Češi i přes porážku s Austrálií v United Cupu postupují. Čtvrtfinálového soupeře už znají
Česko – Austrálie 1:2
Krejčíková od začátku Jointovou přehrávala, v úvodu zápasu získala hned dvakrát její podání a vedla už 4:1. Následně ale přišel velmi nepovedený game na servisu plný chyb, česká hráčka o výhodu dvou brejků přišla a nechala soupeřku snížit na rozdíl jediné hry. V devátém gamu si Krejčíková vypracovala dva setboly v řadě, ani jeden však nevyužila. Následně ale čistou hrou sadu dopodávala.
Druhou sadu začala Češka podobně jako tu úvodní, když sebrala Australance servis hned na začátku a po dalším úspěchu na příjmu vedla už 3:0. Krejčíková ve druhém dějství žádné zaváhání na podání nepřipustila, povolila teenagerce jedinou hru a po velmi solidním výkonu zvítězila za hodinu a čtvrt.
Krejčíková tak letos v United Cupu zůstává neporažená. Ve svém prvním duelu proti Norsku snadno porazila hráčku šesté stovky Malene Helgovou. Díky zisku prvního bodu tak má Česko, které zatím vyhrálo všechny čtyři duely, jistotu postupu do čtvrtfinále ze skupiny D, i kdyby s Austrálií prohrálo 1:2.
Menšík proti si skvěle hrajícímu šestému hráči světa De Minaurovi prohrál podání už v páté hře. Marně se snažil uspět na příjmu, aby se dostal zpátky do hry, přestože měl v osmé hře celkem tři brejkboly. Další šanci si vypracoval v desátém gamu, po forhendu do sítě však ani tentokrát neuspěl a Australan o pár chvil později sadu ukončil.
Šestý hráč světa za hlasité podpory publika pokračoval ve skvělé defenzivní hře a hned v úvodním gamu druhé sady sebral Menšíkovi podruhé v zápase podání. Aktuálně 18. hráč světa nemohl najít recept na Australanovu bezchybnou hru a v páté a následně i v sedmé hře ztratil servis a proti senzačně hrajícímu Australanovi neměl šanci.
De Minaur je Menšíkovým velmi neoblíbeným soupeřem. Český tenista s ním prohrál i pátý vzájemný duel. Pouze při jejich premiérovém střetnutí v roce 2023 ve Vídni dokázal uhrát alespoň set. Loni v Rotterdamu a na Laver Cupu prohrál ve dvou sadách a v Pekingu musel po pěti gamech skrečovat.
Austrálie si postup do čtvrtfinále zajistila v závěrečné čtyřhře, kde pár Storm Hunterová, Alex de Minaur přehráli debl Miriam Škoch, Dalibor Svrčina hladce 6:2, 6:3.
Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pořadí skupin
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
V případě vítězství 2:1 nebo 3:0
Čtvrtfinále proti Polsku
Semifinále případně USA/Argentina
V případě prohry 1:2
Čtvrtfinále proti Belgii
Semifinále případně Řecko/Švýcarsko