Budeme makat. Chceme být v týmu i příště, říkají Valentová se Šalkovou

Tereza Valentová (18) a Dominika Šalková (20) braly účast v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové jako velkou zkušenost a motivaci do další práce. V sobotní čtyřhře zmírnily porážku se Španělskem na 1:2 a těšilo je, že částečně vylepšily náladu v týmu po neúspěšném boji o finálový turnaj. Na tiskové konferenci ocenily i diváky, kteří na jejich zápas v ostravské RT Torax Areně navzdory rozhodnutému stavu zůstaly.

"S Domčou jsme si to určitě užily. Bylo to super. Malinko jsme se bály, aby tam nějací lidé zůstali, protože to bylo rozhodnuté. Pro nás obě platí, že čím víc lidí, tím lépe. Byly jsme rády, že tam zůstali a udělali takovou atmosféru. Všichni jsme byli zklamaní z toho, že jsme prohráli po singlech, ale chtěly jsme s Domčou urvat do kabiny alespoň ten jeden bod. Jsme rády, že jsme mohly na kurt nastoupit a ten bod přinesly," uvedla osmnáctiletá Valentová.



S o dva roky starší Šalkovou nastoupily proti dvojici Guiomar Maristanyová, Yvonne Cavalleová-Reimersová a vyhrály 6:2, 7:5. Ve dvouhrách před nimi neuspěly Marie Bouzková a Linda Nosková. "Také jsem doufala, že zůstane co nejvíce lidí. Ráda hraju před co nejvíce lidmi. Ze začátku to tak nevypadalo a po setu jsme si s Terkou říkaly, že je tu tak polovina. Pak se ale lidé vrátili. Přišli mě podpořit i kamarádi. Užívala jsem si každou minutu na kurtu a jsem ráda, že nám diváci fandili i za rozhodnutého stavu," řekla Šalková.



Přestože jejich výhra na nepostupové druhé příčce ve skupině B nic nezměnila, obě si cenily, že získaly zkušenosti. "Každou minutu, kterou jsme mohly strávit s realizačním týmem a holkami, nám jen prospěje do budoucna. Pochytily jsme od nich nějaké věci, něco nám řekly a měly jsme možnost si s nimi zahrát. Byla jsem za to ráda, jak se ke mně všichni chovali. Užila jsem si to a myslím, že mi to pomůže ve všech směrech," podotkla Valentová.

Obě hráčky Sparty Praha rovněž ocenily, že je z lavičky podpořily Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková či Lucie Šafářová, které se kvalifikace zúčastnit nemohly. "Jak řekl kapitán, byla to celkem slušná lavička. Bylo to od všech moc hezké, že nás přijely podpořit a Maky že tu s námi byla tři dny. Měla jsem možnost se s ní víc pobavit, protože jsme se vždy stihly jen pozdravit nebo jen něco prohodit. Bylo hezké, že teď s námi byla v týmu a podporovala nás. Užily jsme si to s ní, snad ona také a nelezly jsme jí na nervy," řekla Valentová.



Pro obě znamenala účast v kvalifikaci motivaci bojovat o reprezentační pozvánku také v příštích měsících a letech. Češky čeká v listopadu baráž o servání v elitní společnosti. "Je to motivace pro nás obě. Užily jsme si to a snažily se pochytit nějaké rady, co nám ostatní říkali. Všichni mají hodně zkušeností. Pokusíme se z toho vzít co nejvíc, abychom se zlepšily. Budeme makat, abychom tu příště mohly zase být," doplnila Šalková.