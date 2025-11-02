Brunclík v životním finále trápil Itala jen v prvním setu. Na titul si musí počkat
Giustino – Brunclík 7:5, 6:0
Velmi vyrovnaný souboj se očekával od finálového duelu mezi Brunclíkem a Giustinou. Oba tenisté na své cestě do finále neztratili ani set, a tomu odpovídaly i úvodní gamy utkání.
Brunclík nastoupil proti o patnáct let staršímu soupeři bez respektu a byl to on, kdo si jako první vypracoval ve třetí hře brejkovou možnost. Tu neproměnil a vzápětí ho to mohlo mrzet, když své podání poprvé v utkání neudržel.
Rodák z Neapole však brejk potvrdit nedokázal a brzy bylo vyrovnáno - 3:3. Obrovská bitva vrcholila v desáté hře, kdy Brunclík při svém servisu odvracel brejkbol i setbol zároveň. Zkušený Ital, který to dotáhl před šesti lety na 127. místo, si na svou šanci počkal o chvíli později.
Za stavu 6:5 ve svůj prospěch podruhé v zápase prolomil servis českému soupeři a po hodině a 15 minutách set získal poměrem 7:5.
Ve druhém setu se už na kurtu odehrával úplně jiný příběh. Český mladík si ještě při úvodním podání Itala vypracoval dvě možnosti na prolomení podání, ani jednu však nevyužil a začal doplácet na velké množství nevynucených chyb.
Vzápětí to byl naopak on, kdo jako první ve druhém setu přišel o servis, Giustino brejk vzápětí potvrdil a vedl již 3:0. Prakticky poslední zbytky naděje ztratil český tenista vzápětí, když podruhé v řadě neudržel své podání.
Zkušený soupeř si už takovou příležitost nemohl nechat ujít. Na svém servisu zvýšil na 5:0 a Brunclíkovi nakonec nedovolil ve druhém setu ani čestný game.
Giustino proměnil svůj druhý mečbol a po necelých dvou hodinách hry se mohl radovat ze svého druhého triumfu na challengerovém okruhu.
Brunclík si tak na svůj premiérový titul bude muset počkat, těšit se však může ze svého nového žebříčkového maxima, když se posune na zhruba 319. příčku. Letošní sezonu přitom český reprezentant začínal jako 908. tenista světa.
