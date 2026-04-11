Češi v akci, neděle 12. 4. Bratr Siniakové a Kovačková o první titul, české duo čeká životní finále

Daniel Siniakov v Egyptě a také Alena Kovačková v Itálii budou usilovat o svůj premiérový triumf na profesionální tour. Životní finále čeká českou dvojici Jesika Malečková, Miriam Škochová na pětistovce v Linci. Dominika Šalková absolvuje finále kvalifikace v Rouenu, Gabriela Knutsonová ve Stuttgartu. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Daniel Siniakov má na dosah svůj první titul (© ČTK / Lebeda Pavel)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Siniakov a Kovačková o premiérový titul

Dvě české naděje budou v neděli na okruhu ITF usilovat o svůj první singlový triumf na profesionální úrovni. Daniel Siniakov a Alena Kovačková obě dosavadní finále na této úrovni prohráli a snad se na ně do třetice usměje štěstí.

Třiadvacetiletý Siniakov bude v egyptském Šarm aš-Šajchu jasným favoritem na vítězství. Bratr hvězdné Kateřiny Siniakové vyzve ve finále až 1020. hráče světa a ruského zástupce Grigoryho Šebekina, který figuruje v žebříčku přesně o 400 míst níže.

Favoritkou naopak nebude 17letá Kovačková v Itálii. Česká kvalifikantka narazí ve finále na domácí nasazenou čtyřku Tyru Caterinu Grantovou a může pomstít svou mladší sestru Janu, kterou Italka vyřadila v osmifinále.

 

ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

• Dvouhra - finále •
10:00 | A. Kovačková (ČR) – Grantová (4-It.)

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - finále •
10:00 | Siniakov (ČR) – Šebekin (-)

 

Malečková a Škoch hrají životní finále

Jesika Malečková s Miriam Škochovou zvládly na halové pětistovce na antuce v Linci tři třísetové bitvy a obě si zajistily své největší finále v kariéře, přičemž pro Malečkovou se bude jednat o premiéru v závěrečném kole na nejvyšším okruhu. Jejich soupeřkami budou nasazené jedničky Sorana Cirsteaová se Shuai Zhang.

Zatímco Malečková bude hrát své úplně první finále na této úrovni, Škochová už má dvě za sebou. V Parmě 2022 kralovala po boku krajanky Anastasii Detiucové a o rok později v Hamburku naopak s Američankou Angelou Kulikovovou neuspěla.

 

WTA 500 LINEC (Rakousko), antuka / hala

• Čtyřhra - finále •
16:00 | Malečková/Škochová (ČR) – Cirsteaová/S. Zhang (1-Rum./Čína)

 

WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala

• Dvouhra - finále kvalifikace •
13:00 | Knutsonová (ČR) – Zvonarevová (-)

 

WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala

• Dvouhra - finále kvalifikace •
14:00 | Šalková (2-ČR) – Podrezová (8-Ukr.)

 

WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Palicová (4-ČR) – Leeová (Rum.)

 

ITF W50 BUŽUMBURA (Burundi), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Pulchartová (ČR) – Schruffová (16-Něm.)

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | D. Blažka (ČR) – Bahgat (Egypt)

 

ITF M25 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
15:00 | Maštálka (ČR) – Nortey (14-Ghana)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Benešová (ČR) – Myhreová (Dán.)

 

ITF M15 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Hrazdil (8-ČR) – Biletič (Bosna)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
08:30 | Kozlovský (ČR) – Senn (14-Švýc.)
10:00 | Čížek (ČR) – Kazlauskas (Irsko)
13:00 | Ad. Soukup (ČR) – Kypriotis (Řec.)
13:00 | Klimas (10-ČR) – L. F. Silva (Braz.)

 

J200 PIEŠŤANY (Slovensko), antuka

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
15:00 | Mošková (5-ČR) – čeká na soupeřku
16:30 | Filipová (12-ČR) – čeká na soupeřku
16:30 | M. Jiroušková (6-ČR) – čeká na soupeřku

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | M. Horák (ČR) – Švarc (SR)
10:30 | Franc (ČR) – Šalgovič (SR)
12:00 | Pečonka (ČR) – Petrini (12-It.)
12:00 | Mandelík (ČR) – Bartovic (SR)
12:00 | Rat (11-ČR) – Bulat (Pol.)
12:00 | Lebiš (4-ČR) – Mikuš (SR)
13:30 | Ladman (5-ČR) – Luhový (SR)
13:30 | Fedor (ČR) – Rusnák (SR)
13:30 | Černovický (10-ČR) – Pescosolido (It.)
13:30 | Fidler (ČR) – Manolache (Rum.)
* bude se hrát i 2. kolo

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Bervidová (ČR) – Moussaová (SR)
09:00 | Meszárošová (ČR) – Grosická (Pol.)
09:00 | Ehrenbergerová (ČR) – Cvíčelová (SR)
09:00 | N. Iraholaová (ČR) – Tóthová (SR)
10:30 | Ostravská (ČR) – Rablánska (SR)
* bude se hrát i 2. kolo

 

J30 HASSELT (Belgie), antuka

• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
12:00 | K. Štěpánek (ČR) – J. Álvarez (Šp.)

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | A. Štěpánek (5-ČR) – Dobrinine (Fr.)
* bude se hrát i finále

 

J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
08:30 | Onderka (ČR) – Emmett (1-Brit.)
08:30 | Vokroj (ČR) – Fiocchi (It.)

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Kovářová (ČR) – Aliová (5-Fin.)
11:30 | S. Dvořáčková (ČR) – Scheberová (1-SR)
11:30 | Roiková (4-ČR) – Freyholdtová (Švýc.)
13:00 | Nantlová (ČR) – Černáková (8-SR)
13:00 | Schmidová (ČR) – Kunčičová (11-Slovin.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
com
11.04.2026 20:56
Ve Stuttgartu by mohly bejt zajimavy CF

Mucha - Gauff
0:6

Swiatek - Ostapenko
0:6

Kuba4Win
11.04.2026 21:04
Ostapenko do CF podle mně ani nedojde i když její zápas se Swiatek bych si přál, to nikdy neomrzí
pantera1
11.04.2026 21:07
Já taky, pořád čekám, kdy to zas přijde
bardunek666
11.04.2026 20:18
Koukám, že Bejlek nebude hrát ani v Rouenu. :/
aligo
11.04.2026 20:10
Bratr Siniakové to mě fakt baví
Ondřej.Jirásek
11.04.2026 20:10
aligo
11.04.2026 20:11
Povoláním sourozenec
PTP
11.04.2026 20:22
Matthew McConaughey jak vyšitej.
frenkie57
11.04.2026 21:09
Nějaká mírná podoba by tam byla.
com
11.04.2026 20:56
