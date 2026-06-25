Češi v akci, čtvrtek 25. 6. Muchovou čeká mnohem větší hrozba, Valentová a Kopřiva končí

VČERA, 20:55
Aktuality 43
Tři české naděje se ve čtvrtek porvou o semifinálovou účast na posledních wimbledonských generálkách. Karolína Muchová bude mít v Bad Homburgu mnohem těžší soupeřku než v úvodním zápase a porve se o první semifinále na trávě. Tereza Valentová v Eastbourne ani Vít Kopřiva na Mallorce se papírovým předpokladům nevzepřeli. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová bude bojovat o semifinále (© Eibner-Pressefoto/Edward Cheung, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

středa 24. 6.úterý 23. 6. | pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.

 

Muchovou čeká podstatně těžší výzva

Karolína Muchová neměla v posledních týdnech ideální formu, nicméně svůj debut v Bad Homburgu začala naprostou demolicí Iriny Beguové. Mnohem těžší výzvu než v úvodním zápase bude řešit ve čtvrtfinále s Clarou Tausonovou. Dánka dorazila se sérií sedmi porážek, ale zlepšuje se a vyřadila Dianu Šnajderovou a Qinwen Zheng.

Jediný předchozí souboj se uskutečnil loni na tisícovce v Dubaji a po bitvě zvítězila Tausonová. Dánská hvězda zatím na nějaký výraznější výsledek na trávě čeká, nicméně loni ve Wimbledonu zaskočila Jelenu Rybakinovou a došla až do osmifinále. Se svou agresivní hrou rozhodně může být na nejrychlejším povrchu nebezpečná.

Muchová si ale roli favoritky rozhodně zaslouží. Pokud uspěje, zajistí si své první kariérní semifinále na trávě. V ani jednom z předchozích tří čtvrtfinále na pažitech totiž neuspěla.

 

WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
17:00 | Muchová (4-ČR) – Tausonová (Dán.)

 

WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Mariaová (Něm.) – T. Valentová (ČR) 6:3, 7:5

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Malečková/Škochová (ČR) – Keninová/Ostapenková (3-USA/Lot.) / bez boje

 

ATP 250 MALLORCA (Španělsko), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Quinn (USA) – Kopřiva (ČR) 5:7, 7:5, 6:3

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Pavlásek/Rikl (ČR) – Galloway/Kirkov (USA) 6:2, 6:4

 

ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Balshaw (Fr.) – Krumich (6-ČR) 6:3, 3:6, 6:3

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Latinovič/Vrbenský (2-Srb./ČR) – Ajdukovič/Kalender (Chorv.)

 

ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Palicová (8-ČR) – Steurová (Něm.) 6:0, 6:2

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Malyginová/Šebestová (1-Est./ČR) – Johanssonová/Podliňská (Švéd./Pol.) 6:2, 6:0

 

ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Laboutková (ČR) – Céová (4-Braz.) 6:4, 6:3

• Dvouhra - osmifinále •
Basilettiová (3-It.) – Kučmová (ČR) 3:6, 6:3, 6:4
Laboutková (ČR) – Rocchettiová (It.) 6:3, 0:6, 6:4
Zelníčková (SR) – Ševčíková (ČR) 6:2, 6:3

• Čtyřhra - semifinále •
17:00 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Senicaová/Ševčíková (4-Slovin./ČR)

 

ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Kumstát/Vrba (4-ČR) – Čepelev/Prihodko (-/Mak.) / bez boje

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Zajcevová (5-) – Hejtmánková (ČR) 6:2, 6:2

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Goinaová/Hejtmánková (2-Rum./ČR) – Monevová/Radenkovicová (Bulh./Švéd.) 6:1, 7:5

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Munzarová (ČR) – Dell'Ederaová (It.) 6:1, 5:7, 6:1

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Avataneová/Lopezová (4-It./Austr.) – Elkadyová/Munzarová (Egypt/ČR) 7:5, 6:4

 

ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Peták (ČR) – Füle (4-Maď.) 7:6 (7:0), 6:3

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Parizzia/Ratti (2-Švýc./Arg.) – Baum/Peták (ČR) 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 11:9

 

ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Homola/Hrazdil (ČR) – Karpiňski/Žuk (Pol.) 6:3, 1:6, 13:11
16:00 | Kučera/Wygona (4-ČR/Pol.) – Guttau/Larwig (Něm.)

 

ITF M15 BERGAMO (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Donald (1-ČR) – Plunger (It.) 6:3, 6:4

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Hermann/Tepmahc (Fr.) – Bittoun Kouzmine/D. Blažka (3-Fr./ČR) 6:1, 7:5

 

ITF M15 KAMEN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
Filip (8-ČR) – Al Azmeh (Něm.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:3)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
O. Horák/Pecák (ČR) – Erlewein/Sonesson Lidholt (Něm./Švéd.) 2:6, 7:5, 13:11

 

J200 PLZEŇ (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Reddy (1-USA) – Psota (ČR) 6:1, 6:2

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Jakuchinová (-) – Levinská (ČR) 6:3, 6:3
Sekerková (1-ČR) – Vignoliniová (It.) 6:3, 3:6, 6:4
Bevizová (Maď.) – Vrajíková (ČR) 6:0, 6:1

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
Ciaschetti/Marigliano (It.) – Bekéni/Dujka (2-SR/ČR) 6:3, 1:6, 10:6
Krejčí/Psota (ČR) – Müller/Ščerbakov (4-Něm./-) 7:6 (7:4), 6:2

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Kálmánová/Mihálkaová (Maď.) – Bevizová/Ďulíková (1-Maď./ČR) 7:6 (8:6), 6:4
Nikolajevová/V. Svobodová (Ukr./ČR) – Barháčová/Farkašová (3-SR) 6:4, 6:7 (5:7), 14:12
N. Iraholaová/Vrajíková (ČR) – Bonelliová/Mantaová (2-Švýc.) / bez boje
Išijová/Wakanaová (Jap.) – Mijazawaová/Mottlová (Jap./ČR) 6:4, 6:4

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Krejčí/Psota (ČR) – Sakurai/Skvorcov (Jap./-) 6:3, 6:1

 

J100 BRUCHKÖBEL (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Ladman (ČR) – Nagel-Heyer (Něm.) 6:2, 6:2
Olteán (Šp.) – Komínek (16-ČR) 6:2, 6:4

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Castracaniová (8-It.) – Ehrenbergerová (ČR) 3:6, 6:1, 6:3

 

J60 TALLINN (Estonsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Rytelewski (4-Pol.) – Jaroš (ČR) 6:4, 7:6 (7:5)

 

J30 WINNIPEG (Kanada), tv. povrch / hala

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
20:30 | Chaturvediová/Kofroňová (Kan./ČR) – Bayentinová/Murrayová (Kan.)

 

J30 EDINBURGH (Velká Británie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
Havelková (1-ČR) – Kusanová (4-Švýc.) 7:5, 0:6, 6:4

• Čtyřhra dívky - semifinále •
McElneaová/Pollardová (Brit.) – Havelková/Normandinová (1-ČR/Kan.) 7:5, 7:5


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

43
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misa
25.06.2026 17:49
Druhý set už byl vyrovnaný, ale Tereza za stavu 5-5 ztratila servis a bylo hotovo.
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tommr
25.06.2026 16:55
Tereza to hraje jako absolventka pomocné školy. Na to se teda koukat nebudu ...
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tenisman1233
25.06.2026 16:57
Hlavně nesmí Terka dělat tolik chyb,protože Němka je zatím vůbec nedělá.
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tenisman1233
25.06.2026 17:15
Zní to neuvěřitelně ale Terka si potřetí v řadě udržela servis a to celkem v pohodě.
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tenisman1233
25.06.2026 17:24
Terka vede 4:3 a hlavně díky 2 chybám Marii,která po celý zápas prakticky nechybuje.
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tenisman1233
25.06.2026 17:31
5:4 a Marie proti ztrátě sady půjde podávat.
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tenisman1233
25.06.2026 17:31
*Maria
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misa
25.06.2026 17:45
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frenkie57
25.06.2026 17:45
A teď půjde Maria podávat do zápasu.
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frenkie57
25.06.2026 17:50
Jedno ztracené podání ve druhém setu a je po zápase.
Škoda, docela jsem věřil, že by to mohla Tereza dotáhnout do rozhodující sady, nebo alespoň do TB.
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tenisman1233
25.06.2026 17:51
Bohužel Terka hrála tak,jak chtěla Maria.
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frenkie57
25.06.2026 18:03
Musím říct, že Němka má ty slajzy vypilovaný k dokonalosti. A hraje je fakt pořád, neviděl jsem u ní snad jediný lift. A na Terku to opravdu platilo. Bohužel.
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tenisman1233
25.06.2026 18:06
Za celý zápas,co jsem viděl udělala asi 3 nevynucené chyby.
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frenkie57
25.06.2026 18:17
Zato Terka chyb docela dost, některý udělala právě z těch slajzů, že je nedovadla vytáhnout nahoru. Taktika je to účinná, ale dost nekoukatelná.
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com
25.06.2026 17:03
vsak už se muze pysnit maturitou z ty pomocny skoly
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Mac
25.06.2026 18:26
nakonec jí udělala? na jedničku, či s odřenou kostní dřeňí?
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frenkie57
25.06.2026 17:06
Za chvilku začíná Muška, tak si snad zpravíme chuť.
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PTP
25.06.2026 17:14
spravíme nebo zprasíme
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frenkie57
25.06.2026 17:15
díky za pravopisné rýpnutí.
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misa
25.06.2026 16:50
Tereza vybojovala dva brejky zpět, a pak hned udělala dva debly v řadě Navíc většinu situací na síti řeší špatně.
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frenkie57
25.06.2026 16:55
Přijde mi, že na té síti vůbec nesleduje, kde stojí Maria a smečuje přímo na ní a ta jí přelobuje nebo prohodí. O podání raději nemluvit, to je pořád špaténka.
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misa
25.06.2026 16:56
Pokud servis pořádně nevylepší, tak se moc nahoru neposune...
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frenkie57
25.06.2026 16:57
Moje řeč, to jí pořád sráží.
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Tomas_Smid_fan
25.06.2026 17:23
když Jágr mohl jít o půlnoci trénovat na stadion, tak proč by Tereza nemohla o půlnoci střílet servisy To je základ, jak násobilka. Jedinou omluvou mizérie může být změna provedení.
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tommr
25.06.2026 16:27
Tereza Valentová začala hodně špatně. Zatím nic jinýho než jedna chyba za druhou ...
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tenisman1233
25.06.2026 16:29
Hlavně Maria 0 chyb zatím.
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frenkie57
25.06.2026 16:36
Na Terku ty slajzy dost platí. A také hraje dost naivně na síti, kde jí Maria snadno prohodí díky špatně zahraným kraťasům.
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tommr
25.06.2026 16:37
o dvacet let starší slajzbába si Terezu vodí jako slepýho koně ...
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frenkie57
25.06.2026 16:45
Terka už mohutně stahuje, hra se vyrovnala. Ještě to bude zajímavé.
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MARECEK7
25.06.2026 13:34
Tak největší překvapení by mělo být kdyby Muška turnaj nevyhrála, když je nejvýš nazazenou
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r176
25.06.2026 12:55
Malečková/Škochová gratulace k SF
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Sinuhet1
25.06.2026 04:00
ty nasi fotbalisti to je neco, po kazdym zisku mice postupne zpetne nahravky az k brankari (je polocas - fotbal NIC MOC)
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frenkie57
25.06.2026 05:04
Ve druhé půli to Mexičani rozjeli a dali nám v pohodě tři fíky, přičemž ten druhý byl ukázkou naprosté marnosti těch našich dřeváků. Dobře jim tak.
To se zase hodně dlouho na repre fotbal nepodívam, tato skvadra mě ho dokonale znechutila.
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Sinuhet1
25.06.2026 10:00
smile
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Tomas_Smid_fan
25.06.2026 16:23
nejsem moc fotbal fan, ale viděl jsem větší kus zápasu našich proti JAR a to bylo čiré zoufalství z obou stran. Outsider Haiti hrálo i přes pár chyb mnohem kvalitnější fotbal a o koukatelnosti se radši vůbec nebavme. Smutné. Chápu, že parta jako Poborský, Nedvěd a spol. se sejde jednou za dlouho, ale tahle parta to není repre ani na Euro...
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frenkie57
25.06.2026 16:39
To opravdu není, tam, jestli se kvalifikujeme, dostaneme stejnou čočku jako tady na MS. Tahle generace prostě nemá vůbec kvalitu. A mám dost pochybnosti, zda se vůbec někdy taková generace, jako ta v devadesátkách ještě vyskytne. Přijde mi, že se dnešním mladým nechce moc dřít. O vlivu financí raději pomlčím.
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Tomas_Smid_fan
25.06.2026 17:41
financí, ale i celého systému...
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Ondra979
25.06.2026 16:29
je to tak..uroven hry stala za starou belu
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tommr
25.06.2026 00:59
Proslýchá se že Svitolina odstoupila z turnaje kvůli zranění a Karolína Muchová se tak stala nejvýše nasazenou hráčkou která v turnaji zůstala. Dokáže se ale vyrovnat s tlakem že je teď největší kandidátkou na zisk titulu?
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com
24.06.2026 21:35
osmifinale - mala hrozba smile
ctvrtfinale - vetsi hrozba smile
semifinale - nejvetsi hrozba
finale - ???
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Ondřej.Jirásek
24.06.2026 21:36
zmalévětšínejvětšímegaultragigantická
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com
24.06.2026 21:47
ted sis nabehl Jestli bude ve finale tak ocekavam takovej nadpis smilesmile
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Tomas_Smid_fan
25.06.2026 16:25
nehrozí
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