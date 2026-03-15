Češi v akci, pondělí 16. 3. Trio nadějí na Masters, Havlíčková a Valdmannová hrají v Mariboru
Češi v akci (probíhající turnaje)
Trio nadějí na Masters
Linda Fruhvirtová a Nikola Bartůňková měly rozehrát prestižní tisícovku v Miami už v neděli, jenže počasí zhatilo celý program a pořádně zkomplikovalo letošní turnaj hned v samotném úvodu. Obě Češky by se měly na kurt dostat v pondělí a budou plnit roli favoritky proti domácím tenistkám. Fruhvirtová se utká s Madison Brengleovou a Bartůňková s Caroline Dolehideovou.
Začne i Dalibor Svrčina. Jediného českého zástupce v kvalifikaci mužské dvouhry prověří Daniel Mérida. Španělskému mladíkovi může oplatit porážku z jediného předchozího vzájemného duelu, který se uskutečnil v kvalifikaci loňského US Open.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace ženy | Pavouk kvalifikace muži
• Dvouhra ženy - 1. kolo kvalifikace •
15:00 | L. Fruhvirtová (24-ČR) – Brengleová (USA)
19:30 | Bartůňková (13-ČR) – Dolehideová (USA)
• Dvouhra muži - 1. kolo kvalifikace •
21:00 | Svrčina (14-ČR) – Mérida (Šp.)
ATP CHALLENGER 75 MURCIA (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Paulson/Vrbenský (ČR) – De Jong/Houkes (Niz.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Vrbenský (11-ČR) – Negritu (5-Něm.)
ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Forejtek (ČR) – Giustino (6-It.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Černý (ČR) – Fiorentini (It.)
Havlíčková a Valdmannová zabojují o hlavní soutěž
Lucie Havlíčková a Vendula Valdmannová hrají ve slovinském Mariboru svůj první turnaj po vystoupení na začátku března v Trnavě, kde obě ztroskotaly na raketě Darji Snigurové. Zatímco Valdmannová dohrála už v prvním kole po výprasku 0:6 a 0:6, Havlíčková padla s Ukrajinkou až ve čtvrtfinále, vzdorovala mnohem víc a potvrdila solidní formu.
V Mariboru si obě mladé české tenistky musí zajistit místo v hlavní soutěži. Coby jedny z nejvýše nasazených měly v prvním kole kvalifikačních bojů volno, nicméně finále kvalifikace se nevyhnou. Obě by ale měly své utkání zvládnout. Havlíčková bude plnit roli favoritky proti Nizozemce Anouck Vranckenové Peetersové a Valdmannová by měla vyhrát duel s Tessou Johannou Brockmannovou z Německa.
Pokud uspějí, doplní v hlavní fázi krajanky Lauru Samson, Gabrielu Knutsonovou a Annu Siskovou.
ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Havlíčková (3-ČR) – Vranckenová Peetersová (12-Niz.)
14:00 | Valdmannová (8-ČR) – Brockmannová (9-Něm.)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Pulchartová (ČR) – Veltriová (It.)
* bude se hrát i 2. kolo
ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:00 | Řeček (13-ČR) – Hermann (Nor.)
ITF M15 FOGGIA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Bartoň (1-ČR) – Pergola (It.)
ITF M15 ROVINJ (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:30 | Homola (14-ČR) – Doleys (Rak.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Linda Nosková skončí nejpozději v osmifinále na Gauff ...