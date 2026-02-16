Bojovný výkon na výhru nestačil. Siniaková končí v Dubaji na Badosaové
Siniaková – Badosaová 3:6, 5:7
Badosaová vstoupila do duelu se Siniakovou velmi agresivně. Dlouhými údery k základní čáře dostávala svou soupeřku pod tlak, což vyústilo v první brejkbol a vedení Španělky 2:0. Třetí hra ale bývalé světové dvojce vůbec nevyšla, když především kvůli vlastním nevynuceným chybám i ona poprvé přišla o servis a vedla už jen o game.
Rodačku z Hradce Králové ale sráželo velké množství nevynucených chyb, především pak z bekhendové strany. Španělka diktovala tempo hry, i podruhé uspěla na returnu a po potvrzení brejku šla do vedení už 4:1. Velmi dlouhý game se odehrál za stavu 4:2 pro Badosaovou, kdy si Siniaková vypracovala hned pět brejkbolových možností, ani jednu se jí ale využít nepodařilo.
Světová deblová dvojka se postupem času snažila o častou změnu rytmu hry s přechody na síť, neustále se však potýkala s jednoduššími chybami. Za stavu 2:5 odvrátila při svém podání díky aktivní hře setbol a udržela naději na zisk úvodní sady. Favoritka si už ale úvodní dějství ujít nenechala, sadu bez větších problémů dopodávala a za 45 minut hry šla do vedení 1:0 na sety.
Do druhé sady vstoupila jedenáctinásobná deblová grandslamová šampionka mnohem koncentrovaněji. Nejdříve za stavu 1:1 úspěšně odvrátila dva brejkboly, následně se při podání Badosaové odehrála nejdelší hra zápasu. V téměř 11minutovém gamu si nakonec Španělka servis podržela a srovnala na 2:2. Důležitý moment přišel v sedmé hře, kdy Siniaková při svém podání nabrala manko 0:40. První dvě hrozby ještě stihla odvrátit, třetí už ne, a poprvé ve druhém setu přišla o servis.
Rodačka z New Yorku ale situaci vůbec nevyužila, o své podání vzápětí přišla dokonce čistou hrou a bylo vyrovnáno. Závěr zápasu přesto patřil favoritce. Badosaová za stavu 5:5 znovu uspěla na příjmu, následně už na svém podání nezaváhala a po hodině a 45 minutách se mohla radovat z postupu do druhého kola.
"Katka je velmi kvalitní soupeřka. Proto jsem ráda, že jsem dnes využila možnosti, které jsem měla a dokázala si pomoci i servisem. Byl to velmi kvalitní zápas,“ říkala po utkání vítězka.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
