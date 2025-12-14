Češi na turnajích: Bouzková v Mexiku, krutý los v Dubaji. Kopřiva zakončí Golden Swing
21. února
15:30 | Krutý los pro Čechy v Dubaji
Silně obsazeného turnaje ATP 500 v Dubaji se zúčastní tři čeští tenisté a ani jednomu los nepřál. Jiří Lehečka totiž vyzve svého posledního přemožitele a velmi těžkého soupeře vyfasovali do prvního kola také Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Více informací najdete v článku.
20. února
16:15 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Miami (od 17. do 29. března)
Do Miami se z hráček, které se vešly do hlavní soutěže, nepřihlásila pouze Oleksandra Olijnykovová. Nejvýše nasazenou bude světová jednička a loňská šampionka Aryna Sabalenková. Z Češek startují Karolína Muchová, Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a na chráněný žebříček Karolína Plíšková.
Na podnik ATP Masters 1000 ve stejném dějišti zatím nikdo omluvenku neposlal, včetně Holgera Runeho. Největšími favority budou Carlos Alcaraz s Jannikem Sinnerem, přijede i Novak Djokovič a šokující loňský triumf bude obhajovat Jakub Menšík. Kromě prostějovského rodáka dorazí z českých tenistů ještě Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.
5. února
12:00 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Indian Wells (od 4. do 15. března)
Z prestižní tisícovky v Indian Wells se zatím žádná z tenistek neomluvila. Nejvýše nasazenou bude světová jednička a loňská finalistka Aryna Sabalenková, titul obhajuje Mirra Andrejevová. Do hlavní soutěže se vešlo nejlepších 75 hráček světa v době uzávěrky a z Češek najdeme Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Markétu Vondroušovou, Marii Bouzkovou, Kateřinu Siniakovou, Terezu Valentovou a Barboru Krejčíkovou. Divokou kartu by měla dostat Karolína Plíšková, pokud bude stoprocentně fit. V kvalifikaci jsou Nikola Bartůňková a Linda Fruhvirtová.
Mužský turnaj zatím přišel akorát o zraněného Holgera Runeho. Nechybí naopak Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovič nebo loňský šampion Jack Draper. Z českých tenistů přijedou Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč, kteří mají jistou hlavní soutěž, a Vít Kopřiva s Daliborem Svrčinou, kteří zřejmě budou muset do kvalifikace.
30. ledna
15:00 | Entry list WTA 500 Mérida (od 23. února do 1. března)
Na pětistovce v Méridě se představí z českých tenistek pouze Marie Bouzková, která si nepřekvapivě zvolila cestu do oblíbeného Mexika a bude mezi nasazenými. Do mexického města se chystá i jedna z členek TOP 10 žebříčku, a sice Jasmine Paoliniová. Dorazí také obhájkyně titulu Emma Navarrová, Diana Šnajderová či Paula Badosaová.
Divoké karty: Jasmine Paoliniová, Katie Boulterová, Renata Zarazúaová, Zeynep Sönmezová
15:00 | Entry list WTA 250 Austin (od 23. února do 1. března)
V Austinu zatím v hlavní soutěži nenajdeme ani jedno české jméno. Tři mladé naděje se ovšem představí v kvalifikaci, jmenovitě Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová a Darja Viďmanová. Divokou kartu obdržely grandslamové šampionky Venus Williamsová s Biancou Andreescuovou a herní pole vede světová pětka a loňská šampionka Jessica Pegulaová.
Divoké karty: Venus Williamsová, Bianca Andreescuová, Mary Stoianaová
15:00 | Entry list ATP 500 Acapulco (od 23. do 28. února)
Dva členy z TOP 10 žebříčku bude mít i Acapulco, a to Alexandera Zvereva a Alexe de Minaura. Přijedou i Casper Ruud či Grigor Dimitrov. České jméno v seznamu nenajdeme, ale celkem vysoko v seznamu náhradníků pro hlavní soutěž je Dalibor Svrčina. Loňský šampion Tomáš Macháč dal přednost souběžně hranému podniku v Dubaji.
Divoké karty: Gaël Monfils
15:00 | Entry list ATP 250 Santiago (od 23. února do 1. března)
Poslední podnik jihoamerického Golden Swingu si nenechají ujít Francisco Cerúndolo, Luciano Darderi, Sebastián Báez či Matteo Berrettini. Po vystoupeních v Buenos Aires a Rio de Janeiru dorazí na chilský antukový turnaj i Vít Kopřiva. Triumf zkusí zopakovat Laslo Djere.
Divoké karty: Nicolás Jarry
