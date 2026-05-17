Češi v akci, neděle 17. 5. Bejlek má šanci zlomit krizi, Nouza hraje o titul
Bejlek zkusí zlomit krizi
Sára Bejlek senzačně ovládla únorovou pětistovku na betonu v Abú Zabí. Od té doby však i kvůli zdravotním problémů zaznamenala pouhá dvě vítězství a znovu rozjet se zatím nedokázala ani na oblíbených antukových kurtech.
Antukové jaro sice zahájila povinnou výhrou nad Akashou Urhobovou, nicméně nyní má na kontě už tři porážky v řadě. Tato nelichotivá série zahrnuje překvapivé prohry s veteránkou Laurou Siegemundovou v Římě a další outsiderkou Alinou Čarajevovou na WTA 125 v Paříži.
Šanci zlomit současnou krizi má teď ve Štrasburku. A může začít vítězstvím proti trápící se Emmě Navarrové. Bývalá světová osmička má letos katastrofální bilanci 5:11 a nedávno disponovala šňůrou pěti nezdarů. Američanka vyhrála oba předchozí souboje v sezoně 2022, ovšem teď je Bejlek mnohem zkušenější hráčkou.
WTA 500 ŠTRASBURK (Francie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | PREVIEW | Bejlek (ČR) – Navarrová (USA)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Malečková/Škochová (ČR) – Routliffeová/S. Zhang (2-N. Zél./Čína)
ATP 250 ŽENEVA (Švýcarsko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Cash/Tracy (2-USA)
ATP CHALLENGER 175 BORDEAUX (Francie), antuka
• Čtyřhra - finále •
12:00 | Nouza/Oberleitner (4-ČR/Rak.) – Reymond/Sanchez (Fr.)
ITF W75 KOŠICE (Slovensko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Kajabová (ČR) – Vojčináková (15-SR)
13:00 | Štveráková (ČR) – Otzipkaová (7-Belg.)
ITF W35 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:30 | Michálková (6-ČR) – Ramharterová (Rak.)
11:00 | Jantačová (ČR) – Cembranosová (4-Švýc.)
ITF W35 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Mandelíková (10-ČR) – Poulkaová (Řec.)
ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Maštálka (ČR) – Novotný (ČR)
11:30 | Šmejkal (ČR) – M. Sabanov (Srb.)
11:30 | Fáček (ČR) – Behr (Chorv.)
13:00 | Vrtílka (15-ČR) – Sjyčanov (Bulh.)
14:30 | Tuša (ČR) – Tumbas Kajgo (7-Chorv.)
14:30 | Fidler (ČR) – Hacker (Švýc.)
ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:30 | Kozlovský (9-ČR) – Doleys (Rak.)
11:00 | Baum (3-ČR) – Gaxherri (Rak.)
12:30 | Hrazdil (2-ČR) – Rohseano (Rak.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | D. Blažka (ČR) – Karakaya (Tur.)
J30 IZMIR (Turecko), antuka
• Dvouhra dívky - finále •
09:00 | Havelková (1-ČR) – Karatogmaová (2-Tur.)
J500 MILÁN (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Zajíčková (7-ČR) – Ángelová (Mex.)
* bude se hrát i finále
J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
08:00 | Rat (8-ČR) – Mosolkin (2-)
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
09:30 | Chladová (1-ČR) – Dicuová (Rum.)
J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
10:30 | Zimová (ČR) – Franzoiová (It.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
