Po prvním setu na odpis. Muchová otočila duel s Tausonovou a slaví semifinále
Muchová - Tausonová 1:6, 6:2, 6:4
Muchová vstoupila do zápasu s Tausonovou rozpačitě. Nevynucenými chybami se hned při svém úvodním podání dostala do stavu 15:40 a o podání velmi rychle přišla. Dánka vzápětí brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 2:0. Česká tenistka se v prvních minutách zápasu potýkala na své poměry s velkým množstvím lehce odevzdaných výměn. Tausonová neměla větší problémy ani při svém dalším servisu a držela náskok 3:1.
Muchová se snažila o agresivní a nátlakový tenis, rodačka z Kodaně ale velmi dobře četla její úmysly. Výborně se pohybovala a často českou soupeřku dokázala prohodit. V páté hře byla znovu úspěšná na příjmu a šla do vedení už 4:1. Tausonová, která přijela do Bad Homburku se sérií sedmi porážek v řadě, výborně podávala a nedávala své rivalce žádnou šanci na případný brejk. Lehce obhájila i svůj další servis a vedla o čtyři gamy. Olomoucká rodačka se úvodním setem protrápila, což potvrdila dalším ztraceným podáním, a sadu tak ztratila velmi lehce za 28 minut 1:6.
Do druhého dějství ale vstupovala Muchová v úplně jiném rozpoložení. Výrazně zpřesnila hru a hned v prvním gamu poprvé v zápase sebrala soupeřce servis. Vše vzápětí potvrdila na svém podání a šla do vedení 2:0. Velmi důležitý moment druhého setu přišel v páté hře, kdy Tausonová vedla na svém servisu 40:0, přesto o game přišla a po 32 minutách tak vedla svěřenkyně Svena Groenevelda už 4:1.
Muchová si vzápětí lehce zkomplikovala situaci, když i ona poprvé ve druhém setu přišla o podání. Poté si na returnu vypracovala vedení 40:15, Dánka ale obě možnosti odvrátila esy. Ani to jí ale nakonec nebylo nic platné, o game přišla a prohrávala 2:5. Muchová měla s ukončením setu drobné problémy, nakonec však proměnila čtvrtý setbol, druhé dějství získala 6:2 a poslala utkání do rozhodující fáze.
Do něj vstoupila světová jedenáctka výborně. Okamžitě si vzala podání soupeřky, brejk potvrdila a vedla 2:0. Muchová měla v této fázi utkání jasně pod kontrolou, Tausonová působila nervózním dojmem. Často Češce pomáhala nevynucenými chybami, a když přišla podruhé o podání, prohrávala už 1:5.
Přesto zápas Dánka ani za kritického stavu nezabalila. Tenisem na hraně rizika vzala rivalce podání a třemi gamy v řadě se dotáhla na rozdíl jediné hry. Za stavu 4:5 navíc měla při podání Muchové brejkbol na vyrovnání stavu, Muchová se ale zlomit nenechala, utkání dopodávala a po více než dvou hodinách mohla slavit postup do semifinále.
"Do zápasu jsem vstoupila příliš pasivně, Clara hrála skvěle. Jsem ráda, jak jsem to nakonec zvládla, bylo to náročné utkání," říkala po utkání Muchová, která postoupila do svého prvního semifinále travnatého turnaje v kariéře.
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Komentáře
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Karolína sice slaví postup ale její hra na začátku a na konci zápasu nebyla dobrá. Je vidět že zatím hledá formu. Snad jí najde už v příštím kole proti nebezpečný Rumunce ...
Budeme fandit a uvidíme.
Večer budou u Mušky stylově bobří stejky.
Snad to zas nebude naše hráčka, přes kterou si konečně udělá výsledek
sezona 2019 celkem pekna
jinak nic...
Jeste se letos jako muchovci muzeme uklidnovat, ze v tom Eastbourne hraji s nejakyma divnyma puckama... ale jestli to neni malo... :-)
Trebas se rozehraje... aspon trochu pred Wimbledonem... ted brejk... Tauson nam zaspala na servisu...