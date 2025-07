Čas na změnu. Muchová se znovu loučí s trenérem Miškem

Karolína Muchová (28) oznámila na svém instagramu, že končí její spolupráce s trenérem Emilem Miškem. Slovenský odborník doprovázel olomouckou rodačku ve dvou obdobích. Začal s ní spolupracovat v roce 2016 a poprvé se rozešli v roce 2019. Druhá spolupráce začala v dubnu 2023.

Pod Miškeho vedením si Muchová zahrála čtvrtfinále Wimbledonu 2019 a byla dvakrát v semifinále US Open 2023 a 2024. Nyní ale jejich spolupráce končí. Muchová se s koučem loučí jako aktuálně 12. hráčka světového žebříčku WTA a aktuálně se pyšní pozicí nejlepší české hráčky na okruhu.



"Díky trenére, byla to jízda," napsala Muchová na svém instagramovém profilu. "Jsem vděčná za to, co jsme spolu prožili, ale je čas napsat další kapitolu," dodala rodačka z Olomouce, která se s trenérem rozloučila prohrou v prvním kole Wimbledonu.

Změna na trenérském postu!



Česká tenistka Karolína Muchová se rozhodla ukončit spolupráci se svým hlavním trenérem Emilem Miškem, se kterým spolupracovala od prosince 2022. Informace o novém složení týmu oznámí světová dvanáctka později. pic.twitter.com/PLCd67kInp — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) July 15, 2025

Česká jednička Muchová, která se vinou opakujících se zdravotních problémů nemůže v této sezoně dostat do bývalé formy, sáhla ke změně pár dní po skončení Wimbledonu, kde i kvůli potížím s levým zápěstím vypadla v 1. kole.

Před startem turnaje v All England Clubu přestala také spolupracovat s bývalou belgickou hráčkou Kirsten Flipkensovou.