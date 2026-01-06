Češi i přes porážku s Austrálií v United Cupu postupují. Čtvrtfinálového soupeře už znají

DNES, 09:00
UNITED CUP - Barbora Krejčíková (30) v United Cupu zvládla i druhou dvouhru a získala pro Česko velmi důležitý první bod. Česká hráčka bez větších problémů přehrála 32. hráčku světa Mayu Jointovou (19) 6:4, 6:1 a zajistila Česku postup do čtvrtfinále této smíšené týmové soutěže. V mužské dvouhře Jakub Menšík (20) nestačil 4:6, 1:6 na šestého hráče světa Alexe de Minaura (26), s kterým prohrál i pátý vzájemný duel. V závěrečné čtyřhře zvítězili Storm Hunterová s Alexem de Minaurem nad párem Miriam Škochová, Dalibor Svrčina 6:2, 6:3. Austrálie tak postupuje do čtvrtfinále z prvního místa. Český tým se ve čtvrtek utká s Belgií.
Barbora Krejčíková proti Austrálii získala první bod (@ MARK EVANS / EPA / Profimedia)

Česko – Austrálie 1:2

Krejčíková od začátku Jointovou přehrávala, v úvodu zápasu získala hned dvakrát její podání a vedla už 4:1. Následně ale přišel velmi nepovedený game na servisu plný chyb, česká hráčka o výhodu dvou brejků přišla a nechala soupeřku snížit na rozdíl jediné hry. V devátém gamu si Krejčíková vypracovala dva setboly v řadě, ani jeden však nevyužila. Následně ale čistou hrou sadu dopodávala.

Druhou sadu začala Češka podobně jako tu úvodní, když sebrala Australance servis hned na začátku a po dalším úspěchu na příjmu vedla už 3:0. Krejčíková ve druhém dějství žádné zaváhání na podání nepřipustila, povolila teenagerce jedinou hru a po velmi solidním výkonu zvítězila za hodinu a čtvrt.

Krejčíková tak letos v United Cupu zůstává neporažená. Ve svém prvním duelu proti Norsku snadno porazila hráčku šesté stovky Malene Helgovou. Díky zisku prvního bodu tak má Česko, které zatím vyhrálo všechny čtyři duely, jistotu postupu do čtvrtfinále ze skupiny D, i kdyby s Austrálií prohrálo 1:2.

Menšík proti si skvěle hrajícímu šestému hráči světa De Minaurovi prohrál podání už v páté hře. Marně se snažil uspět na příjmu, aby se dostal zpátky do hry, přestože měl v osmé hře celkem tři brejkboly. Další šanci si vypracoval v desátém gamu, po forhendu do sítě však ani tentokrát neuspěl a Australan o pár chvil později sadu ukončil.

Šestý hráč světa za hlasité podpory publika pokračoval ve skvělé defenzivní hře a hned v úvodním gamu druhé sady sebral Menšíkovi podruhé v zápase podání. Aktuálně 18. hráč světa nemohl najít recept na Australanovu bezchybnou hru a v páté a následně i v sedmé hře ztratil servis a proti senzačně hrajícímu Australanovi neměl šanci.

De Minaur je Menšíkovým velmi neoblíbeným soupeřem. Český tenista s ním prohrál i pátý vzájemný duel. Pouze při jejich premiérovém střetnutí v roce 2023 ve Vídni dokázal uhrát alespoň set. Loni v Rotterdamu a na Laver Cupu prohrál ve dvou sadách a v Pekingu musel po pěti gamech skrečovat.

Austrálie si postup do čtvrtfinále zajistila v závěrečné čtyřhře, kde pár Storm Hunterová, Alex de Minaur přehráli debl Miriam Škoch, Dalibor Svrčina hladce 6:2, 6:3.

Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pořadí skupin

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, ČTK
Komentáře

22
Přidat komentář
GaelM
06.01.2026 15:06
Ukázka naprosto dementního systému, kdy se často vyplatí spíš prohrát...
Reagovat
baba
06.01.2026 11:27
Takže debl vypuštěn,doufám, že postupujeme i po prohře.JinakJakub na Mináče prostě nemá.Dnes jsem si fakt všimla,jak slaboučký má forhend.Při té jeho výšce to nechápu
Reagovat
subaru
06.01.2026 11:44
Možná mohou postoupit Australané?
Reagovat
The_Punisher
06.01.2026 12:20
Podle stránek United Cupu v případě vítězství mohou. Tak kdo má pravdu?
Reagovat
PTP
06.01.2026 12:24
Pravdu má domácí
Reagovat
frenkie57
06.01.2026 12:31
V případě vítězství klokanů 2:1 postupují oba celky, Ausies z prvního a my z druhého místa. V QF budeme mít Belgii, která je asi schůdnější než Polsko. Proto to slabší nasazení do debla.
Reagovat
PTP
06.01.2026 12:37
Zizou Bergs taky není žádný ořezávátko
Reagovat
tommr
06.01.2026 14:30
a Bára to proti Mertens taky nebude mít lehký ...
Reagovat
The_Punisher
06.01.2026 12:38
Diky!
Reagovat
subaru
06.01.2026 10:44
Debla by měli vypustit. Ale určitě jde o i o peníze za vítězné utkání.
Reagovat
darek.vrana
06.01.2026 09:33
Taky máte na Premier sport 1 trochu posunutý obraz a zvuk, nebo je to jen u mě?
Reagovat
Kaprik
06.01.2026 09:37
Jo já taky.
Reagovat
darek.vrana
06.01.2026 09:40
díky. Je to docela otravné.
Reagovat
PTP
06.01.2026 09:11
https://www.youtube.com/watch?v=NpnjYOF0Wb8
Reagovat
pantera1
06.01.2026 09:05
Výborně Baru . Je vidět, že sis Joint vychutnala .
Reagovat
honza333
06.01.2026 09:01
Česko postupuje do čtvrtfinále United Cupu. Nyní už se bude hrát jen o to, proti komu si zahraje.

V případě vítězství 2:1 nebo 3:0

Čtvrtfinále proti Polsku
Semifinále případně USA/Argentina

V případě prohry 1:2

Čtvrtfinále proti Belgii
Semifinále případně Řecko/Švýcarsko
Reagovat
evzenam
06.01.2026 09:29
To snad bude výhodnější prohrát.
Reagovat
frenkie57
06.01.2026 09:33
To se mi jeví z taktického hlediska lepší s klokany prohrát. Polsko s Igou a Hubim by nemuselo být průchozí.
Reagovat
PTP
06.01.2026 09:46
Kdo se bojí, sere v síni
Reagovat
Jan
06.01.2026 15:25
Jestli řekli českému deblu: Vaším úkolem je prohrát Zatímco zaslepení Australané se hnali za výhrou a nastoupí proti Polsku/USA.
Reagovat
darek.vrana
06.01.2026 16:07
Australani ale vyhrát museli.
Reagovat
darek.vrana
06.01.2026 09:42
A to se tu před pár dny psalo, jak se nám to s postupem zkomplikovalo a že budeme muset Austrálii porazit.
Reagovat

