Brunclík letí žebříčkem. Je sedmým nejlepším hráčem světa do 19 let

"Kdo z vás ho zná?" Tak by se s dávkou nadsázky dala parafrázovat věta z proslulé české komedie Vrchní, prchni! v souvislosti s Petrem Brunclíkem. Osmnáctiletý český tenista byl před challengerem v Ostravě hráčem, o kterém blíže věděli jen opravdoví tenisoví nadšenci. Po jeho tažení do čtvrtfinále turnaje se však situace radikálně změnila.

Cestu do hlavní soutěže challengeru v Ostravě si musel Brunclík proklestit skrz kvalifikační boje, kde drtivě vyřadil bratra slavnějšího Mattea Berrettiniho, Jacopa, 6:2, 6:0. Ve finále kvalifikace pak porazil Ukrajince Vitalije Sačka 6:3, 6:4. Pro zajímavost – Brunclík do turnaje vstupoval z pozice 646. hráče světa, Berrettini byl na 331. místě a Sačko dokonce na 253. pozici.

Už tímto výsledkem si pražský rodák zajistil svůj životní úspěch – hlavní soutěž challengerového turnaje totiž do té doby ještě nikdy nehrál. A to byl teprve začátek. V prvním kole si levou rukou hrající Brunclík s naprostým přehledem poradil s bývalým 39. tenistou světa, Moldavanem Radu Albotem, 6:2, 6:1.

Největší parádu si ale schoval do následujícího souboje, kde byl jeho vyzyvatelem semifinalista Australian Open z roku 2021 a bývalý čtrnáctý hráč světa Aslan Karacev. Český tenista i svůj dosud největší duel kariéry zvládl a po výborném výkonu zvítězil 6:7, 6:3, 6:3.

Fantasticky začal Brunclík i čtvrtfinálový duel s Belgičanem Gauthierem Onclinem, když získal první set 6:1. Další dva už ale patřily jeho soupeři, který zvítězil 6:0, 7:5.

Brunclík po životním turnaji vyletí žebříčkem o téměř devadesát míst – v live rankingu mu patří 566. pozice. Co je však ještě cennější, je jeho umístění mezi tenisty do 19 let, kde mu patří sedmá příčka.

A z českého pohledu to není vše – na osmém místě je další velký talent českého tenisu, Maxim Mrva. Mimochodem, Mrvovi, který dosáhne plnoletosti až 2. srpna, patří čtvrtá příčka mezi tenisty do osmnácti let.

Nejvýše postaveným hráčem do 19 let je Brazilec Joao Fonseca, kterému patří 65. místo světa.

Výsledky challengeru v Ostravě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.