Bojovník Kopřiva dokonal obrat, ve druhém kole vyzve Kordu
Ofner – Kopřiva 6:3, 4:6, 3:6
Jak Kopřiva, tak Ofner nenastupovali k vzájemnému souboji v příliš velké pohodě. Český tenista za sebou táhl sérii tří porážek v řadě, Rakušan pak dokonce pěti.
Úvod utkání však měl mnohem lepší Ofner, když si hned na začátku vzal podání soupeře a šel do náskoku 3:0. Kopřiva na špatný úvod už odpověď nenašel a sadu ztratil za 34 minut 3:6.
A pro rodáka z Bílovce bylo ještě hůře. Do druhé sady totiž vstoupil podobně jako do té první. Znovu to byl on, kdo jako první přišel o podání a musel stahovat ztrátu 0:2.
To se mu povedlo v osmé hře, kdy poprvé v zápase uspěl na returnu a srovnal na 4:4. Důležitý moment svěřence Jaroslava Pospíšila nakopl. Za stavu 5:4 totiž podruhé v řadě nedovolil Ofnerovi udržet podání, v dlouhém gamu využil čtvrtý brejkbol a sadu vyhrál 6:4.
Ofner, který to v minulém roce dotáhl až na 37. příčku světa, byl nepovedeným závěrem sady otřesen, což se projevilo hned v úvodu závěrečného setu.
Tentokrát to byl on, kdo přišel hned v úvodu o podání a rychle prohrával 0:3. Kopřiva tak od stavu 2:4 ve druhém setu získal sedm her v řadě a vytvořil si výbornou pozici pro zbytek zápasu.
Český tenista si už skvěle rozehraný set utéct nenechal, získal ho poměrem 6:3 a po 2 hodinách mohl slavit vybojovaný postup do druhého kola.
S Kordou, který bude jeho dalším soupeřem, se Kopřiva potkal na okruhu jednou. V minulém roce spolu svedli pětisetovou bitvu v prvním kole Australian Open, kterou nakonec získal syn české legendy Petra Kordy Sebastian.
