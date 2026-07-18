Češi v akci, neděle 19. 7. Krejčíková hraje o titul! Fruhvirtová a české derby na Štvanici
Češi v akci (probíhající turnaje)
sobota 18. 7. | pátek 17. 7. | čtvrtek 16. 7. | středa 15. 7. | úterý 14. 7. | pondělí 13. 7. | neděle 12. 7. | sobota 11. 7.
Krejčíková zabojuje o titul
Barbora Krejčíková zvládla fyzicky i psychicky extrémně náročné semifinále v Aténách a má necelých 24 hodin na to, aby se připravila na těžké finále s Marií Sakkariovou. Domácí hvězda má nejen mnohem víc času na regeneraci, ale hlavně absolvovala v předchozím kole podstatně snadnější zápas.
Ve vzájemné bilanci vede 3:0 Krejčíková. Poslední souboj se uskutečnil v semifinále French Open 2021, kde česká hráčka přežila mečbol i více než třísetovou bitvu a zvítězila poměrem 9:7 v rozhodujícím setu. Následně si došla pro první ze svých grandslamových vavřínů ve dvouhře.
Ve finále na hlavní tour má Krejčíková bilanci 8:5 a po šokujícím triumfu předloni ve Wimbledonu je takto daleko na této úrovni teprve podruhé, přičemž před pár týdny na trávě v Hertogenboschi kvůli nemoci nenastoupila. Sakkariová disponuje katastrofální úspěšností 2:8 ve finálových utkáních a o titul si zahraje poprvé od předloňského března.
WTA 250 ATÉNY (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
19:00 | Krejčíková (3-ČR) – Sakkariová (4-Řec.)
WTA 250 JASY (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – Čarajevová/Kulambajevová (Arm./Kaz.)
Tři Češky o hlavní soutěž v Praze
Celkem tři české tenistky se probily do finále kvalifikačních bojů na pražské Štvanici a minimálně jedna z nich si zahraje hlavní soutěž letošního Livesport Prague Open. V neděli totiž dojde na domácí derby mezi favorizovanou Dominikou Šalkovou a Gabrielou Knutsonovou.
Nastoupí také Linda Fruhvirtová, která potvrdila roli favoritky proti Eleně Micicové. V přímém souboji o účast v hlavním losu vyzve čínskou soupeřku Xinyu Gao, se kterou před pár dny prohrála bitvu v Istanbulu. Šance jsou naprosto vyrovnané.
WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | L. Fruhvirtová (8-ČR) – Xinyu Gao (Čína)
12:30 | Šalková (1-ČR) – Knutsonová (12-ČR)
ATP CHALLENGER 125 ZUG (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
15:00 | Krumich (1-ČR) – Casanova (Švýc.)
ATP CHALLENGER 75 SEGOVIA (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Palán (6-ČR) – Munk (Šp.)
ATP CHALLENGER 75 TAMPERE (Finsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Vrbenský (12-ČR) – Salazar (Kol.)
ITF W75 OLOMOUC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
10:00 | Štruplová (3-ČR) – Zelníčková (SR)
ITF W100 AMSTETTEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Laboutková (1-ČR) – Rothensteinerová (Rak.)
11:30 | L. Petruželová (4-ČR) – Vlčková (ČR)
14:30 | Bayerlová (14-ČR) – Kellerová (Rak.)
14:30 | Šebestová (7-ČR) – Jašková (SR)
ITF W35 GENTOFTE (Dánsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Hejtmánková (5-ČR) – Myhreová (Dán.)
ITF W15 KLUŽ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Kulhavá (3-ČR) – Neacsuová (Rum.)
14:30 | Kopřivová (16-ČR) – Janiszewská (Pol.)
ITF W15 LAS PALMAS (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | L. Drukerová (ČR) – Laggová (Rak.)
11:00 | A. Drukerová (ČR) – Yee Ching Wai (Hong.)
12:30 | Poláková (ČR) – Bordásová (Maď.)
14:00 | Vachková (ČR) – Maineová (Brit.)
J30 SZENTES (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
09:30 | Laššan (1-ČR) – Fazekas (Maď.)
• Čtyřhra chlapci - finále •
12:00 | Laššan/Jan Svoboda (3-ČR) – Palanza/Szabo (It./Rum.)
J300 BYTOM (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
13:30 | Krejčí (1-ČR) – čeká na soupeře
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
15:00 | Levinská (10-ČR) – Skamarochová (Pol.)
15:00 | Vrajíková (7-ČR) – Lebedevaiteová (Brit.)
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Papavasiliu (ČR) – Jedryka (Pol.)
* bude se hrát i 2. kolo
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Mošková (ČR) – Pastuszkaová (Kan.)
12:00 | Kr. Přikrylová (ČR) – Sikoraová (Pol.)
12:00 | T. Růžičková (ČR) – Bajoreková (Pol.)
* bude se hrát i 2. kolo
J60 FÜRTH (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
13:00 | Kollert (1-ČR) – čeká na soupeře
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
14:30 | Benetková (3-ČR) – čeká na soupeřku
16:00 | Posmyková (5-ČR) – čeká na soupeřku
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Mohamed (5-ČR) – Herrera Sanchez (Něm.)
10:00 | Šimek (16-ČR) – Erb (Něm.)
* bude se hrát i finále
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Sejvalová (12-ČR) – Aurnhammerová (Něm.)
11:30 | Holubová (10-ČR) – Winningová (Něm.)
11:30 | Dukovová (ČR) – Heckerová (16-Něm.)
11:30 | Miketová (13-ČR) – Weidenfeldová (Něm.)
11:30 | Steinbauerová (ČR) – A. Fernándezová (8-Šp.)
13:00 | Čermáková (11-ČR) – Freyholdtová (Švýc.)
* bude se hrát i finále
J30 ŠIAULIAI (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
13:30 | Wirgler (1-ČR) – čeká na soupeře
J30 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
12:00 | Ulichová (6-ČR) – Perroneová (9-It.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře