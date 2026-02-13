Bývalý trenér Sereny Williamsové: Vrátí se ve velkém stylu. A klidně může vyhrát i grandslam
Její návrat vyvolal řadu protichůdných reakcí. Zatímco někteří jej považují za zbytečný a riskantní, jiní věří, že by americká legenda mohla znovu pomýšlet i na grandslamový titul. Do druhé skupiny patří i Rick Macci, jeden z prvních trenérů Sereny a její sestry Venus.
Macci rozpoznal talent sester Williamsových už v roce 1991, kdy dorazily do jeho akademie na Floridě. Serenin potenciál podle svých slov rozpoznal už v jejích deseti letech a nepochybuje, že by se na kurtech prezentovala ve velkém stylu i nyní.
Jednasedmdesátiletý trenér se k tématu vyjádřil na sociální síti X. "Co očekávat od Sereny a jejího comebacku? Stejný boj, stejné odhodlání, stejné neskutečné vnitřní vlastnosti, které se nedají koupit, ale musíte je mít v sobě," napsal. Macci zároveň zdůraznil, že případný návrat nebude jen symbolický. "Když Serena začne hrát, dává ze sebe všechno. Pokud se vrátí, nebude to kvůli tomu, aby na sebe jen tak upozornila," uvedl.
A přidal i odvážnou prognózu: "Očekávám, že může vyhrát další grandslam. Nikdy nepodceňujte srdce největší všech dob a její podání rychlostí 190 km/h bude skvělé," prohlásil trenér, který byl v minulosti mentorem také Andyho Roddicka a Marie Šarapovové.
Odlišný tón zvolila bývalá pátá hráčka žebříčku Anna Čakvetadzeová. V rozhovoru pro Tennis365 uvedla: "Serena je legendou našeho sportu a jednou z největších šampionek v historii. Pokud se jednou rozhodne vrátit, bude to pro tenis samozřejmě něco velmi speciálního. V individuálních zápasech, zejména na velkých podnicích, by mohla být stále velmi konkurenceschopná. Ale zejména dvoutýdenní grandslam představuje úplně jinou výzvu."
Ruska, která se se Serenou utkala dvakrát a během kariéry získala osm titulů WTA, zároveň upozornila na fyzický aspekt návratu: "Klíčovou otázkou je, jak tělo v průběhu času reaguje na takovou fyzickou zátěž. Pokud se vrátí, jsem si jistá, že to bude jen kvůli něčemu, co pro ni bude skutečně smysluplné. V tenise dosáhla všeho a její odkaz je již nedotknutelný."
Spekulace sílí. Legendární Serena dostala zelenou a může hrát
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře