Brunclík v životním finále trápil Itala jen v prvním setu. Na titul si musí počkat

DNES, 13:25
Aktuality 5
ATP CHALLENGER MONASTIR - Petr Brunclík (19) na svůj premiérový titul na challengeru v tuniském Monastiru nedosáhl. Český reprezentant podlehl ve finále zkušenému italskému soupeři Lorenzu Giustinovi (34) ve dvou setech 5:7 a 0:6. I přes finálovou porážku se ale může těšit z nového žebříčkového maxima.
Profily hráčů
Giustino Lorenzo
Brunclik Petr
Petr Brunclík ve finále na svého soupeře zbraň nenašel (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Giustino – Brunclík 7:5, 6:0

Velmi vyrovnaný souboj se očekával od finálového duelu mezi Brunclíkem a Giustinou. Oba tenisté na své cestě do finále neztratili ani set, a tomu odpovídaly i úvodní gamy utkání.

Brunclík nastoupil proti o patnáct let staršímu soupeři bez respektu a byl to on, kdo si jako první vypracoval ve třetí hře brejkovou možnost. Tu neproměnil a vzápětí ho to mohlo mrzet, když své podání poprvé v utkání neudržel.

Rodák z Neapole však brejk potvrdit nedokázal a brzy bylo vyrovnáno - 3:3. Obrovská bitva vrcholila v desáté hře, kdy Brunclík při svém servisu odvracel brejkbol i setbol zároveň. Zkušený Ital, který to dotáhl před šesti lety na 127. místo, si na svou šanci počkal o chvíli později.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Za stavu 6:5 ve svůj prospěch podruhé v zápase prolomil servis českému soupeři a po hodině a 15 minutách set získal poměrem 7:5.

Ve druhém setu se už na kurtu odehrával úplně jiný příběh. Český mladík si ještě při úvodním podání Itala vypracoval dvě možnosti na prolomení podání, ani jednu však nevyužil a začal doplácet na velké množství nevynucených chyb.

Vzápětí to byl naopak on, kdo jako první ve druhém setu přišel o servis, Giustino brejk vzápětí potvrdil a vedl již 3:0. Prakticky poslední zbytky naděje ztratil český tenista vzápětí, když podruhé v řadě neudržel své podání.

Zkušený soupeř si už takovou příležitost nemohl nechat ujít. Na svém servisu zvýšil na 5:0 a Brunclíkovi nakonec nedovolil ve druhém setu ani čestný game.

Giustino proměnil svůj druhý mečbol a po necelých dvou hodinách hry se mohl radovat ze svého druhého triumfu na challengerovém okruhu.

Brunclík si tak na svůj premiérový titul bude muset počkat, těšit se však může ze svého nového žebříčkového maxima, když se posune na zhruba 319. příčku. Letošní sezonu přitom český reprezentant začínal jako 908. tenista světa.

Výsledky ATP challengeru v Monastiru

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
02.11.2025 13:57
když nejde o život, jde o h0vn0...
Reagovat
Mony
02.11.2025 14:05
Kvalda GS zase velký ho.no není
Reagovat
com
02.11.2025 14:23
takže už muzu napsat, že se chystám do knih0vny
Reagovat
Mony
02.11.2025 14:32
Google
Reagovat
Mony
02.11.2025 14:33
Ted to funguje, ale když chci poslat obrazek, tak mi to hlásí že Google je sprostý slovo a nepustí mě to
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist