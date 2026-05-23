Další velká ztráta pro French Open. V Paříži nebude startovat ani Fils

DNES, 19:30
Na Roland Garros bude chybět aktuální francouzská jednička Arthur Fils. Devatenáctý hráč světového žebříčku na tiskové konferenci v předvečer zahájení pařížského grandslamu uvedl, že nemůže nastoupit kvůli potížím s kyčlí. Začátkem měsíce ze stejného důvodu skrečoval zápas 2. kola na Masters v Římě.
Arthur Fils si na French Open nezahraje (@ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

"Nechci riskovat. Budu pracovat na tom, abych byl připraven hrát na trávě," řekl jednadvacetiletý semifinalista turnajů Masters v Miami a Madridu a vítěz dubnového turnaje v Barceloně.

V prvním kole v Paříži se měl Fils utkat se švýcarským veteránem Stanem Wawrinkou. Soupeřem vítěze turnaje z roku 2015 místo toho bude Nizozemec Jesper De Jong, který původně neuspěl ve finále kvalifikace.

Již dříve svou absenci kvůli zdravotním problémům ohlásili ze světové špičky Ital Lorenzo Musetti, britský tenista Jack Draper či Dán Holger Rune.

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

9
Diabolique
23.05.2026 19:55
A Svrcina je prvni v poradi na Lucky Losera. Staci aby odpadl jeste jeden jedinej tenista.
The_Punisher
23.05.2026 19:39
A ztrata v podobe Paolini nehrajici ve ctyrhre!
com
23.05.2026 19:51
zajimave, asi se chce Džasmínka soustredit na svou upadajici singl karieru.. Ale aby s Errani jeste nakonec neprisly o TM
darek.vrana
23.05.2026 19:37
Alcaraz, Draper, Fils, Musetti, to by za mě byli po Sinnerovi největší adepti na úspěch. Pro turnaj ztráta, pro naše chlapce se to zajímavě otevírá. Chtělo by to využít, aby někdo z našich konečně zase zazářil na GS...
frenkie57
23.05.2026 19:35
Panterko, jedno tvoje oblíbené želízko právě vychladlo, budeš se muset upnout na Tommyho a případně si ještě někoho přibrat do tandemu.
pantera1
23.05.2026 19:43
Hůsenica jedna škaredá, má u mě velkej černej puntík v notýsku. No mám tam Noleho, doufám že MP3 vypne, dost se bojím, aby nebylo v prvním kole Adie a Tommyho. Uvidíme, jak se jim bude dařit vedle našich kluků, na ty nezapomínám, mají přednost .
frenkie57
23.05.2026 19:51
Tak, tak, kvarteto našich raketýrů má ve fandění absolutní přednost, to je jasné. A o holkách ani nemluvě.
pantera1
23.05.2026 19:55
Na ty se těším, hlavně na Mušku s Nosíkem, doufám že budou ve formě všechny. Mušce by ten GS titul slušel .
frenkie57
23.05.2026 20:19
No jéje, ale naposledy se moc nepředvedla. Já od ní očekávám velké věci spíše až na betonech. To samé Nosík/Pupík.
Uvidíme, jak se všichni naši předvedou a jak daleko se dostanou. Ale raději žádnou překvapivou mordu neočekávám, budeme rádi za jednu ženu(Muška) a jednoho muže(Lehy) ve druhém týdnu. Vše více by byl milý nadstandart.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

