Další velká ztráta pro French Open. V Paříži nebude startovat ani Fils
"Nechci riskovat. Budu pracovat na tom, abych byl připraven hrát na trávě," řekl jednadvacetiletý semifinalista turnajů Masters v Miami a Madridu a vítěz dubnového turnaje v Barceloně.
V prvním kole v Paříži se měl Fils utkat se švýcarským veteránem Stanem Wawrinkou. Soupeřem vítěze turnaje z roku 2015 místo toho bude Nizozemec Jesper De Jong, který původně neuspěl ve finále kvalifikace.
Již dříve svou absenci kvůli zdravotním problémům ohlásili ze světové špičky Ital Lorenzo Musetti, britský tenista Jack Draper či Dán Holger Rune.
Mapa French Open: Kdy hrají Češi, výsledky, program a všechny důležité informace
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Uvidíme, jak se všichni naši předvedou a jak daleko se dostanou. Ale raději žádnou překvapivou mordu neočekávám, budeme rádi za jednu ženu(Muška) a jednoho muže(Lehy) ve druhém týdnu. Vše více by byl milý nadstandart.