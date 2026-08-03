Čas nezastavíš? Monfils v Montrealu znovu předvedl své kouzlo a zapsal se do historie
Majchrzak - Monfils 4:6, 4:6
Pro Monfilse jde o jeho patnáctou a zároveň poslední účast na kanadském podniku série Masters 1000. Díky vítězství se stal druhým nejstarším tenistou, který na turnaji v otevřené éře dokázal vyhrát zápas. Čtyřicáté narozeniny přitom oslaví už 1. září.
Oblíbenec montrealského publika během celého utkání bavil fanoušky tradičně atraktivním tenisovým stylem. Rozhodující okamžik přišel v závěrečném gamu, kdy vytáhl fantastickou kombinaci kraťasu a následného prohozu po lajně. Duel poté při druhé příležitosti dopodával do vítězného konce.
Francouz se mohl opřít především o kvalitní servis. Po svém prvním podání získal 84 procent výměn (26 z 31), což se ukázalo jako jeden z klíčových faktorů jeho úspěchu.
"Samozřejmě jsem byl nervózní. Soupeř zahrál opravdu dobré údery a zaslouží si uznání. Upřímně řečeno jsem ale za kariéru odehrál spoustu podobných zápasů. Snažil jsem se na všechno zapomenout, soustředit se na každý bod a zůstat maximálně koncentrovaný," uvedl Monfils.
"Pak se mi povedl neuvěřitelný prohoz po lajně a v tu chvíli se momentum přiklonilo na mou stranu," dodal zkušený Francouz. Ve druhém kole čeká bývalého šestého hráče světa dvanáctý nasazený Američan Learner Tien. Oba tenisté se na okruhu ATP utkají vůbec poprvé.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP Masters 1000 v Montrealu
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