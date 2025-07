Poslední naděje ve Wimbledonu jde do boje. Nosková vyzve v osmifinále americkou ranařku

Linda Nosková (20) jako jediná z početného zástupu českých tenistů postoupila do druhého týdne dvouhry v letošním ročníku Wimbledonu. Poslední česká naděje bude usilovat o vyrovnání svého grandslamového maxima, a to v souboji s letos skvěle hrající Amandou Anisimovovou. Osmifinálové utkání absolvují také světová jednička Aryna Sabalenková, šampion posledních dvou ročníků Carlos Alcaraz či Taylor Fritz.

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 6. 7.

Češi v akci

Nosková (30-ČR) - Anisimovová (13-USA) | No.1 Court (18:00 SELČ)



Další osmifinále žen

Sierraová (Arg.) - Siegemundová (Něm.) | No.2 Court (14:00 SELČ)

Kartalová (Brit.) - Pavljučenkovová (-) | Centre Court (14:30 SELČ)

Sabalenková (1-) - Mertensová (24-Belg.) | Centre Court (16:00 SELČ)



Osmifinále mužů

Chačanov (17-) - K. Majchrzak (Pol.) | No.2 Court (12:00 SELČ)

Fritz (5-USA) - Thompson (Austr.) | No.1 Court (14:00 SELČ)

Jarry (Chile) - Norrie (Brit.) | No.1 Court (16:00 SELČ)

Alcaraz (2-Šp.) - Rubljov (14-) | Centre Court (18:00 SELČ)

Nosková – Anisimovová | 18:00 SELČ

Linda Nosková startovala v minulosti ve Wimbledonu dvakrát a slavila dohromady jen jedno vítězství. V letošním ročníku nejslavnějšího turnaje se ale konečně průlomu v tomto dějišti dočkala. Po velmi povedené přípravě si v Londýně poradila s Bernardou Peraovou a také po bitvě s Evou Lysovou a Kamillou Rachimovovou.

Dvacetiletá Češka tak posbírala v letošní travnaté části sezony už osm vítězství, v minulosti zapsala dohromady jen čtyři. Před pár týdny v Nottinghamu zaregistrovala své premiérové čtvrtfinále na trávě a v Bad Homburgu se dostala i díky skalpům Donny Vekičové a ruské komety Mirry Andrejevové ještě o kolo dál.

Ve druhém týdnu grandslamových podniků je podruhé v kariéře. Před rokem a půl na Australian Open zaskočila tehdejší světovou jedničku Igu Šwiatekovou a pak těžila ze skreče Eliny Svitolinové v osmifinále. Její parádní jízda skončila ve čtvrtfinále na raketě rozjeté Dajany Jastremské.

Vizitka Lindy Noskové. (@ Livesport / Enetpulse)

Nosková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (semifinále)

Bilance: 21:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 8:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 7:6 (kariérní 15:24)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Nosková – Wimbledon

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Nottingham (čtvrtfinále), Bad Homburg (semifinále)

Cesta turnajem: Peraová (6:2, 6:4), Lysová (6:2, 2:6, 6:3), Rachimovová (7:6, 7:5)

Amanda Anisimovová si zahraje ve druhém týdnu Wimbledonu poprvé od roku 2022, kdy tady naposledy účinkovala v hlavní soutěži. Třiadvacetiletá Američanka smetla Julii Putincevovou (6:0, 6:0) i Renatu Zarazúaovou (6:4, 6:3), ovšem ve třetím kole potřebovala všechny tři sety proti 110. hráčce světa Dalmě Gálfiové.

Devět ze svých 20 kariérních výher na travnatých kurtech slavila v letošním roce. V předchozích sezonách sice posbírala čtyři čtvrtfinálové účasti na nejvyšší tour na tomto povrchu, včetně Wimbledonu 2022, nicméně až před pár týdny hrála své první travnaté semifinále a finále (londýnský Queen's Club).

Do souboje s Noskovou půjde ve skvělé formě, jelikož vyhrála 14 z posledních 18 zápasů a letos senzačně ovládla tisícovku v Dauhá. V osmifinále grandslamů má ale negativní bilanci 2:5 a v posledních dvou prohrála s Arynou Sabalenkovou loni na Australian Open a letos na French Open. V neděli zaútočí na první grandslamové čtvrtfinále od Wimbledonu 2022.

Vizitka Amandy Anisimovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Anisimovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Queen's Club (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queen's Club (finále)

Bilance: 28:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 9:2

Bilance proti hráčkám TOP 30: 12:2 (kariérní 41:46)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 2:5)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále)

Anisimovová – Wimbledon

Kariérní bilance: 8:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Queen's Club (finále), Berlín (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Putincevová (6:0, 6:0), Zarazúaová (6:4, 6:3), Gálfiová (6:3, 5:7, 6:3)

Vzájemná bilance: Nosková vede 1:0. Ve druhém kole předloni v Indian Wells ještě coby teenagerka porazila domácí Anisimovovou 7:6, 6:3 a mohla by najít recept i tentokrát. Šance na postup jsou velmi vyrovnané a Anisimovová je jen velmi mírnou kurzovou favoritkou.

Sierraová – Siegemundová | 14:00 SELČ

Solana Sierraová se pouhých 15 minut před utkáním prvního kola dozvěděla, že si zahraje coby lucky loser hlavní soutěž Wimbledonu. A o pár dní později 21letá Argentinka přepisuje historii a je prvním lucky loserem v osmifinále Wimbledonu. Přitom nikdy předtím nepřekročila na nejvyšším okruhu ani úvodní kolo.

Ve finále kvalifikace nevyužila mečbol proti Talii Gibsonové a musela být ohromně zklamaná. V následujícím týdnu však měla důvod jen k radosti, a dokonce se i v osmifinále vyhne některé z nasazených hráček. Po cestě do něj vyřadila Olivii Gadeckou, domácí Katie Boulterovou a Cristinu Bucsaovou. Set neztratila jen s Gadeckou.

Před Wimbledonem měla v utkáních prvního kola na nejvyšší tour bilanci 0:2 a nikdy nevyhrála profesionální zápas na travnatých kurtech. V tuto chvíli ji mnozí považují za antukovou specialistku, jelikož od začátku loňského roku posbírala hromadu titulů na antukových turnajích ITF. Nedávno v červnu debutovala v TOP 100 pořadí.

Vizitka Solany Sierraové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sierraová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (osmifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 34:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 22:10 (kariérní 150:71)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (1. kolo)

Sierraová – Wimbledon

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Gadecká (6:2, 7:6), Boulterová (6:7, 6:2, 6:1), Bucsaová (7:5, 1:6, 6:1)

Laura Siegemundová se ve 37 letech dočkala své pravděpodobně nejlepší travnaté části sezony v kariéře. Ve Wimbledonu, kde v minulosti ani jednou nepřekročila druhé kolo, se ve všech třech zápasech vzepřela papírovým předpokladům. Dokonce každý z těchto duelů zvládla suverénně a bez ztráty jediného setu.

Německá veteránka neměla před startem Wimbledonu na kontě ani jeden skalp TOP 50 na nejrychlejším povrchu. Přesto dokázala jasně přehrát Peyton Stearnsovou (36. v žebříčku WTA) i Leylah Fernandezovou (38.). Ta největší senzace ovšem přišla ve třetím kole, v němž skolila 6:3, 6:3 úřadující šampionku Australian Open a světovou osmičku Madison Keysovou.

Pro 104. hráčku světa se jedná o neskutečný turnaj, na který přijela jen se třemi výhrami v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu v probíhající sezoně. Druhý týden na grandslamech si vyzkouší teprve podruhé v kariéře, na antukovém French Open na podzim 2020 se probojovala až do čtvrtfinále.

Vizitka Laury Siegemundové. (@ Livesport / Enetpulse)

Siegemundová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (osmifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 13:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 5:2

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 5:10 (kariérní 389:232)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo)

Siegemundová – Wimbledon

Kariérní bilance: 5:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Nottingham (1. kolo), Bad Homburg (1. kolo)

Cesta turnajem: Stearnsová (6:4, 6:2), (29) Fernandezová (6:2, 6:3), (6) Keysová (6:3, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Ačkoli je mezi aktérkami věkový rozdíl přes 16 let, obě prožívají pohádkový Wimbledon. Siegemundová má mnohem více zkušeností a už jednou ve čtvrtfinále na travnatých kurtech byla (Bad Homburg 2021). Němka tak nastoupí jako mírná favoritka, nicméně Sierraová by mohla mít své šance.

Kartalová – Pavljučenkovová | 14:30 SELČ

Sonay Kartalová prohrávala ve třetím kole s Diane Parryovou 0:3, ovšem pak nastartovala dominanci a mladou Francouzku přehrála jasně 6:4, 6:2. Třiadvacetiletá Britka prožívá svůj nejlepší grandslamový turnaj a po cestě do osmifinále porazila také Jelenu Ostapenkovou ve třech setech a smetla Viktoriji Tomovovou.

Přitom do All England Clubu nepřijela v dobré formě, jelikož na jakoukoli sérii dvou výher čekala od osmifinálové účasti v březnu v Indian Wells. Ve Wimbledonu neexceluje poprvé v kariéře, loni na tomto turnaji vyhrála včetně kvalifikace pět zápasů a probojovala se až do třetího kola.

V neděli bude útočit na své premiérové grandslamové čtvrtfinále a zároveň druhou takovou účast na nejvyšším okruhu. Loni v září předvedla šňůru sedmi vítězství na betonu v tuniském Monastiru a došla si z kvalifikace až pro titul. Jednalo se o její premiérový triumf na podnicích WTA.

Vizitka Sonay Kartalové. (@ Livesport / Enetpulse)

Kartalová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham, Queen's Club, Indian Wells (osmifinále)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham, Queen's Club (osmifinále)

Bilance: 19:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 5:3

Bilance proti hráčkám TOP 50: 3:7 (kariérní 5:10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo)

Kartalová – Wimbledon

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Queen's Club (osmifinále), Nottingham (osmifinále), Eastbourne (1. kolo)

Cesta turnajem: (20) Ostapenková (7:5, 2:6, 6:2), Tomovová (6:2, 6:2), Parryová (6:4, 6:2)

Anastasia Pavljučenkovová startuje ve Wimbledonu pošestnácté v kariéře a teprve podruhé postoupila do druhého týdne. Čtyřiatřicetiletá Ruska musela ve třetím kole otáčet bitvu s Naomi Ósakaovou. Bývalou světovou jedničku nakonec přetlačila 3:6, 6:4, 6:4 a i na třetí vítězství v tomto týdnu se nadřela.

Bývalá světová jedenáctka musela likvidovat manko setu také v úvodním kole proti Ajle Tomljanovicové. Tři sety nepotřebovala pouze ve druhém kole s nasazenou Ashlyn Kruegerovou, nicméně i s Američankou měla plné ruce práce (7:6, 6:4). Teď si zahraje o své druhé wimbledonské čtvrtfinále (2016).

V posledních dvou sezonách neměla stabilně dobrou formu. Loni nevyhrála dva zápasy po sobě od březnového Miami po srpnové Toronto a letos od únorového Abú Zabí po French Open. V aktuálním roce tu ale bylo i pár úspěchů, zejména čtvrtfinále na Australian Open a semifinále na trávě v Eastbourne.

Vizitka Anastasie Pavljučenkovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Pavljučenkovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (semifinále)

Bilance: 12:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 8:1 (kariérní 155:76)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 9:2)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo)

Pavljučenkovová – Wimbledon

Kariérní bilance: 18:15

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Eastbourne (semifinále)

Cesta turnajem: Tomljanovicová (4:6, 6:3, 6:2), (31) Kruegerová (7:6, 6:4), Ósakaová (3:6, 6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Společně se semifinále v Eastbourne vyhrála Pavljučenkovová letos už šest duelů na trávě, což je její nové maximum na jednu sezonu. Ruska má mnohem více zkušeností nejen s grandslamy, nicméně domácí Kartalová chytla skvělou formu, a proto jsou šance na postup naprosto vyrovnané.

Sabalenková – Mertensová | 16:00 SELČ

Aryna Sabalenková klidně mohla ve všech třech zápasech v rámci letošního Wimbledonu do rozhodující sady. Světová jednička ale ukázala svou sílu v klíčových momentech a zvládla bitvu i proti Emmě Raducanuové, proti níž prohrávala 2:4 v úvodní sadě a likvidovala setbol (7:6, 6:4). V dramatickém prvním dějství potřebovala osm vlastních setbolů.

Sedmadvacetiletá Běloruska kompletně nedominovala ani v úvodních dvou kolech proti kvalifikantce Carson Branstineové (6:1, 7:5) a Marii Bouzkové (7:6, 6:4). V posledních dnech se potvrzuje, že tráva je jejím nejslabším povrchem. Letos má na ní bilanci 5:1, ovšem čtyři z pěti výher zahrnovaly zvládnutý tie-break.

V osmifinále Wimbledonu je teprve potřetí v kariéře a stále může vyrovnat semifinálové účasti z posledních dvou startů v letech 2021 a 2023. V osmifinálových duelech na grandslamech má vynikající úspěšnost 12:3 a od US Open 2022 se při každém startu na grandslamech podívala minimálně do čtvrtfinále.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (semifinále)

Bilance: 45:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 30: 20:6 (kariérní 133:77)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 12:3)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále)

Sabalenková – Wimbledon

Kariérní bilance: 14:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 2:0

Generálka: Berlín (semifinále)

Cesta turnajem: Branstineová (6:1, 7:5), Bouzková (7:6, 6:4), Raducanuová (7:6, 6:4)

Elise Mertensová potkala ve třetím kole další dvojnásobnou semifinalistku Wimbledonu a porazila v něm 6:1, 7:6 nasazenou čtrnáctku Elinu Svitolinovou. V utkání odvrátila pět ze šesti brejkbolů, ve druhé sadě zlikvidovala manko brejku a po skalpu Ukrajinky vyrovnala své wimbledonské maximum.

V rámci probíhající travnaté části sezony má 29letá Belgičanka výbornou bilanci 8:1 a zatím ve Wimbledonu navazuje na generálku v Hertogenboschi, kde získala svůj první titul na nejrychlejším povrchu. Ve Wimbledonu porazila také Lindu Fruhvirtovou (6:4, 6:2) a Ann Liovou (6:7, 6:1, 6:2).

V neděli absolvuje 15. kariérní osmifinále na grandslamech. V této fázi má otřesnou bilanci 3:11 a od začátku roku 2021 prohrála všech sedm takových duelů. Bývalá světová dvanáctka dokázala projít do čtvrtfinále na grandslamové scéně pouze na Australian Open 2018 a ještě na US Open 2019-20.

Vizitka Elise Mertensové. (@ Livesport / Enetpulse)

Mertensová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Singapur (triumf); Hobart (finále)

Největší úspěchy na trávě: Hertogenbosch (triumf)

Bilance: 29:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 8:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:7 (kariérní 12:43)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:11)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo)

Mertensová – Wimbledon

Kariérní bilance: 15:7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019, 2022, 2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:2

Generálka: Hertogenbosch (triumf), Bad Homburg (1. kolo)

Cesta turnajem: L. Fruhvirtová (6:4, 6:2), Liová (6:7, 6:1, 6:2), (14) Svitolinová (6:1, 7:6)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 10:2 a vyhrála všech devět soubojů od sezony 2019. Světová jednička prodloužila svou dominanci proti Mertensové, s níž získala dva grandslamové tituly ve čtyřhře, letos na antukových dvorcích ve Stuttgartu a Madridu a měla by ji protáhnout i tentokrát.

Chačanov – Majchrzak | 12:00 SELČ

Karen Chačanov v letošní sezoně nemá svou nejlepší formu a jen ve velmi málo zápasech dokráčel k jasné výhře. Ačkoli je letos velmi zranitelný, pravidelně zvládá souboje s žebříčkově níže postavenými soupeři. To se potvrzuje i letos ve Wimbledonu, kde potřeboval všech pět setů proti Šintarovi Močizukimu a Nunovi Borgesovi.

Devětadvacetiletý Rus tak určitě doufá, že v tomto trendu bude pokračovat i v osmifinále Wimbledonu, v němž bude čelit hráči až z druhé stovky žebříčku. V tomto roce posbíral 15 porážek a devět z nich utrpěl proti zástupcům TOP 20 pořadí, se kterými prohrál všech devět letošních soubojů.

Solidní ranking si udržuje hlavně díky tomu, že docela pravidelně postupuje daleko na grandslamech a těch největších akcích obecně. Osmifinále na majorech si ovšem zahraje poprvé od loňského Australian Open, kdy v této fázi nestačil na pozdějšího šampiona a aktuální světovou jedničku Jannika Sinnera. Teď ve Wimbledonu má v osmifinále mnohem přijatelnějšího protivníka.

Vizitka Karena Chačanova. (@ Livesport / Enetpulse)

Chačanov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Halle, Barcelona (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Halle (semifinále)

Bilance: 21:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 7:2

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 7:2 (kariérní 169:69)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:6)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo)

Chačanov – Wimbledon

Kariérní bilance: 15:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Hertogenbosch (čtvrtfinále), Halle (semifinále)

Cesta turnajem: McDonald (7:5, 6:4, 6:4), Močizuki (1:6, 7:6, 4:6, 6:3, 6:4), Borges (7:6, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6)

Kamil Majchrzak si v poslední době prožil krušné chvíle. Kvůli dopingovému trestu přes rok nehrál a po návratu řešil zdravotní potíže i nestabilní výkonnost. Přesto na sobě dál tvrdě pracoval a nyní hraje ve Wimbledonu jeden z nejlepších turnajů své kariéry.

Před pár týdny si coby kvalifikant zahrál své teprve druhé kariérní semifinále na akcích ATP, první od Marrákeše 2022. Devětadvacetiletý Polák nemusel na další skvělý výsledek čekat dlouho, jelikož teď je ve Wimbledonu i s pomocí skalpů bývalého finalisty Mattea Berrettiniho a rozjetého Arthura Rinderknecha poprvé ve druhém týdnu grandslamů a vrátí se do TOP 100 pořadí.

Už postup do osmifinále je obrovský úspěch, který by mu měl pomoct k posunu kariéry na další úroveň. V neděli ho ovšem čeká velmi těžká výzva, protože někoho z TOP 20 žebříčku zatím nikdy neporazil. Za sebou má osm takových soubojů a pokaždé prohrál, třikrát na grandslamech.

Vizitka Kamila Majchrzaka. (@ Livesport / Enetpulse)

Majchrzak – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marrákeš (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 24:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Bilance na trávě: 3:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 0:0 (kariérní 0:8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Majchrzak – Wimbledon

Kariérní bilance: 3:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Birmingham challenger (1. kolo), Ilkley challenger (1. kolo), Eastbourne (kvalifikace)

Cesta turnajem: (32) Berrettini (4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3), Quinn (6:1, 6:4, 6:3), Rinderknech (6:3, 7:6, 7:6)

Vzájemná bilance: Chačanov vede 3:0, na trávě 1:0. Ruský tenista je favoritem, ale letos se trápí i s outsidery, takže Majchrzak by mohl stejně jako ve všech předchozích vzájemných duelech vzdorovat. Chačanov má ovšem mnohem více zkušeností a v této sezoně pravidelně zvládá souboje s žebříčkově níže postavenými soupeři. Proto se dá očekávat, že postoupí i tentokrát.

Fritz – Thompson | 14:00 SELČ

Taylor Fritz měl velmi těžký úvodní týden letošního Wimbledonu a v každém zápase narazil na soupeře, který je schopný se svým nejlepším tenisem porazit i někoho z TOP 20 žebříčku. Už v úvodním kole proti Giovannimu Mpetshimu Perricardovi byl kousek od porážky a další pětisetovou bitvu absolvoval proti Gabrielovi Diallovi. Následně ve čtyřech sadách přemohl Alejandra Davidoviche.

Aktuálně pátý hráč světa měl tak mnohem víc práce, než by se od někoho z TOP 5 žebříčku v prvním týdnu grandslamu očekávalo. Pokud si ovšem 27letý Američan takovou výkonnost udrží, měl by postoupit až do semifinále, jelikož se mu do něj i díky vypadnutí Daniila Medveděva krásně otevřela cesta. Navíc ještě nikdy semifinále Wimbledonu nehrál, takže by si vylepšil maximum.

Ve druhém týdnu Wimbledonu je potřetí v kariéře a v osmifinále to má 2:0. Jeho nejlepším výsledkem je čtvrtfinále z ročníků 2022 a 2024. Před třemi lety v něm nedokázal dorazit zraněného Rafaela Nadala a loni byl nad jeho síly Lorenzo Musetti.

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport / Enetpulse)

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Stuttgart (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne, Stuttgart (triumf)

Bilance: 28:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 11:1

Bilance proti hráčům TOP 50: 16:6 (kariérní 143:125)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo)

Fritz – Wimbledon

Kariérní bilance: 16:8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2:0

Generálka: Stuttgart (triumf), Queen's Club (1. kolo), Eastbourne (triumf)

Cesta turnajem: Mpetshi Perricard (6:7, 6:7, 6:4, 7:6, 6:4), Diallo (3:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:3), (26) Davidovich (6:4, 6:3, 6:7, 6:1)

Jordan Thompson se v letošní sezoně extrémně trápil se zdravotními problémy a asi málokdo očekával, že by mohl v takové kondici zvládnout pětisetovou bitvu na grandslamu. Jednatřicetiletý Australan ovšem předčil očekávání a přesně takovým poměrem udolal Víta Kopřivu i Benjamina Bonziho. Ve třetím kole s Lucianem Darderim naopak do rozhodující sady nemusel.

Už roky pravidelně sbírá úspěchy na travnatých kurtech, nicméně ve Wimbledonu se nikdy výrazněji neprosadil. Povedlo se mu to nečekaně až letos, přestože v tomto týdnu zaregistroval svou teprve třetí vítěznou sérii v probíhající sezoně a první od březnového Masters v Miami.

Za sebou má dvě osmifinálová utkání na grandslamech a dál se nikdy nedostal. Na US Open 2020 prohrál s Bornou Čoričem a loni v New Yorku nestačil na Alexe de Minaura. Navíc má v soubojích se zástupci TOP 5 žebříčku nulovou úspěšnost 0:3 na grandslamech, dokonce neuhrál set.

Vizitka Jordana Thompsona. (@ Livesport / Enetpulse)

Thompson – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Hertogenbosch (osmifinále)

Bilance: 11:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 4:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:3 (kariérní 7:23)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo)

Thompson – Wimbledon

Kariérní bilance: 8:8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Hertogenbosch (osmifinále), Queen's Club (1. kolo)

Cesta turnajem: Kopřiva (3:6, 4:6, 6:3, 7:6, 6:1), Bonzi (7:5, 6:7, 4:6, 6:2, 6:4), Darderi (6:4, 6:4, 3:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Fritz vede 2:1, na trávě ale prohrává 0:1. V nejlepší formě a kondici má Thompson vše potřebné k tomu, aby Fritzovi vzdoroval, obzvláště na travnatém povrchu. Jenže letos není stoprocentně fit, má za sebou náročnou cestu do druhého týdne a nejspíše favorizovaného Američana neohrozí.

Jarry – Norrie | 16:00 SELČ

Nicolás Jarry porazil ve čtyřsetovém duelu ve třetím kole hvězdného teenagera Joaa Fonsecu a pokračuje ve vynikajícím tažení v letošním Wimbledonu. Včetně kvalifikace se jedná o jeho už šesté vítězství na probíhajícím turnaji a těžké soupeře měl i v předchozích kolech, v nichž vyřadil Holgera Runeho a Learnera Tiena.

Stejně jako jeho následující protivník byl dlouho v krizi, přičemž ta jeho byla doslova extrémní. Devětadvacetiletý Chilan byl zhruba před rokem členem TOP 20 žebříčku, ovšem na konci antukového jara se začal i kvůli zdravotnímu problému ohromně trápit a momentálně mu patří až 143. pozice. S pomocí postupu do osmifinále Wimbledonu se ovšem v live hodnocení posunul zpět do elitní stovky.

Nyní ho dělí jedna výhra od premiérového grandslamového čtvrtfinále. Za sebou má jen jedno osmifinále na majorech a předloni na antukovém French Open v něm neuhrál set s Casperem Ruudem. V aktuální sezoně zapsal pouze jedno čtvrtfinále na nejvyšším okruhu, a to na úvodním turnaji roku v Brisbane. To jen potvrzuje jeho zmíněnou krizi.

Vizitka Nicoláse Jarryho. (@ Livesport / Enetpulse)

Jarry – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Hertogenbosch (osmifinále)

Bilance: 16:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 9:3

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 6:4 (kariérní 55:58)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Jarry – Wimbledon

Kariérní bilance: 6:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Birmingham challenger (osmifinále), Hertogenbosch (osmifinále), Halle (kvalifikace)

Cesta turnajem: (8) Rune (4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4), Tien (6:2, 6:2, 6:3), Fonseca (6:3, 6:4, 3:6, 7:6)

Cameron Norrie je obrovským bojovníkem a nedá míč zadarmo. Přesně tato taktika mu letos ve Wimbledonu vychází náramně. Na kontě má čtyřsetová vítězství nad veteránem Robertem Bautistou a světovou dvanáctkou Francesem Tiafoem a ve třetím kole pak přehrál bez ztráty sady Mattiu Bellucciho.

Devětadvacetiletý Brit si zahraje ve druhém týdnu domácího Wimbledonu teprve podruhé. Bývalý osmý hráč světa tady před třemi roky, kdy prožíval nejlepší období kariéry, porazil v osmifinálové fázi Tommyho Paula a nakonec padl až v semifinále s Novakem Djokovičem. Už tehdy ukázal, jak moc umí být na travnatých kurtech nebezpečný.

Ještě nedávno mu hrozilo vypadnutí z elitní stovky žebříčku, ovšem v posledních týdnech prožívá znovuzrození a má blízko k návratu do nejlepší padesátky. Výborně si vedl i na předchozím grandslamu na French Open, kde vypadl v osmifinále s Djokovičem. Ve Wimbledonu má v této fázi papírově slabšího soupeře než v Paříži a mohl by podruhé v kariéře projít do čtvrtfinále grandslamu.

Vizitka Camerona Norrieho. (@ Livesport / Enetpulse)

Norrie – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 24:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 3:2

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 8:5 (kariérní 185:83)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:3)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále)

Norrie – Wimbledon

Kariérní bilance: 14:7

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Queen's Club (1. kolo), Eastbourne (1. kolo)

Cesta turnajem: Bautista (6:3, 3:6, 6:4, 7:6), (12) Tiafoe (4:6, 6:4, 6:3, 7:5), Bellucci (7:6, 6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: 1:1. Jarry v letošním ročníku Wimbledonu ukazuje, že na trávě může být i díky svému dělovému servisu obrovskou hrozbou. Jeho parádní tažení by ale mohlo v tomto osmifinále skončit. Norrie má totiž obrovské zkušenosti a bude mít výhodu domácího prostředí. Šance jsou každopádně naprosto vyrovnané.

Alcaraz – Rubljov | 18:00 SELČ

Carlos Alcaraz obvykle nehraje v úvodních týdnech grandslamů naplno a v tomto trendu pokračuje i letos ve Wimbledonu. Na druhou stranu ale pokaždé dokáže včas zabrat a dojde si pro vítězství. Ve třetím kole v souboji s Janem-Lennardem Struffem ztratil set a na chvíli mu hrozila pátá rozhodující sada. Trápícího se německého veterána ale nakonec přetlačil ve čtyřech setech.

První týden letošního Wimbledonu nevypadá z pohledu 22letého Španěla přesvědčivě. Proti hráčům druhé stovky žebříčku Fabiovi Fogninimu a Struffovi ztratil minimálně jeden set. Je však třeba připomenout nedávné French Open, kde v pěti ze sedmi zápasů prohrál alespoň jeden set, a přesto na pařížské antuce zopakoval loňský triumf. Podobné působení předvedl loni ve Wimbledonu a pak ve finále zničil Novaka Djokoviče.

V tuto chvíli je šampionem posledních dvou ročníků Wimbledonu i French Open a statisticky nejlepším hráčem v tomto roce. Pozici největšího favorita letošního Wimbledonu si tak určitě zaslouží, a pokud uspěje, tak se připojí k Rogerovi Federerovi a Djokovičovi, kteří jako jediní v tomto století předvedli v All England Clubu hattrick. Navíc se na letošní edici naladil triumfem na generálce v Queen's Clubu a má kariérní bilanci 32:5 na trávě (28:1 z posledních 29 duelů).

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Barcelona (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queen's Club (triumf)

Bilance: 45:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na trávě: 8:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 14:3 (kariérní 78:34)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 11:1)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf)

Alcaraz – Wimbledon

Kariérní bilance: 21:2

Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 2:1

Generálka: Queen's Club (triumf)

Cesta turnajem: Fognini (7:5, 6:7, 7:5, 2:6, 6:1), Tarvet (6:1, 6:4, 6:4), Struff (6:1, 3:6, 6:3, 6:4)

Andrej Rubljov se sice mezi největší favority na grandslamech neřadí, nicméně v posledních letech na nich patří k nejstabilnějším hráčům. Sedmadvacetiletý Rus dosáhl letos ve Wimbledonu na už 16. kariérní účast ve druhém týdnu majorů a na každém z nich byl takto daleko nejméně třikrát.

Ještě zhruba před rokem pravidelně postupoval do čtvrtfinále grandslamů a prohrával v této fázi s nejlepšími hráči na světě. V poslední době ale neprožívá povedené období a kvůli propadu v žebříčku čelí teď ve Wimbledonu některému z největších favoritů už v osmifinále. To samé se mu stalo na nedávném French Open, kde v této fázi nedokázal vzdorovat Jannikovi Sinnerovi.

V žebříčku to nejvýše dotáhl na páté místo a několik let se pohyboval v elitní desítce. Přesto ještě nikdy neporazil někoho z TOP 5 pořadí na grandslamech. Přitom absolvoval už deset takových duelů. Aby toho nebylo málo, tak v těchto deseti soubojích dokázal dohromady uhrát pouhé dva sety.

Vizitka Andreje Rubljova. (@ Livesport / Enetpulse)

Rubljov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Hamburk (finále)

Největší úspěchy na trávě: Halle (osmifinále)

Bilance: 21:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 4:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 27:43)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 10:5)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále)

Rubljov – Wimbledon

Kariérní bilance: 12:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Halle (osmifinále)

Cesta turnajem: Djere (6:0, 7:6, 6:7, 7:6), L. Harris (6:7, 6:4, 7:6, 6:3), Mannarino (7:5, 6:2, 6:3)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 2:1. Španěl se bude muset oproti předchozím zápasům zlepšit, protože Rubljov hraje agresivně a má mnohem více zkušeností na grandslamech než předchozí soupeři Alcaraze. Od šampiona posledních dvou ročníků Wimbledonu se očekává, že případně svou výkonnost v kritických momentech pozvedne. Proti Rubljovovi nastoupí jako obrovský favorit.

Nedělní program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Kartalová (Brit.) - Pavljučenkovová (-)

2. Sabalenková (1-) - Mertensová (24-Belg.)

3. Alcaraz (2-Šp.) - Rubljov (14-)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. Fritz (5-USA) - Thompson (Austr.)

2. Jarry (Chile) - Norrie (Brit.)

3. Nosková (30-ČR) - Anisimovová (13-USA)



NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)

1. Nouza/Rikl (ČR) - Arévalo/Pavič (1-Salv./Chorv.)

2. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Melicharová-Martinezová/Samsonovová (15-USA/-) / nejdříve ve 13:30 SELČ



COURT 12 (od 12:00 SELČ)

1. juniorky

2. Pavlásek/Zieliňski (ČR/Pol.) - Nys/Roger-Vasselin (10-Monako/Fr.) / nejdříve ve 13:30 SELČ

3. Panovová/Lammons (-/USA) - Krawczyková/Skupski (USA/Brit.)

4. Siniaková/Verbeek (ČR/Niz.) - Mihalíková/González (SR/Mex.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje