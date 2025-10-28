Bizarní situace v Paříži. Opelka odstoupil z kvalifikace, přesto si zahraje hlavní soutěž

DNES, 08:00
Téma 5
Na právě probíhajícím Masters v Paříži se udála jedna velmi netradiční situace, která upoutala pozornost tenisových příznivců. Hlavní roli zde hraje Reilly Opelka (28), který nejdříve nenastoupil k finálovému zápasu kvalifikace. Američan si i tak zahraje hlavní soutěž, jelikož mu byla přidělena pozice lucky losera. V úterý tak nastoupí do zápasu prvního kola proti domácímu Corentinu Moutetovi.
Profily hráčů
Opelka Reilly
Reilly Opelka i přes odstoupení z kvalifikace v turnaji pokračuje (@ David Emm / Actionplus / Profimedia)

Opelka si původně svou účast na poslední letošní tisícovce měl vybojovat v kvalifikaci. První duel s přehledem zvládl, když vyřadil Itala Mattea Bellucciho. Do přímého souboje o hlavní soutěž proti Australanu Aleksandaru Vukicovi ale nenastoupil. Za normálních okolností by to pro něj byl tedy jasný konec turnaje. V Paříži tomu je ale jinak.

Z podniku ale na poslední chvíli odstoupili domácí Benjamin Bonzi a Jakub Menšík. Pár hodin na to byli oznámeni dva šťastní poražení z kvalifikace (lucky losers), kteří dostali druhou šanci. Stali se jimi dva Američané Aleksandar Kovacevic a právě Opelka. Toho si ihned všimlo mnoho novinářů či fanoušků a rozhodně s touto bizarní situací nebyli spokojení.

"Jak je to možné?" Napsal na sociální síti X portugalský tenisový specialista José Morgádo. "Je šílené, že se toto vůbec může stát," nešetřila kritikou francouzská tenisová stránka Game, Set & Talk. Její fanoušci by určitě na místě Opelky viděli raději někoho z domácích, který by s Moutetem sehrál francouzské derby. Třeba Valentina Royera, který má za sebou dobré období a ve finále kvalifikace po boji prohrál.

Pravidla ale byla proti a Američan tak ještě před zápasem s Vukicem věděl, že se dostane do hlavní soutěže a rozhodl se tedy pošetřit síly. Náhradníci jsou totiž určeni podle umístění na žebříčku. Z poražených ve druhém kole kvalifikace se tak do hlavní soutěže dostali dva nejvýše postavení. Opelka (62. na ATP) byl v tu chvíli druhým hned za Tomásem Martínem Etcheverrym, který si ale postup ještě zajistil výhrou. Takže Američan měl své místo zajištěné, i kdyby s Australanem prohrál.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

5
Přidat komentář
PTP
28.10.2025 09:54
A komu tím prospějete, co?
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
28.10.2025 08:36
No ale v článku chybí, proč odstoupil proti Vukicovi a proč najednou pro 1.kolo hlavní soutěže je zdravý jak rybička!
Reagovat
Mantra
28.10.2025 08:37
Šťourale
Reagovat
com
28.10.2025 08:42
Američan tak ještě před zápasem s Vukicem věděl, že se dostane do hlavní soutěže a rozhodl se tedy pošetřit síly.
Reagovat
com
28.10.2025 08:09
smile Skandál v Paříži smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist