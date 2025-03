Bouzková může zařídit české derby. Proti rozjeté soupeřce to ale bude mít extrémně těžké

Marie Bouzková (26) se může postarat o to, že český tenis bude mít minimálně jedno zastoupení ve třetím kole letošního ročníku Miami Open. Pražská rodačka by ale musela zapsat svou první výhru po zdravotních problémech. Ve středu nastoupí proti letos skvěle hrající McCartney Kesslerové (25), která bude mít výhodu domácího prostředí a od loňského léta posbírala dvě trofeje na okruhu WTA.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 19. 3.

Češi v akci

Bouzková (ČR) - Kesslerová (USA) | Grandstand (17:30 SEČ)

* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Bouzková může zajistit derby s Noskovou

Marie Bouzková měla velmi solidní vstup do sezony, ale i kvůli dlouhé zdravotní pauze už přes dva měsíce čeká na jakékoli vítězství. Svůj první turnaj po Australian Open absolvovala až před dvěma týdny v Indian Wells, kde prohrála hned se Suzan Lamensovou. V Miami ji čeká ještě těžší soupeřka, a to majitelka dvou trofejí z turnajů WTA McCartney Kesslerová, která má letos výbornou fazónu. Bouzková vyhrála jediný předchozí souboj loni na americkém betonu ve Washingtonu, ovšem Kesslerová se pak rozjela do životní formy. Na vítězku tohoto souboje čeká v dalším kole nasazená Linda Nosková.

Bouzková může ve druhém kole doplnit také nasazenou Karolínu Muchovou a ještě Kateřinu Siniakovou a Lindu Fruhvirtovou, které zvládly úterní zápasy prvního kola. Ve středu budou v akci například i Nick Kyrgios, Emma Raducanuová, Viktoria Azarenková či Belinda Bencicová.

Středeční program

STADIUM (od 17:00 SEČ)

1. Išijová (Jap.) - Raducanuová (Brit.)

2. Monfils (Fr.) - Marozsán (Maď.)

3. McDonald (USA) - Kyrgios (Austr.)

4. Kalininová (Ukr.) - Azarenková (-) / nejdříve ve čtvrtek v 00:01 SEČ

5. Seyboth Wild (Braz.) - Halys (Fr.) / nejdříve ve čtvrtek v 01:30 SEČ

GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)

1. Bublik (Kaz.) - Báez (Arg.)

2. Bouzková (ČR) - Kesslerová (USA)

3. Boulterová (Brit.) - Stearnsová (USA) / nejdříve v 19:00 SEČ

4. Jastremská (Ukr.) - Bencicová (Švýc.)

5. Spizzirri (USA) - Harris (Brit.) / nejdříve ve čtvrtek v 00:01 SEČ

