Češi v akci, neděle 17. 5. Bejlek má šanci zlomit mizérii, Nouza hraje o titul

Sára Bejlek zahájí své působení na pětistovce ve francouzském Štrasburku, kam dorazila v mizerné formě, proti trápící se soupeřce a mohla by zlomit současnou krizi. Petr Nouza se společně s rakouským parťákem porve o triumf na challengeru ve Francii. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Sára Bejlek přijela do Štrasburku v mizerné formě (© ALI HAIDER / EPA / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Bejlek zkusí zlomit krizi

Sára Bejlek senzačně ovládla únorovou pětistovku na betonu v Abú Zabí. Od té doby však i kvůli zdravotním problémů zaznamenala pouhá dvě vítězství a znovu rozjet se zatím nedokázala ani na oblíbených antukových kurtech.

Antukové jaro sice zahájila povinnou výhrou nad Akashou Urhobovou, nicméně nyní má na kontě už tři porážky v řadě. Tato nelichotivá série zahrnuje překvapivé prohry s veteránkou Laurou Siegemundovou v Římě a další outsiderkou Alinou Čarajevovou na WTA 125 v Paříži.

Šanci zlomit současnou krizi má teď ve Štrasburku. A může začít vítězstvím proti trápící se Emmě Navarrové. Bývalá světová osmička má letos katastrofální bilanci 5:11 a nedávno disponovala šňůrou pěti nezdarů. Američanka vyhrála oba předchozí souboje v sezoně 2022, ovšem teď je Bejlek mnohem zkušenější hráčkou.

 

WTA 500 ŠTRASBURK (Francie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | PREVIEW | Bejlek (ČR) – Navarrová (USA)

• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Malečková/Škochová (ČR) – Routliffeová/S. Zhang (2-N. Zél./Čína)

 

ATP 250 ŽENEVA (Švýcarsko), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Cash/Tracy (2-USA)

 

ATP CHALLENGER 175 BORDEAUX (Francie), antuka

• Čtyřhra - finále •
12:00 | Nouza/Oberleitner (4-ČR/Rak.) – Reymond/Sanchez (Fr.)

 

ITF W75 KOŠICE (Slovensko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Kajabová (ČR) – Vojčináková (15-SR)
13:00 | Štveráková (ČR) – Otzipkaová (7-Belg.)

 

ITF W35 KLAGENFURT (Rakousko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:30 | Michálková (6-ČR) – Ramharterová (Rak.)
11:00 | Jantačová (ČR) – Cembranosová (4-Švýc.)

 

ITF W35 BOL (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Mandelíková (10-ČR) – Poulkaová (Řec.)

 

ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Maštálka (ČR)Novotný (ČR)
11:30 | Šmejkal (ČR) – M. Sabanov (Srb.)
11:30 | Fáček (ČR) – Behr (Chorv.)
13:00 | Vrtílka (15-ČR) – Sjyčanov (Bulh.)
14:30 | Tuša (ČR) – Tumbas Kajgo (7-Chorv.)
14:30 | Fidler (ČR) – Hacker (Švýc.)

 

ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:30 | Kozlovský (9-ČR) – Doleys (Rak.)
11:00 | Baum (3-ČR) – Gaxherri (Rak.)
12:30 | Hrazdil (2-ČR) – Rohseano (Rak.)

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | D. Blažka (ČR) – Karakaya (Tur.)

 

J30 IZMIR (Turecko), antuka

• Dvouhra dívky - finále •
09:00 | Havelková (1-ČR) – Karatogmaová (2-Tur.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
