ten brzký konec s Belluccim?



"Byla to pro něj vlastně poměrně nová zkušenost, se kterou se bude snažit nějak pracovat. Je to o tom, že když se mu povede turnaj, tak hned poté přijde zápas, jaký zažil teď s Belluccim. Myslím, že on si to se svým týmem určitě probere a že se z toho poučí a posune dál. Prostě měl špatný den, neodehrál utkání, jaké by si představoval, to se prostě stane. Ale výzva teď je, aby se mu to v budoucnu nestávalo dál. Člověk se nejvíce dokáže posunout z těch blbých zápasů."



Lehečka prohlásil, že tenis nechce dlouho vidět... Přesto, jak vnímáte tu elitní českou trojici v průběhu celé sezony?



"Myslím, že kluci mají pořád našlápnuto velmi dobře, sezonu rozjeli velmi slušně. Kuba Menšík se dere nahoru, letos hraje naprosto skvěle. A co je potřeba říct, všichni toho mají spoustu před sebou. Ono se dnes zdá, že sice skončil Wimbledon, třetí grandslam, ale ta sezona může být ještě extrémně dlouhá. Takže je důležité, aby se na ten zbytek ještě dobře připravili. Týmově nás čeká velmi těžký zápas v Davis Cupu v Americe. Doufejme, že se nám to podaří zvládnout. A pokud se to povede, můžeme se dostat do fáze, kdy bude každý z kluků potřeba v nejlepší formě a pohodě."

A sight we never want to see.



Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor pic.twitter.com/qBwiMbq3e2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

Co ostatní dění na Wimbledonu? Kdo podle vás bude tentokrát ve finále?



"Myslím, že z jedné strany by se tam měl dostat Alcaraz, ten vypadá velmi jistě a asi tam dokráčí. Ale otázka asi je, koho tam potká, zda to bude Djokovič, nebo Sinner. Trošku bych se přiklonil k tomu, že to může být Novak…"



Myslíte, že Sinner už měl štěstí dost při postupu do semifinále? Kdyby se Dimitrov nezranil, možná by ho ani dál nepustil…



"Musím říct, že to, co se stalo Dimitrovovi, to byl možná nejsmolnější moment, který jsem v tenisu za hodně dlouhou dobu viděl. Bylo mi ho líto, bylo to strašné. Je to to nejhorší, co může tenistu potkat. Asi neexistuje horší scénář v tom smyslu proti komu hrál, a jak se to vyvíjelo. Prostě brutální…"