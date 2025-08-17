Bojovník Kopřiva dokonal obrat, ve druhém kole vyzve Kordu

DNES, 23:21
ATP WINSTON-SALEM - Vít Kopřiva (28) postoupil na turnaji ve Winston-Salemu do druhého kola, když si poradil s rakouským soupeřem Sebastianem Ofnerem (29) ve třech setech 3:6, 6:4 a 6:3. Ofner vedl v průběhu zápasu 1:0 na sety a 4:2 ve druhém, přesto mu to na výhru nestačilo. Dalším soupeřem českého tenisty bude v atraktivním souboji Američan Sebastian Korda, který měl v prvním kole volný los.
Vít Kopřiva otočil duel se Sebastianem Ofnerem (@ Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Ofner – Kopřiva 6:3, 4:6, 3:6

Jak Kopřiva, tak Ofner nenastupovali k vzájemnému souboji v příliš velké pohodě. Český tenista za sebou táhl sérii tří porážek v řadě, Rakušan pak dokonce pěti.

Úvod utkání však měl mnohem lepší Ofner, když si hned na začátku vzal podání soupeře a šel do náskoku 3:0. Kopřiva na špatný úvod už odpověď nenašel a sadu ztratil za 34 minut 3:6.

A pro rodáka z Bílovce bylo ještě hůře. Do druhé sady totiž vstoupil podobně jako do té první. Znovu to byl on, kdo jako první přišel o podání a musel stahovat ztrátu 0:2.

To se mu povedlo v osmé hře, kdy poprvé v zápase uspěl na returnu a srovnal na 4:4. Důležitý moment svěřence Jaroslava Pospíšila nakopl. Za stavu 5:4 totiž podruhé v řadě nedovolil Ofnerovi udržet podání, v dlouhém gamu využil čtvrtý brejkbol a sadu vyhrál 6:4.

Ofner, který to v minulém roce dotáhl až na 37. příčku světa, byl nepovedeným závěrem sady otřesen, což se projevilo hned v úvodu závěrečného setu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)


Tentokrát to byl on, kdo přišel hned v úvodu o podání a rychle prohrával 0:3. Kopřiva tak od stavu 2:4 ve druhém setu získal sedm her v řadě a vytvořil si výbornou pozici pro zbytek zápasu.

Český tenista si už skvěle rozehraný set utéct nenechal, získal ho poměrem 6:3 a po 2 hodinách mohl slavit vybojovaný postup do druhého kola.

S Kordou, který bude jeho dalším soupeřem, se Kopřiva potkal na okruhu jednou. V minulém roce spolu svedli pětisetovou bitvu v prvním kole Australian Open, kterou nakonec získal syn české legendy Petra Kordy Sebastian.

Výsledky turnaje ATP 250 ve Winston-Salemu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

3
Dobry-den
17.08.2025 23:45
Forma je pořád mizerná, ale soupeř se slitoval a 7 vyházenými gemy po sobě to Vítkovi daroval, to je od něj hezké. :))
Reagovat
The_Punisher
17.08.2025 23:37
Výhra je to cenná! Snad se mu podaří popálit i Seba
Reagovat
Trojchyba_Mat
17.08.2025 23:36
smile
Reagovat

