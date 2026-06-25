Po prvním setu na odpis. Muchová otočila duel s Tausonovou a slaví semifinále

DNES, 19:40
Aktuality 49
WTA BAD HOMBURG - Karolína Muchová (29) zvládla nepříznivě se vyvíjející čtvrtfinálový duel na turnaji v Bad Homburgu. S Dánkou Clarou Tausonovou (23) si nakonec dokázala poradit, zvítězila po setech 1:6, 6:2, 6:4 a o účast ve finále si zahraje s rumunskou soupeřkou Elenou-Gabrielou Ruseovou.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Tauson Clara
Karolína Muchová během turnaje v Bad Homburgu (@ Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Muchová - Tausonová 1:6, 6:2, 6:4

Muchová vstoupila do zápasu s Tausonovou rozpačitě. Nevynucenými chybami se hned při svém úvodním podání dostala do stavu 15:40 a o podání velmi rychle přišla. Dánka vzápětí brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 2:0. Česká tenistka se v prvních minutách zápasu potýkala na své poměry s velkým množstvím lehce odevzdaných výměn. Tausonová neměla větší problémy ani při svém dalším servisu a držela náskok 3:1.

Muchová se snažila o agresivní a nátlakový tenis, rodačka z Kodaně ale velmi dobře četla její úmysly. Výborně se pohybovala a často českou soupeřku dokázala prohodit. V páté hře byla znovu úspěšná na příjmu a šla do vedení už 4:1. Tausonová, která přijela do Bad Homburku se sérií sedmi porážek v řadě, výborně podávala a nedávala své rivalce žádnou šanci na případný brejk. Lehce obhájila i svůj další servis a vedla o čtyři gamy. Olomoucká rodačka se úvodním setem protrápila, což potvrdila dalším ztraceným podáním, a sadu tak ztratila velmi lehce za 28 minut 1:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do druhého dějství ale vstupovala Muchová v úplně jiném rozpoložení. Výrazně zpřesnila hru a hned v prvním gamu poprvé v zápase sebrala soupeřce servis. Vše vzápětí potvrdila na svém podání a šla do vedení 2:0. Velmi důležitý moment druhého setu přišel v páté hře, kdy Tausonová vedla na svém servisu 40:0, přesto o game přišla a po 32 minutách tak vedla svěřenkyně Svena Groenevelda už 4:1.

Muchová si vzápětí lehce zkomplikovala situaci, když i ona poprvé ve druhém setu přišla o podání. Poté si na returnu vypracovala vedení 40:15, Dánka ale obě možnosti odvrátila esy. Ani to jí ale nakonec nebylo nic platné, o game přišla a prohrávala 2:5. Muchová měla s ukončením setu drobné problémy, nakonec však proměnila čtvrtý setbol, druhé dějství získala 6:2 a poslala utkání do rozhodující fáze.

Do něj vstoupila světová jedenáctka výborně. Okamžitě si vzala podání soupeřky, brejk potvrdila a vedla 2:0. Muchová měla v této fázi utkání jasně pod kontrolou, Tausonová působila nervózním dojmem. Často Češce pomáhala nevynucenými chybami, a když přišla podruhé o podání, prohrávala už 1:5.

Přesto zápas Dánka ani za kritického stavu nezabalila. Tenisem na hraně rizika vzala rivalce podání a třemi gamy v řadě se dotáhla na rozdíl jediné hry. Za stavu 4:5 navíc měla při podání Muchové brejkbol na vyrovnání stavu, Muchová se ale zlomit nenechala, utkání dopodávala a po více než dvou hodinách mohla slavit postup do semifinále.

"Do zápasu jsem vstoupila příliš pasivně, Clara hrála skvěle. Jsem ráda, jak jsem to nakonec zvládla, bylo to náročné utkání," říkala po utkání Muchová, která postoupila do svého prvního semifinále travnatého turnaje v kariéře.

Krutý výprask. Muchová zničila neškodnou soupeřku a zahraje si o semifinále

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

49
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Otmar
25.06.2026 20:02
Čekal jsem těžký špíl, Clara hrála docela dobře a občas udělala z Mušky diváka. O to cennější je, že to Muška otočila, ale svůj nejlepší tenis určitě nehrála. Ve 3.setu jsem myslel, že Tauson odpadne, ale i přes ztížený pohyb ještě závěr zavařila. Poslední gam Muška ustála docela dobře, tak snad to půjde i dál a lépe.
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Sinuhet1
25.06.2026 20:02
vite nekdo jak je to s omezenim teplot - jsou nejaka ? Ze v sobotu ma byt opravdu velky hic, kdyby Karolina hrala finale.....
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tommr
25.06.2026 19:50
Karolína to nakonec zvládla dopodávat na druhej pokus ale měla to hodně nahnutý. Kdyby Tauson proměnila ten brejkbol tak by měla za stavu 5:5 velkou psychickou výhodu ...
Karolína sice slaví postup ale její hra na začátku a na konci zápasu nebyla dobrá. Je vidět že zatím hledá formu. Snad jí najde už v příštím kole proti nebezpečný Rumunce ...
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bardunek666
25.06.2026 19:49
Po delší době dobrý skalp pro Karolínu. Ruse je celkem ve formě, ale pokud Karolína míří vysoko, měla by jí porazit. Šance na titul určitě jsou!
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misa
25.06.2026 19:34
Dnes v Bad Homburgu krásné výsledky Bude v sobotu další český titul na trávě?
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frenkie57
25.06.2026 19:38
Těžko říci, SF proti Ruse nebude žádná procházka růžovou zahradou, i když si myslím, že když Karolína nebude mít nějaký den blbec, takby jí měla přehrát, no a ve finále pravděpodobně Osaka, to bude echt těžké, i když ani ona není bůhvíjaká trávařka.
Budeme fandit a uvidíme.
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tommr
25.06.2026 19:54
Ruse je nebezpečně rozjetá - Nosková, Kalinskaya a Navarro se už o tom přesvědčily a obávám se že Karolína bude další oběť ...
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hanz
25.06.2026 19:30
Raději mi řekněte, kdypak bude los WB? :)
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honza.khp
25.06.2026 19:33
v pátek
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frenkie57
25.06.2026 19:29
No sláva! Muška to zakončila jako pravá šampionka, esem. Ale trnul jsem fest, Bobřík zlobila do posledního okamžiku. Gratulace!
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pantera1
25.06.2026 19:35
Paráda Muška přemohla Bobříka super. Tak ještě dvakrát a mohla by být lázeňská šampionka . Moc jí to přeju. Není to nereálné.
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PTP
25.06.2026 19:40
Jen aby si pak stihla zvyknout na změnu stran
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pantera1
25.06.2026 19:45
jsem zas mimo, jako že v Anglii se jezdí opačně? Ale podává se stejně ne?
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PTP
25.06.2026 19:51
Vidíš, jak si z toho zmatená, a co teprve chudák Muška v tom velkým Londýně, aby jí ta změna orientace nějak nevykolejila. (Nenaolejuje-li tě Julie, naolejuji Julii já.)
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pantera1
25.06.2026 19:58
Divím se, že jsi nepoužil žádné odborné výrazy, na které si tak potrpíš, abys mě poučil . Raduj se Karol vyhrála, je v SF a ty se smutným smajlem.
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PTP
25.06.2026 20:01
Tak dobře smile
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Honza-K
25.06.2026 19:43
Připojuji se ke gratulaci
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tommr
25.06.2026 19:19
Je to marný, je to marný. Ani vedení 5:1 možná nebude stačit na výhru ...
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tommr
25.06.2026 19:13
Karolína bude podávat na zápas. Pokud selže (a já se obávám že skoro jistě selže) tak bude mít ještě jeden pokus ...
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frenkie57
25.06.2026 19:21
Na returnu je teď úplně bez šance, takže teď nebo už nikdy.
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frenkie57
25.06.2026 19:13
Snad to Muška už dorazí, bude na to mít dva pokusy, případně možnosti na returnu. Věřím, že to dá.
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tommr
25.06.2026 19:07
Pokud Karolína potvrdí druhej brejk tak už by to mohlo klapnout. Bude to ale těžký ...
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Otmar
25.06.2026 18:47
No, přece jen ten druhý už byl lepší, ale vsadit na výhru.....nevím, nevím...
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frenkie57
25.06.2026 19:07
Vypadá to docela dobře. Tauson se mi zdá mírně utavená, to horko na ní dolehá asi více.
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tommr
25.06.2026 18:47
co to přesně znamená "heat rule in effect"? Já bych hádal krátké přerušení ale na Livescore zápas Karolíny úplně zmizel z nabídky ...
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tommr
25.06.2026 18:51
tak už se díkybohu zase hraje. Měl jsem strach aby Karolína kvůli tomu horku neodstoupila ...
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frenkie57
25.06.2026 18:58
Uplatnění pravidla o horku.
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Vlk-v-trave
25.06.2026 19:43
Pravidlo o horku, ktere uplatnila Tauson... Karoline prislo vhod... ale jak se v satne videla z zrcadle pry se lekla :-)
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Vlk-v-trave
25.06.2026 19:43
*v
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frenkie57
25.06.2026 19:50
Ale jak se musel a leknout Clara, když viděla ta spálená rameny a nohy.
Večer budou u Mušky stylově bobří stejky.
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tommr
25.06.2026 19:51
takže se o to musí žádat a není to automatický?
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ccarloss
25.06.2026 18:44
ahoj, nemáte někdo stream na Káju?
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frenkie57
25.06.2026 18:45
https://partner.nonamejose.sx/456094ca/de6e05d8/65ada127
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ccarloss
25.06.2026 18:47
dík
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Mac
25.06.2026 18:37
tak, vyzkoušela si jeden set jak se hraje v horku naplno a teď by to mohla pustit....
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frenkie57
25.06.2026 18:39
Neříkej mi, že fandíš Bobříkovi.
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Mac
25.06.2026 18:47
ne, samozřejmě, ale myslím na její zdraví a fyzickou přípravu. naši často září na "tréninku" a pak na gs je to jiná písnička... navíc takový strašný vedro, ja sotva na kole dojedu k vodě...
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frenkie57
25.06.2026 18:30
Tak Muško a koukej to dopodávat.
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frenkie57
25.06.2026 18:38
Hodná.
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Mac
25.06.2026 17:57
už jsem myslel, že si muška chce dát par dní oraz před w, ale začíná se šprajcovat...
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misa
25.06.2026 17:53
Navarro vypadla , ale Tauson má první set
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Vlk-v-trave
25.06.2026 17:56
Tak Navarro... si udelala z Anglie maly vylet do Nemecka, aby se vratila zase zpet :-)
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Tomas_Smid_fan
25.06.2026 17:47
Muška nestačí na Bobříka, který se už dlouho toulá v lese?
Snad to zas nebude naše hráčka, přes kterou si konečně udělá výsledek
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Vlk-v-trave
25.06.2026 17:49
Tak uz vcera nevypadal Kaja dobre,... moc se nezmenilo... a na trave hrala dobre... uz to hledam v denicku :-)
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Vlk-v-trave
25.06.2026 17:54
sezona 2021 celkem, celkem
sezona 2019 celkem pekna
jinak nic...
Jeste se letos jako muchovci muzeme uklidnovat, ze v tom Eastbourne hraji s nejakyma divnyma puckama... ale jestli to neni malo... :-)
Trebas se rozehraje... aspon trochu pred Wimbledonem... ted brejk... Tauson nam zaspala na servisu...
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Vlk-v-trave
25.06.2026 18:05
Ale jo, je tu male zlepseni Karoliny na returnu... aspon neco :-)
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Vlk-v-trave
25.06.2026 17:33
Karolina zatim pokracuje zdarne ve vcerejsim "vykonu"... jedine co se zmenilo, tak jeji souperka... Tauson tolik jednak kazit nebude, a hlavne je tu jiny servis...
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PTP
25.06.2026 17:11
Udělá z ní jednu smutnou Ofélii.
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com
25.06.2026 17:03
neporadi, protoze je to velka hrozba
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