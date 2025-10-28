Bizarní situace v Paříži. Opelka odstoupil z kvalifikace, přesto si zahraje hlavní soutěž
Opelka si původně svou účast na poslední letošní tisícovce měl vybojovat v kvalifikaci. První duel s přehledem zvládl, když vyřadil Itala Mattea Bellucciho. Do přímého souboje o hlavní soutěž proti Australanu Aleksandaru Vukicovi ale nenastoupil. Za normálních okolností by to pro něj byl tedy jasný konec turnaje. V Paříži tomu je ale jinak.
Z podniku ale na poslední chvíli odstoupili domácí Benjamin Bonzi a Jakub Menšík. Pár hodin na to byli oznámeni dva šťastní poražení z kvalifikace (lucky losers), kteří dostali druhou šanci. Stali se jimi dva Američané Aleksandar Kovacevic a právě Opelka. Toho si ihned všimlo mnoho novinářů či fanoušků a rozhodně s touto bizarní situací nebyli spokojení.
"Jak je to možné?" Napsal na sociální síti X portugalský tenisový specialista José Morgádo. "Je šílené, že se toto vůbec může stát," nešetřila kritikou francouzská tenisová stránka Game, Set & Talk. Její fanoušci by určitě na místě Opelky viděli raději někoho z domácích, který by s Moutetem sehrál francouzské derby. Třeba Valentina Royera, který má za sebou dobré období a ve finále kvalifikace po boji prohrál.
Pravidla ale byla proti a Američan tak ještě před zápasem s Vukicem věděl, že se dostane do hlavní soutěže a rozhodl se tedy pošetřit síly. Náhradníci jsou totiž určeni podle umístění na žebříčku. Z poražených ve druhém kole kvalifikace se tak do hlavní soutěže dostali dva nejvýše postavení. Opelka (62. na ATP) byl v tu chvíli druhým hned za Tomásem Martínem Etcheverrym, který si ale postup ještě zajistil výhrou. Takže Američan měl své místo zajištěné, i kdyby s Australanem prohrál.
