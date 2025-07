Šance byla obrovská, ale čeští muži selhali. Největším zklamáním byl rozjetý Lehečka

Hlavně Jiří Lehečka (23), ale i Tomáš Macháč (24) s Jakubem Menšíkem (19) měli už po rozlosování jedinečnou šanci zahrát si druhý týden probíhajícího Wimbledonu. Výsledkem však je, že český mužský tenis nemá v závěrečných kolech nejslavnějšího tenisového turnaje ani jedno zastoupení.

Zatímco na French Open to vypadalo se šancemi českých mužů na postup do druhého týdne docela bledě už po rozlosování, před Wimbledonem si určitě mnozí řekli, že hned tři Češi mají velmi solidní šanci do závěrečných kol projít.

Ani na posvátném londýnském pažitu se to ovšem nepovedlo a naději až příliš rychle vystřídalo zklamání. Tím největším byl Lehečka. Do All England Clubu totiž přijel ve vynikající formě. Ve Stuttgartu si zahrál své první čtvrtfinále na trávě a v londýnském Queen's Clubu porazil mimo jiné Alexe de Minaura a Jacka Drapera a ve finále vzdoroval tři sety Carlosovi Alcarazovi.

Wimbledon však pro Lehečku skončil velmi brzy. V úvodním kole si poradil s antukářem Hugem Dellienem, ale pak nepotvrdil roli velkého favorita proti Mattiovi Belluccimu. Proti Italovi dokonce neuhrál set. "Vypadnout ve druhém kole jsem nechtěl, s tím jsem sem nepřijel. Na druhou stranu ty kurty tady jsou specifické a jiné než v Queen's. Myslím si, že jsem udělal všechno pro to, abych tady zahrál dobře," uvedl po nečekaném vyřazení.

Mattia Bellucci batte Lehecka e approda al terzo turno.

Prossimo avversario: Norrie.



Da quel lato di tabellone uno fra Fonseca, Jarry, Norrie e Bellucci giocherà i quarti di finale a #Wimbledon#Bellucci pic.twitter.com/wfkUnbUmi4 — ⁴⁴ (@Lasciamosta) July 2, 2025

Naději na druhý týden měli i jeho krajané. Macháč přijel po solidní generálce v Halle a po protrápených měsících způsobených častými zdravotními problémy prohlásil, že je konečně zase fit. Do turnaje vstoupil výborně a přejel Damira Džumhura.

Jenže loučil se už ve druhém kole, ve kterém si zranil palec na pravé ruce a neproměnil tři mečboly v řadě na returnu. S neznámým dánským kvalifikantem Augustem Holmgrenem, který se po studiu na univerzitě ve Spojených státech snaží prorazit mezi profesionály, nakonec padl v pětisetové bitvě.

Lehečka i Macháč už ve druhém týdnu grandslamu byli a tento milník mohl pokořit také Menšík. Nejlepší Čech v žebříčku ATP ale není v poslední době v nejlepší formě a na trávě teprve sbírá zkušenosti. Na druhou stranu měl po čtyřsetových výhrách nad Hugem Gastonem a Marcosem Gironem hratelné třetí kolo.

Flavio Cobolli je totiž jen o pár let starší a na trávě odehrál pouze o dva zápasy více. Menšík ovšem na Itala absolutně nestačil. "Těžko se mi na to reagovalo, necítil jsem se dnes úplně ve své kůži. Od začátku do konce to nebyl můj den. Někdy to je lepší den, někdy horší. Dnes to zrovna nedopadlo, bylo to jako jin a jang. Všechno mu sedlo, všechno mu tam spadlo. Mně to naopak nesedlo a nespadlo," uvedl.

V hlavní soutěži startoval ještě Vít Kopřiva. Ten měl na začátku turnaje z českých tenistů nejmenší naději, ovšem vedl o dva sety nad Jordanem Thompsonem, který je teď v osmifinále.

Přemožitelé Lehečky a Macháče vypadli hned v následujícím kole. Bellucci nestačil na Camerona Norrieho a Holmgren prohrál s De Minaurem. Ani jeden z nich neuhrál set. Cobolli půjde v osmifinále na Marina Čiliče.

Stejně jako na pařížské antuce tak není ve druhém týdnu mužské dvouhry ani jeden český zástupce. Na French Open dokonce do osmifinále neprošel z českých tenistů nikdo. Ve Wimbledonu situaci alespoň trochu zachránila Linda Nosková, která v neděli zabojuje o čtvrtfinále.