Češi na turnajích: 12 nadějí v Indian Wells. Plíšková a Macháč a nejspíš ani Krejčíková nejedou

DNES, 17:30
Previews 14
Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Karolína Plíšková zrušila start v Indian Wells (© CAMERON SPENCER / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Probíhající turnaje

WTA 500 MéridaATP 500 DubajATP 500 AcapulcoWTA 250 AustinATP 250 Santiago

 

Nadcházející turnaje

WTA 1000 Indian Wells | ATP Masters 1000 Indian Wells

 

27. února

20:30 | Plíšková v Indian Wells hrát nebude
Karolína Plíšková nakonec bude na pátém grandslamu v Indian Wells chybět. Bývalá světová jednička měla slíbenou divokou kartu do hlavní soutěže, ale volnou vstupenku od pořadatelů musela odmítnout a v kalifornské poušti se nepředstaví. Více informací najdete v článku.

 

18:00 | Krejčíková se zřejmě odhlásila z Indian Wells
Masters v Indian Wells, kterému se přezdívá pátý grandslam, dle posledních informací přišlo o další české jméno. Po Tomášovi Macháčovi údajně poslala omluvenku pořadatelům prestižního kalifornského podniku také Barbora Krejčíková, která v posledních letech neustále bojuje se zdravotními problémy. Více informací najdete v článku.

 

26. února

15:35 | Macháč poslal omluvenku do Indian Wells
Krutá zpráva přišla od organizátorů turnaje Masters v kalifornském Indian Wells. Svou plánovanou účast zrušil Tomáš Macháč. Český tenista ale není jediným, kdo se kvůli zdravotním problémům omluvil. Více informací najdete v článku.

 

23. února

20:00 | Velký přehled Indian Wells
V březnu je v tenisovém světě tradičně na programu prestižní Sunshine Swing a první ze dvou slavných amerických podniků startuje už za pár dní. Turnaj v Indian Wells, kterému se přezdívá pátý grandslam, vypukne v neděli a do kalifornské pouště míří i nejlepší čeští tenisté. Los, program a všechny potřebné informace najdete v článku.

 

20. února

16:15 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Miami (od 17. do 29. března)
Do Miami se z hráček, které se vešly do hlavní soutěže, nepřihlásila pouze Oleksandra Olijnykovová a zatím se omluvily jen Lois Boissonová a Yafan Wang. Nejvýše nasazenou bude světová jednička a loňská šampionka Aryna Sabalenková. Z Češek startují Karolína Muchová, Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a na chráněný žebříček Karolína Plíšková. Kvalifikaci budou hrát Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová a Darja Viďmanová.

Více informací

 

Na podnik ATP Masters 1000 ve stejném dějišti zatím omluvenku poslali pouze Holger Rune a Jaume Munar. Největšími favority budou Carlos Alcaraz s Jannikem Sinnerem, přijede i Novak Djokovič a šokující loňský triumf bude obhajovat Jakub Menšík. Kromě prostějovského rodáka dorazí z českých tenistů ještě Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Cestu na Floridu plánuje i Dalibor Svrčina a bude muset do kvalifikace.

Více informací

 

5. února

12:00 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Indian Wells (od 4. do 15. března)
Nejvýše nasazenou hráčkou na prestižní tisícovce v Indian Wells bude světová jednička a loňská finalistka Aryna Sabalenková, titul obhajuje Mirra Andrejevová. Do hlavní soutěže se vešlo nejlepších 75 hráček světa v době uzávěrky a z Češek najdeme Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Markétu Vondroušovou, Marii Bouzkovou, Kateřinu Siniakovou Terezu Valentovou. V kvalifikaci jsou Nikola Bartůňková a Linda Fruhvirtová.

Dle posledních informací nebudou v Indian Wells nakonec startovat Karolína Plíšková, která měla dostat divokou kartu, ani Barbora Krejčíková.

Divoké karty: Venus Williamsová, Bianca Andreescuová, Jennifer Bradyová, Alycia Parksová, Sloane Stephensová, Lilli Taggerová, Donna Vekičová, Katie Volynetsová

Více informací

 

V mužském turnaji nechybí Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovič nebo loňský šampion Jack Draper. Z českých tenistů přijedou Jakub MenšíkJiří LehečkaVít Kopřiva s Daliborem Svrčinou zřejmě budou muset do kvalifikace. Tomáš Macháč se předem odhlásil.

Divoké karty: Martin Damm, Rafael Jódar, Gaël Monfils, Zachary Svajda, Michael Zheng

Více informací

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

14
Přidat komentář
Mony
22.02.2026 19:17
Byl blízko Vítek
Reagovat
tommr
14.12.2025 12:03
Z našich hráček v top-100 není nikde psaná jen Katka Siniaková. Snad za tím nejsou nějaké zdravotní potíže ...
Reagovat
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:16
Káťa je už několik dní v normální přípravě, takže zdravotně je snad cajk
Reagovat
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:20
A taky peče cukroví, ale to je vedlejší :-)
Reagovat
tommr
14.12.2025 12:37
teď jsem si všiml že má hrát Extraligu za Spartu takže je asi opravdu v pořádku a jen sezonu v Austrálii začne o týden později od 12.1 ...
Reagovat
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:38
Reagovat
frenkie57
14.12.2025 14:03
Možná jí do toho Brenda trochu kecá, nebo ne?
Reagovat
Trojchyba_Mat
14.12.2025 14:15
Je to možný
Reagovat
subaru
22.12.2025 12:24
Jak to myslíte? Proč Brenda?
Reagovat
frenkie57
22.12.2025 13:24
Jen takový vtípek. Brenda F ráda peče a svými výtvory se ráda pochlubí na sociálních sítích.
Reagovat
tommr
22.12.2025 15:57
a evidentně taky ráda svoje výtvory konzumuje což se bohužel projevuje na její postavě ...
Reagovat
frenkie57
22.12.2025 18:40
Reagovat
hanz
20.02.2026 18:41
Našla svý šťesťí...
Reagovat
lana
14.12.2025 13:54
Katka si chce asi jen v klidu užít Vánoce a Nový rok doma A nepřepísknout hned začátek sezóny. Minule taky začínala až v Adelaide. Ten jeden týden se nic nestane, ještě toho bude dost a s těmi debly stejně zas odehraje z našich nejvíc zápasů
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist