Češi na turnajích: 12 nadějí v Indian Wells. Plíšková a Macháč a nejspíš ani Krejčíková nejedou
27. února
20:30 | Plíšková v Indian Wells hrát nebude
Karolína Plíšková nakonec bude na pátém grandslamu v Indian Wells chybět. Bývalá světová jednička měla slíbenou divokou kartu do hlavní soutěže, ale volnou vstupenku od pořadatelů musela odmítnout a v kalifornské poušti se nepředstaví. Více informací najdete v článku.
18:00 | Krejčíková se zřejmě odhlásila z Indian Wells
Masters v Indian Wells, kterému se přezdívá pátý grandslam, dle posledních informací přišlo o další české jméno. Po Tomášovi Macháčovi údajně poslala omluvenku pořadatelům prestižního kalifornského podniku také Barbora Krejčíková, která v posledních letech neustále bojuje se zdravotními problémy. Více informací najdete v článku.
26. února
15:35 | Macháč poslal omluvenku do Indian Wells
Krutá zpráva přišla od organizátorů turnaje Masters v kalifornském Indian Wells. Svou plánovanou účast zrušil Tomáš Macháč. Český tenista ale není jediným, kdo se kvůli zdravotním problémům omluvil. Více informací najdete v článku.
23. února
20:00 | Velký přehled Indian Wells
V březnu je v tenisovém světě tradičně na programu prestižní Sunshine Swing a první ze dvou slavných amerických podniků startuje už za pár dní. Turnaj v Indian Wells, kterému se přezdívá pátý grandslam, vypukne v neděli a do kalifornské pouště míří i nejlepší čeští tenisté. Los, program a všechny potřebné informace najdete v článku.
20. února
16:15 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Miami (od 17. do 29. března)
Do Miami se z hráček, které se vešly do hlavní soutěže, nepřihlásila pouze Oleksandra Olijnykovová a zatím se omluvily jen Lois Boissonová a Yafan Wang. Nejvýše nasazenou bude světová jednička a loňská šampionka Aryna Sabalenková. Z Češek startují Karolína Muchová, Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a na chráněný žebříček Karolína Plíšková. Kvalifikaci budou hrát Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová a Darja Viďmanová.
Na podnik ATP Masters 1000 ve stejném dějišti zatím omluvenku poslali pouze Holger Rune a Jaume Munar. Největšími favority budou Carlos Alcaraz s Jannikem Sinnerem, přijede i Novak Djokovič a šokující loňský triumf bude obhajovat Jakub Menšík. Kromě prostějovského rodáka dorazí z českých tenistů ještě Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Cestu na Floridu plánuje i Dalibor Svrčina a bude muset do kvalifikace.
5. února
12:00 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Indian Wells (od 4. do 15. března)
Nejvýše nasazenou hráčkou na prestižní tisícovce v Indian Wells bude světová jednička a loňská finalistka Aryna Sabalenková, titul obhajuje Mirra Andrejevová. Do hlavní soutěže se vešlo nejlepších 75 hráček světa v době uzávěrky a z Češek najdeme Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Markétu Vondroušovou, Marii Bouzkovou, Kateřinu Siniakovou a Terezu Valentovou. V kvalifikaci jsou Nikola Bartůňková a Linda Fruhvirtová.
Dle posledních informací nebudou v Indian Wells nakonec startovat Karolína Plíšková, která měla dostat divokou kartu, ani Barbora Krejčíková.
Divoké karty: Venus Williamsová, Bianca Andreescuová, Jennifer Bradyová, Alycia Parksová, Sloane Stephensová, Lilli Taggerová, Donna Vekičová, Katie Volynetsová
V mužském turnaji nechybí Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovič nebo loňský šampion Jack Draper. Z českých tenistů přijedou Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Vít Kopřiva s Daliborem Svrčinou zřejmě budou muset do kvalifikace. Tomáš Macháč se předem odhlásil.
Divoké karty: Martin Damm, Rafael Jódar, Gaël Monfils, Zachary Svajda, Michael Zheng
