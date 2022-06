Bouzková je poprvé ve 3. kole grandslamu, Plíšková zvládla dohrávku derby s Martincovou

Karolína Plíšková neprožívá povedený rok. Do letošní sezony kvůli zlomenině ruky vstoupila až v březnu, první výhru slavila na třetím turnaji a ve druhém kole French Open proti Leolii Jeanjeanové zaznamenala svou nejhorší grandslamovou porážku v kariéře, ačkoli předtím ve Štrasburku uhrála své první letošní semifinále.

Znovu nadějně to vypadalo po čtvrtfinále na generálce v Berlíně, v Eastbourne však nezvládla hned úvodní zápas. Stejný scénář nepřipustila ve Wimbledonu, s Terezou Martincovou si poradila 7-6(1) 7-5, s krajankou vyhrála také třetí vzájemný souboj bez ztráty setu, i do třetice se střetly na grandslamech, a v All England Clubu podeváté v řadě prošla do druhého kola.

Jako první šla do brejku hned po skončení úvodního gamu účastnice loňského třetího kola Martincová, ale brejk nepotvrdila a Plíšková začala průběh otáčet. Za stavu 5-3 však nevyužila setbol na returnu, set nedopodávala a získala jej až v tie-breaku. Vyrovnaná byla i druhá sada, ve které naopak brejk nepotvrdila Plíšková. Po skončení desáté hry muselo být utkání odloženo na dnešní den, jelikož v Londýně se nesmí hrát déle než do 23:00. Dohrávka už byla pro Plíškovou formalitou.

Plíšková kvůli zákazu startu Rusů a Bělorusů a rozhodnutí WTA o neudělování bodů do žebříčku za letošní Wimbledon přijde o všechny body za loňské finále a propadne se na 15. místo. Pozice české jedničky jí ovšem zůstane, hned za ní bude Barbora Krejčíková. Ve druhém kole zítra narazí na svou poslední přemožitelku Katie Boulterovou (H2H 1-1).

Marie Bouzková smetla 6-0 6-3 Američanku Ann Liovou, navázala na svou první výhru ve Wimbledonu a poprvé postoupila do 3. kola grandslamového turnaje.

Třiadvacetiletá Bouzková navázala v Londýně na úspěch z prvního kola, kde vyřadila sedmou nasazenou Danielle Collinsovou. Proti další Američance a 67. hráčce světa Liové měla výborný vstup. V úvodním setu nepovolila o rok mladší soupeřce ani jeden brejkbol a sama třikrát prolomila její servis.

Také ve druhé sadě získala Bouzková v úvodu brejk a utekla do vedení 2-0. Teprve poté Liová její sérii osmi her za sebou utnula a v dalším průběhu si vypracovala čtyři brejkboly, ani jeden ale nevyužila. Češka zůstala při svém servisu dál stoprocentní a utkání zakončila dalším úspěšným brejkem.

"Byla jsem sice nervózní od začátku do konce, ale na výkonu to nebylo vidět. Zahrála jsem dobře, užila jsem si to. Soupeřka nemá moc rychlý druhý servis, takže jsem se do něj snažila chodit a hrát co možná nejagresivněji. Hodně mě podržel vlastní servis, který jsem si ani jednou neprohrála," citoval Bouzkovou web Tenisový svět.

O místo mezi šestnáctkou nejlepších si 23letá Češka zahraje s Alison Riskovou. 31letá Američanka, jež na trávě dosáhla řady úspěchů a před třemi lety ve wimbledonském čtvrtfinále trápila Serenu Williamsovou, dnes porazila 3-6 6-1 6-0 Polku Maju Chwaliňskou.

Riskeová bude pro Bouzkovou čtvrtou americkou soupeřkou po sobě. Před Wimbledonem ještě vypadla v Eastbourne se Shelby Rogersovou.

Zítra o postup do 3. kola zabojují kromě Plíškové ještě Petra Kvitová a Barbora Krejčíková.

Kontaveitová či Muguruzaová jsou ze hry

Světová trojka Anett Kontaveitová skončila nečekaně již ve druhém kole. Druhá nasazená tenistka londýnského grandslamu prohrála za necelou hodinu 4-6 0-6 s Němkou Jule Niemeierovou, jež hraje turnaj na wimbledonské trávě poprvé.

Kontaveitová ve Wimbledonu navázala na nepovedené Roland Garros, kde letos nevyhrála ani jednou. Londýnská tráva tak zůstane i nadále jediným grandslamem, na kterém nedošla alespoň do osmifinále.

"Nemám slov, abych byla upřímná. Vyhrát zápas na dvorci číslo jedna ve Wimbledonu je skvělý pocit. Byl to nejlepší duel, jaký jsem kdy odehrála," řekla na kurtu dvaadvacetiletá Niemeierová, jíž patří ve světovém žebříčku 97. místo.

V premiérovém duelu s hráčkou z první desítky pořadí WTA měla Niemeierová od začátku navrch a estonskou favoritku ničila tvrdým podáním a údery od základní čáry. "Miluju hraní na trávě. Je to zvláštní povrch, ale k mojí hře skvěle pasuje," dodala Němka, jež si grandslamovou premiéru odbyla před měsícem na Roland Garros.

V dalším kole narazí na vítězku ukrajinského souboje Lesju Curenkovou, která ve třech setech vyřadila krajanku Anhelinu Kalininovou. Třiatřicetiletá tenistka zůstala ve hře jako poslední z ukrajinských hráček. Už před turnajem slíbila deset procent z vydělaných prize money na podporu krajanů zasažených válkou. Za postup do třetího kola zatím vydělala 90.000 liber.

Španělka Garbiñe Muguruzaová od triumfu v roce 2017 ve Wimbledonu počtvrté v řadě nevyhraje víc jak dva zápasy. Letos světová desítka skončila už v prvním kole po porážce 4-6 0-6 s Belgičankou Greetje Minnenovou a potvrdila svou mizernou letošní formu. Od triumfu na loňském Turnaji mistryň má zápasovou bilanci 8-12.

Loňské osmifinále nezopakuje domácí Emma Raducanuová. Ve druhém kole 19letá Britka, vítězka loňského US Open, prohrála 3-6 3-6 s Francouzkou Caroline Garciaovou, která včetně triumfu v Bad Homburgu vyhrála už sedm zápasů v řadě.

34letá Němka Angelique Kerberová porazila dvakrát 6-3 Polku Magdu Linetteovou a bez ztráty setu postoupila do 3. kola. V něm se šampionka z roku 2018 a loňská semifinalistka střetne s Mertensovou, nebo Udvardyovou.