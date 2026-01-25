Bezradný Medveděv schytal debakl! Rus znovu vyhořel na Tienovi, v Melbourne končí

AUSTRALIAN OPEN – Americký talent Learner Tien (20) se v Melbourne postaral o velké překvapení. Dvacetiletý hráč si ve čtvrtém kole poradil s trojnásobným finalistou turnaje Daniilem Medveděvem (29), kterého porazil jasně 6:4, 6:0, 6:3. V Melbourne si tím zajistil postup do čtvrtfinále a stal se nejmladším čtvrtfinalistou grandslamu od Nicka Kyrgiose v roce 2015.
Medveděv – Tien 4:6, 0:6, 3:6

Pro oba tenisty šlo o další kapitolu rychle se rozvíjející rivality. Už před rokem v Melbourne tehdejší světová jednička Tien Medveděva zaskočil v pětisetové bitvě druhého kola. Právě tento zápas se později ukázal jako důležitý zlom v jeho kariéře, protože Američan bývalou světovou jedničku porazil znovu i na cestě do svého prvního finále na okruhu ATP Tour v Pekingu.

Tentokrát ale drama netrvalo dlouho. Po vyrovnaném prvním setu, který Tien urval winnerem z forhendu po lajně, převzal zápas zcela pod kontrolu. Z následujících patnácti her jich vyhrál hned dvanáct a celý duel ukončil po pouhé hodině a 39 minutách.

"Je to úžasný pocit, opravdu výjimečné to tady dokázat," řekl Tien po svém vůbec prvním postupu do čtvrtfinále grandslamu. "Vracet se sem každý rok a hrát před těmito fanoušky je něco speciálního. Byl to můj velký cíl a jsem neskutečně šťastný." Zároveň vyzdvihl i podporu publika, která pro něj má v Melbourne mimořádný význam.

Medveděv přitom přijel do Austrálie ve slušné formě. Na začátku měsíce vyhrál turnaj v Brisbane a už pošesté v kariéře se probojoval do čtvrtého kola Australian Open. Proti rozjetému Tienovi ale tentokrát nestačil. Pětadvacátý nasazený Američan diktoval tempo zápasu, hrál agresivně a s velkou jistotou. Zatímco Tien zaznamenal 16 winnerů, Medveděv se trápil s poměrem 15 vítězných úderů a 30 nevynucených chyb.

Tien, který v prosinci ovládl Next Gen ATP Finals v Džiddě, pokračuje v Melbourne ve svém rychlém vzestupu. V live žebříčku se posunul na 24. místo a stal se nejmladším Američanem ve čtvrtfinále turnaje od roku 2002. O semifinále si zahraje s Alexandrem Zverevem.

Na Němce narazí v úterý poté, co Zverev ve třech setech vyřadil Francisca Cerúndola. Na největší triumf ale stále čeká, přestože loni se v Melbourne Parku poprvé probojoval až do finále.

V naprosto jednoznačnou záležitost se proměnil i další osmifinálový duel mezi Alexem de Minaurem a Alexaderem Bublikem. Australský tenista zvítězil drtivě 6:4, 6:1, 6:1 a ve čtvrtfinále vyzve Carlose Alcaraze.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
