Byl zralý na kurtu padnout. Medveděv postoupil do čtvrtfinále i přes vyčerpání

Daniil Medveděv v Tokiu porazil první dva soupeře ve dvou setech a úvodní set získal i dnes proti Fabiu Fogninimu. V průběhu druhé sady si ale začal stěžovat na obrovské vedro a vlhko. za stavu 3-3 nevyužil dva brejkboly, prohrál tři gamy po sobě a zdálo se, že fyzicky odpadne.



Šestadvacetiletý Rus se ptal rozhodčího, jestli bude zodpovědný za jeho případnou smrt. Využil oba lékařské timeouty i návštěvu kouče. "Nevěděl jsem, co mám udělat, abych se cítil lépe. Byl jsem zralý na to, abych na kurtu padnul," řekl Medveděv.



Zápas s italským sokem i přes vyčerpání dokázal vyhrát po setech 6-2 3-6 6-2, vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 4-1 a postoupil do čtvrtfinále.



Mezinárodní tenisová federace ITF v reakci na Medveděva a odstoupení Španělky Pauly Badosaové, která nedohrála souběžně hrané utkání proti Markétě Vondroušové a kurt opustila na vozíčku, posunula od čtvrtka začátky programu na 15:00, což je o čtyři hodiny později než doposud. Již dříve o to neúspěšně žádali například Novak Djokovič nebo Barbora Krejčíková.



Světová dvojka Medveděv se o postup do semifinále utká se Pablem Carreñem (h2h 3-1). Španělský tenista dnes potvrdil roli favorita proti Němci Dominicu Koepferovi.



Favorit olympijského turnaje Novak Djokovič si v Tokiu ve třetím kole snadno poradil se Španělem Alejandrem Davidovichem 6-3 6-1



34letý Srb, jehož nejlepším dosavadním výsledkem pod pěti kruhy je bronz z Pekingu 2008, dosud v turnaji neztratil ani set. Dnes na kurtu strávil proti turnajové šestnáctce Davidovichovi necelou hodinu a půl a ztratil jen čtyři gamy.



Vítěz rekordních 20 grandslamů se může stát prvním mužským tenistou, který získá tzv. Golden Slam. Ovládnout v jednom roce všechny grandslamy i olympiádu se dosud povedlo pouze Němce Steffi Grafové před 33 lety.



Ve čtvrtfinále se Djokovič utká s domácím Keiem Nišikorim (h2h 16-2), s nímž neprohrál 14 soubojů v řadě. Bronzový medailista z Ria Nišikori, který v prvním kole vyřadil pátého nasazeného Rusa Andreje Rubljova, dnes porazil 7-6 6-0 Bělorusa Ilju Ivašku.



Mezi posledními osmi jsou i turnajová dvojka čtyřka Němec Alexander Zverev.

Už ve třetím kole se s turnajem rozloučil čtvrtý hráč světa Tsitsipas. Finalista French Open nestačil ve třech setech na Francouze Uga Humberta. Naopak po výhře 6:4, 7:6 nad Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim jde dál Zverev, jenž se o semifinále utká s Francouzem Jérémym Chardym.