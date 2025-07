Bouzková po duelu se Sabalenkovou: To jsou momenty, pro které hrajeme

Marie Bouzková (26) brala porážku ve 2. kole Wimbledonu se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou (27) smířeně, na londýnské trávě se nyní pokusí uspět ve čtyřhře. Šestadvacetiletá rodačka z Prahy prohrála s trojnásobnou grandslamovou šampionkou 6:7, 4:6 a litovala nedotaženého první setu, protože nevyužila vedení 6:5 s brejkem. V rozhovoru s novináři řekla, že si opět ráda zahrála na centrálním dvorci.

"Hodnocení je pozitivní. Byl to dobrý a vyrovnaný zápas. Samozřejmě je škoda, že jsem nedoservírovala první set. Byla jsem blízko a to mě teď mrzí. Zápas jsem ale pojala od začátku do konce dobře. Užila jsem si to a věřila, že mohu i vyhrát. Nevyšlo, tak to zkusím příště," uvedla Bouzková.



S favorizovanou Sabalenkovou se Bouzková držela celý první set. Získala dokonce brejk na 6:5 a mohla sadu dopodávat. K setbolu se ale nedostala a v tie-breaku prohrála 4:7.

"Ten game na 6:5 se mi sešel suprově. Na to jsem přesně čekala, protože těch šancí člověk moc nedostane. Potom jsem měla ve druhém setu příležitost jen v prvním gamu, kdy to bylo po třiceti. Tam ale ona zahrála dva dobré míčky a potom už byla dost solidní," hodnotila Bouzková.



Na náročný los doplatila podruhé za sebou. Na Roland Garros vypadla ve 3. kole s pozdější šampionkou Američankou Coco Gauffovou. "Jako smůlu bych to ale neviděla. Tohle jsou přesně ty momenty, pro které hrajeme. Chci tam jít tu hráčku porazit a mít zážitek, i když to třeba někdy nevyjde," řekla Bouzková.

Užila si také návrat na centrální dvorec. Na něm hrála například ve čtvrtfinále v roce 2022 s Tunisankou Uns Džábirovou. "Kéž by to byla rutina. Za mě je to nejhezčí kurt, jaký na tour máme. Cítila jsem se tam hrozně pohodlně a ten kurt mi sedí. I dnes mi to sedlo, jen škoda, že to nevyšlo," řekla.



Turnaj však pro ni nekončí. Nyní chce uspět ve čtyřhře po boku Anny Danilinové z Kazachstánu. S ní vyhrála před Wimbledonem v Eastbourne. "Teď plnou parou do debla, potom pár dní volno, příprava na beton a turnaj v Praze," doplnila Bouzková.