Češi v akci, pondělí 16. 3. Trio nadějí na Masters, Havlíčková a Valdmannová hrají v Mariboru

Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová a Dalibor Svrčina vstoupí do kvalifikačních bojů na Masters v Miami. Lucie Havlíčková a Vendula Valdmannová se porvou o místo v hlavní soutěži na větším podniku ITF ve slovinském Mariboru. Jonáš Forejtek zahájí své působení na challengeru v Chorvatsku. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Nikola Bartůňková začne kvalifikaci na Masters v Miami

Trio nadějí na Masters

Linda Fruhvirtová a Nikola Bartůňková měly rozehrát prestižní tisícovku v Miami už v neděli, jenže počasí zhatilo celý program a pořádně zkomplikovalo letošní turnaj hned v samotném úvodu. Obě Češky by se měly na kurt dostat v pondělí a budou plnit roli favoritky proti domácím tenistkám. Fruhvirtová se utká s Madison Brengleovou a Bartůňková s Caroline Dolehideovou.

Začne i Dalibor Svrčina. Jediného českého zástupce v kvalifikaci mužské dvouhry prověří Daniel Mérida. Španělskému mladíkovi může oplatit porážku z jediného předchozího vzájemného duelu, který se uskutečnil v kvalifikaci loňského US Open.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch

• Dvouhra ženy - 1. kolo kvalifikace •
15:00 | L. Fruhvirtová (24-ČR) – Brengleová (USA)
19:30 | Bartůňková (13-ČR) – Dolehideová (USA)

• Dvouhra muži - 1. kolo kvalifikace •
21:00 | Svrčina (14-ČR) – Mérida (Šp.)

 

ATP CHALLENGER 75 MURCIA (Španělsko), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Paulson/Vrbenský (ČR) – De Jong/Houkes (Niz.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Vrbenský (11-ČR) – Negritu (5-Něm.)

 

ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Forejtek (ČR) – Giustino (6-It.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Černý (ČR) – Fiorentini (It.)

 

Havlíčková a Valdmannová zabojují o hlavní soutěž

Lucie Havlíčková a Vendula Valdmannová hrají ve slovinském Mariboru svůj první turnaj po vystoupení na začátku března v Trnavě, kde obě ztroskotaly na raketě Darji Snigurové. Zatímco Valdmannová dohrála už v prvním kole po výprasku 0:6 a 0:6, Havlíčková padla s Ukrajinkou až ve čtvrtfinále, vzdorovala mnohem víc a potvrdila solidní formu.

V Mariboru si obě mladé české tenistky musí zajistit místo v hlavní soutěži. Coby jedny z nejvýše nasazených měly v prvním kole kvalifikačních bojů volno, nicméně finále kvalifikace se nevyhnou. Obě by ale měly své utkání zvládnout. Havlíčková bude plnit roli favoritky proti Nizozemce Anouck Vranckenové Peetersové a Valdmannová by měla vyhrát duel s Tessou Johannou Brockmannovou z Německa.

Pokud uspějí, doplní v hlavní fázi krajanky Lauru Samson, Gabrielu Knutsonovou a Annu Siskovou.

 

ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala

• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Havlíčková (3-ČR) – Vranckenová Peetersová (12-Niz.)
14:00 | Valdmannová (8-ČR) – Brockmannová (9-Něm.)

 

ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Pulchartová (ČR) – Veltriová (It.)
* bude se hrát i 2. kolo

 

ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:00 | Řeček (13-ČR) – Hermann (Nor.)

 

ITF M15 FOGGIA (Itálie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Bartoň (1-ČR) – Pergola (It.)

 

ITF M15 ROVINJ (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:30 | Homola (14-ČR) – Doleys (Rak.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Preview.lover
15.03.2026 20:38
Bejlek - Q (R2 Osaka)
Valentová - Q (R2 Shnaider)
Viďmatová - Jacquemont (R2 Bouzková)
Siniaková - Osorio (R2 Muchová)
Zhang - Cirstea (R2 Nosková)
Preview.lover
15.03.2026 20:42
Potenciální cesta Muchové do finále: Siniaková/Osorio, Tauson, Swiatek/Eala, Mboko/Andreeva, Gauff
Potenciální cesta Noskové do finále: Zhang/Cirstea, Mertens, Gauff, Anisimova, Swiatek
tommr
15.03.2026 22:22
Karolína Muchová skončí nejpozději v osmifinále na Swiatek ...
Linda Nosková skončí nejpozději v osmifinále na Gauff ...
Tomas_Smid_fan
15.03.2026 22:44
třeba se Eala proti Švjontek zase hecne.
GaelM
15.03.2026 20:59
Katka se teda vůbec nešetří. Doufám, že nejpozději s Muškou v singlu skončí, jinak si zase něco udělá
EllNino
15.03.2026 21:02
Ty jsi pacient :)))
tommr
15.03.2026 22:26
má ale pravdu. Copak jsi neviděl jak Katka vypadala po třech výhrách v Indian Wells? V Miami už bude navíc nastupovat načnutá a může se odrovnat už v prvním kole proti Osorio což bude stoprocentně tříhodinová bitva ...
