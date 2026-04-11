Češi v akci, neděle 12. 4. Bratr Siniakové a Kovačková o první titul, české duo čeká životní finále
Siniakov a Kovačková o premiérový titul
Dvě české naděje budou v neděli na okruhu ITF usilovat o svůj první singlový triumf na profesionální úrovni. Daniel Siniakov a Alena Kovačková obě dosavadní finále na této úrovni prohráli a snad se na ně do třetice usměje štěstí.
Třiadvacetiletý Siniakov bude v egyptském Šarm aš-Šajchu jasným favoritem na vítězství. Bratr hvězdné Kateřiny Siniakové vyzve ve finále až 1020. hráče světa a ruského zástupce Grigoryho Šebekina, který figuruje v žebříčku přesně o 400 míst níže.
Favoritkou naopak nebude 17letá Kovačková v Itálii. Česká kvalifikantka narazí ve finále na domácí nasazenou čtyřku Tyru Caterinu Grantovou a může pomstít svou mladší sestru Janu, kterou Italka vyřadila v osmifinále.
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Dvouhra - finále •
10:00 | A. Kovačková (ČR) – Grantová (4-It.)
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - finále •
10:00 | Siniakov (ČR) – Šebekin (-)
Malečková a Škoch hrají životní finále
Jesika Malečková s Miriam Škochovou zvládly na halové pětistovce na antuce v Linci tři třísetové bitvy a obě si zajistily své největší finále v kariéře, přičemž pro Malečkovou se bude jednat o premiéru v závěrečném kole na nejvyšším okruhu. Jejich soupeřkami budou nasazené jedničky Sorana Cirsteaová se Shuai Zhang.
Zatímco Malečková bude hrát své úplně první finále na této úrovni, Škochová už má dvě za sebou. V Parmě 2022 kralovala po boku krajanky Anastasii Detiucové a o rok později v Hamburku naopak s Američankou Angelou Kulikovovou neuspěla.
WTA 500 LINEC (Rakousko), antuka / hala
• Čtyřhra - finále •
16:00 | Malečková/Škochová (ČR) – Cirsteaová/S. Zhang (1-Rum./Čína)
WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala
• Dvouhra - finále kvalifikace •
13:00 | Knutsonová (ČR) – Zvonarevová (-)
WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala
• Dvouhra - finále kvalifikace •
14:00 | Šalková (2-ČR) – Podrezová (8-Ukr.)
WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Palicová (4-ČR) – Leeová (Rum.)
ITF W50 BUŽUMBURA (Burundi), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Pulchartová (ČR) – Schruffová (16-Něm.)
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | D. Blažka (ČR) – Bahgat (Egypt)
ITF M25 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
15:00 | Maštálka (ČR) – Nortey (14-Ghana)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Benešová (ČR) – Myhreová (Dán.)
ITF M15 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Hrazdil (8-ČR) – Biletič (Bosna)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
08:30 | Kozlovský (ČR) – Senn (14-Švýc.)
10:00 | Čížek (ČR) – Kazlauskas (Irsko)
13:00 | Ad. Soukup (ČR) – Kypriotis (Řec.)
13:00 | Klimas (10-ČR) – L. F. Silva (Braz.)
J200 PIEŠŤANY (Slovensko), antuka
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
15:00 | Mošková (5-ČR) – čeká na soupeřku
16:30 | Filipová (12-ČR) – čeká na soupeřku
16:30 | M. Jiroušková (6-ČR) – čeká na soupeřku
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | M. Horák (ČR) – Švarc (SR)
10:30 | Franc (ČR) – Šalgovič (SR)
12:00 | Pečonka (ČR) – Petrini (12-It.)
12:00 | Mandelík (ČR) – Bartovic (SR)
12:00 | Rat (11-ČR) – Bulat (Pol.)
12:00 | Lebiš (4-ČR) – Mikuš (SR)
13:30 | Ladman (5-ČR) – Luhový (SR)
13:30 | Fedor (ČR) – Rusnák (SR)
13:30 | Černovický (10-ČR) – Pescosolido (It.)
13:30 | Fidler (ČR) – Manolache (Rum.)
* bude se hrát i 2. kolo
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Bervidová (ČR) – Moussaová (SR)
09:00 | Meszárošová (ČR) – Grosická (Pol.)
09:00 | Ehrenbergerová (ČR) – Cvíčelová (SR)
09:00 | N. Iraholaová (ČR) – Tóthová (SR)
10:30 | Ostravská (ČR) – Rablánska (SR)
* bude se hrát i 2. kolo
J30 HASSELT (Belgie), antuka
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
12:00 | K. Štěpánek (ČR) – J. Álvarez (Šp.)
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | A. Štěpánek (5-ČR) – Dobrinine (Fr.)
* bude se hrát i finále
J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
08:30 | Onderka (ČR) – Emmett (1-Brit.)
08:30 | Vokroj (ČR) – Fiocchi (It.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Kovářová (ČR) – Aliová (5-Fin.)
11:30 | S. Dvořáčková (ČR) – Scheberová (1-SR)
11:30 | Roiková (4-ČR) – Freyholdtová (Švýc.)
13:00 | Nantlová (ČR) – Černáková (8-SR)
13:00 | Schmidová (ČR) – Kunčičová (11-Slovin.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
