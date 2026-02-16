Bojovný výkon na výhru nestačil. Siniaková končí v Dubaji na Badosaové

DNES, 18:10
WTA DUBAJ - Kateřina Siniaková (29) se s turnajem v Dubaji rozloučila již v prvním kole, když podlehla Paule Badosaové (28) po setech 3:6, 5:7. Španělka se ve druhém kole utká s Ukrajinkou Elenou Svitolinovou. Druhá česká tenistka Barbora Krejčíková (30) před utkáním s Amandou Anisimovovou (24) kvůli zranění stehna odstoupila.
Siniaková Kateřina
Badosa Paula
Kateřina Siniaková končí v Dubaji v prvním kole (@ ČTK / imago sportfotodienst / Markus Ulmer)

Siniaková – Badosaová 3:6, 5:7

Badosaová vstoupila do duelu se Siniakovou velmi agresivně. Dlouhými údery k základní čáře dostávala svou soupeřku pod tlak, což vyústilo v první brejkbol a vedení Španělky 2:0. Třetí hra ale bývalé světové dvojce vůbec nevyšla, když především kvůli vlastním nevynuceným chybám i ona poprvé přišla o servis a vedla už jen o game.

Rodačku z Hradce Králové ale sráželo velké množství nevynucených chyb, především pak z bekhendové strany. Španělka diktovala tempo hry, i podruhé uspěla na returnu a po potvrzení brejku šla do vedení už 4:1. Velmi dlouhý game se odehrál za stavu 4:2 pro Badosaovou, kdy si Siniaková vypracovala hned pět brejkbolových možností, ani jednu se jí ale využít nepodařilo.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Světová deblová dvojka se postupem času snažila o častou změnu rytmu hry s přechody na síť, neustále se však potýkala s jednoduššími chybami. Za stavu 2:5 odvrátila při svém podání díky aktivní hře setbol a udržela naději na zisk úvodní sady. Favoritka si už ale úvodní dějství ujít nenechala, sadu bez větších problémů dopodávala a za 45 minut hry šla do vedení 1:0 na sety.

Do druhé sady vstoupila jedenáctinásobná deblová grandslamová šampionka mnohem koncentrovaněji. Nejdříve za stavu 1:1 úspěšně odvrátila dva brejkboly, následně se při podání Badosaové odehrála nejdelší hra zápasu. V téměř 11minutovém gamu si nakonec Španělka servis podržela a srovnala na 2:2. Důležitý moment přišel v sedmé hře, kdy Siniaková při svém podání nabrala manko 0:40. První dvě hrozby ještě stihla odvrátit, třetí už ne, a poprvé ve druhém setu přišla o servis.

Rodačka z New Yorku ale situaci vůbec nevyužila, o své podání vzápětí přišla dokonce čistou hrou a bylo vyrovnáno. Závěr zápasu přesto patřil favoritce. Badosaová za stavu 5:5 znovu uspěla na příjmu, následně už na svém podání nezaváhala a po hodině a 45 minutách se mohla radovat z postupu do druhého kola.

"Katka je velmi kvalitní soupeřka. Proto jsem ráda, že jsem dnes využila možnosti, které jsem měla a dokázala si pomoci i servisem. Byl to velmi kvalitní zápas,“ říkala po utkání vítězka.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Fransoas
16.02.2026 18:58
Kateřina Siniakova. Škoda ze se Katce nepodařilo nad touto španělskou hračkou zvítězit. V poslední době neměla Badosa přesvědčivé výsledky. Bohužel někdy stačí pár nepovedených míčků a změní se ráz hry. Snad na příštím turnaji to bude lepší.
