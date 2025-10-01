Bleskový přesun a jen jeden trénink na přípravu. Bude to pro mě velmi těžká výzva, říká Sinner
Sinner se po včerejším finále v Pekingu musel rychle přesunout do Šanghaje, kde ho dnes čekala tisková konference a pohovor s médii. Pořadatelé zdejší tisícovky mu také představili jeho vlastní sochu, kterou si vysloužil díky loňskému triumfu.
Ital prozradil, že má dnes v plánu odpočívat a zítra ho prý čeká jediný trénink před vstupem do turnaje, který začne zápasem proti Danielu Altmaierovi, s kterým v minulosti odehrál dvě pětisetové bitvy. V roce 2022 na US Open uspěl, o rok později v Paříži však neudržel vedení 2:1 a Němcovi podlehl.
"Jsou tu hodně odlišné podmínky než v Pekingu. Mám pouze jeden trénink na to, abych se připravil. Bude to pro mě velmi těžká výzva. Především v prvních zápasech nikdy nevíte, co se stane," řekl Sinner novinářům po náročném příjezdu. Na nabitý program si však na rozdíl od jiných hráčů stěžovat nechtěl. "Vždycky máte na výběr. Jen si správně musíte zvolit priority. I já jsem loni musel vynechat nějaké turnaje."
Pro druhého hráče světa byla čínská pětistovka prvním turnajem po US Open, kde prohrál ve finále se svým největším rivalem Carlosem Alcarazem a zmínil, že některé věci ve své hře musí změnit. Což se mu podle jeho slov zatím daří. "Servis mi fungoval o něco lépe a snažil jsem se být méně předvídatelný od základní čáry," prozradil.
Sinner měl krátkou dobu na přípravu i loni, kdy prohrál tříhodinovou bitvu ve finále v Pekingu s Alcarazem a za tři dny už hrál úvodní zápas v Šanghaji. Tehdy si s těžkou situací poradil naprosto skvěle, když Taru Danielovi povolil jen pět her a o týden později zde slavil titul.
