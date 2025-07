Nemá mozek! Macháč po zahozených mečbolech a vyřazení kritizoval sudího

WIMBLEDON – Tomáš Macháč netajil po čtvrtečním neúspěchu ve 2. kole Wimbledonu rozladění. Po porážce se 192. hráčem světa Dánem Augustem Holmgrenem, kterému podlehl po třech nevyužitých mečbolech 6:7, 7:6, 7:6, 5:7, 6:7, se vrátil k diskuzím s rozhodčími, kteří mu nechtěli před rozhodujícím setem povolit opustit kurt kvůli převlečení. Novinářům také řekl, že ho v závěru limitovala bolavá ruka, kterou si během utkání zranil.

Jednadvacátý nasazený Macháč se pustil do dlouhé diskuze po prohrané čtvrté sadě, v níž nedotáhl vedení 2:1 na sety a stav 5:4 a 40:0. Umpirový rozhodčí mu nechtěl povolit odejít do zázemí. Argumentoval tím, že český hráč už dříve opustil kurt na toaletu.

"Byl jsem velmi překvapený, že si nemohu převléknout oblečení, protože předtím jsem se během zápasu převléknout nebyl. Když hrajete čtyři a půl hodiny a nemůžete se převléknout, tak je to zvláštní. Myslím, že ten rozhodčí by tuhle práci neměl dělat, protože podle mě nemá mozek," řekl Macháč.

Situaci nevyřešila ani přivolaná žena z organizačního týmu turnaje. "Řekla, že se můžu převléknout, ale musím to stihnout na čas. Takže se prý můžu převléct v blízkém tunelu, kde jsou i diváci. Že by přede mě dali ručník. Tak jsem říkal: OK, tohle je Wimbledon? Pěkné. Myslím, že tihle lidi nemají mozek, jsou to stroje. Nechápu, jak mohou být na takovýchto pozicích," uvedl Macháč.

Situaci na dálku konzultoval po telefonu se zástupcem ATP i Macháčův trenér Daniel Vacek. Vyřešil ji až příchod ještě výše postaveného supervizora. "Ten byl překvapený, že mi nedovolili jít se převléct. Pak se toho rozhodčího sám ptal, že mám mokré oblečení a že se musím převléknout. A on najednou, že to už jo," podotkl Macháč.

Zraněný palec

Prodleva mezi čtvrtým a pátým setem trvala přes 13 minut. Přestože Macháč připustil, že mu pauza přišla po ztracené sadě nevadila a mohl lehce zapomenout na nevydařenou koncovku, neměl z toho radost. "Když se tam člověk hádá čtyři minuty a věnuje tomu tu energii, tak to jsem přesně nechtěl. Potřeboval jsem se převléct, protože jsem byl zpocený. Potřeboval jsem si odejít z kurtu, srovnat si myšlenky, tak jak to dělají všichni. Bohužel to ale byl takový boj," řekl.

Nebyl to navíc jediný problém, který čtyřiadvacetiletý rodák z Berouna řešil. V koncovce druhého setu si totiž poranil palec na pravé ruce, v níž drží raketu. Bolest ho v závěru limitovala. "Spadl jsem tam při odvracení setbolu a dal jsem si pod sebe blbě ruku. Potom mi to vystřelovalo do celé ruky. Byla to obrovská bolest a nemohl jsem ruku pořádně uvolnit při držení rakety. Zvládl jsem to, bojoval jsem s tím, ale bylo to nepříjemné," uvedl Macháč.

I proto si vzal ještě v koncovce čtvrtého setu za stavu 5:6 zdravotní přestávku. "Já nemám 'medicaly' rád, samotného mi to rozhodí rytmus a mám rád, když to běží. Nemám rád, když to soupeř udělá, tak se také snažím to nedělat. Je to nepříjemné, nedělá se to. Když si pauzu vezmu, je to proto, aby mi to pomohlo. Většinou, když jsem si ho vzal, tak jsem pak stejně skrečoval. Ale teď to pomohlo," řekl Macháč.

Zápas nechtěl vzdát i proto, že kvůli zdravotním potížím odstoupil od loňského září z devíti zápasů. "Snažím se to postupně vymazávat, protože těch skrečí bylo opravdu moc. Také to ale bylo trochu nepříjemné, protože diváci byli kvůli té mé pauze hodně proti mně. Byl to fakt těžký zápas," uvedl.

Statistiky zápasu. (@ Enetpulse / Livesport)

Holmgrena, který prošel poprvé do hlavní soutěže grandslamu z kvalifikace, ocenil za dobrý výkon. U třech nevyužitých mečbolů si nic si nevyčítal. "Měl jsem na tohle dnes smůlu. Normálně neříkám, že jsem měl smůlu, ale teď jsem ji měl. Na ty mečboly jsem zahrál dobře a nic bych teď neměnil," řekl Macháč.

"Bohužel pak v pátém setu jsem začal strašně cítit palec. Bojoval jsem proti tomu a dostal se do super tie-breaku, ale tam on zahrál fakt odvážněji a lépe. Byl to velmi těžký zápas. K vítězství mi chyběl jediný bod a on v tom gamu trefil dvě lajny. Přeju mu to nejlepší do dalšího kola," doplnil třiadvacátý hráč světa.

