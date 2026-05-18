Češi v akci, pondělí 18. 5. Siniaková prohrála s Bouzkovou, nastoupí Menšík. Začíná French Open

Kateřina Siniaková prohrála v prvním kole ve Štrasburku české derby s Marií Bouzkovou. Poslední generálku před antukovým grandslamem rozehraje také Jakub Menšík v Hamburku. Do kvalifikace French Open úspěšně vstoupili Dominika Šalková a Dalibor Svrčina, hned na úvod naopak vypadla Gabriela Knutsonová. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Kateřina Siniaková sehraje derby s Marií Bouzkovou

Češi v akci (probíhající turnaje)

Siniaková vyzve Bouzkovou, začne i Menšík

Sára Bejlek v prvním kole na pětistovce ve Štrasburku neuspěla, nicméně už po rozlosování hlavní soutěže bylo jasné, že si minimálně jedna česká tenistka druhé kolo na francouzské generálce zahraje.

Los totiž určil české derby mezi Kateřinou Siniakovou a Marií Bouzkovou. Siniaková v posledních týdnech excelovala ve své královské disciplíně a docela se jí na antuce dařilo i ve dvouhře. Bouzková naopak po triumfu v Bogotě prohrála na nejpomalejším povrchu oba zápasy. Siniaková vede ve vzájemné bilanci 2:0, na třísetovou bitvu došlo na French Open 2021 i v Jiujiangu 2023.

Jakuba Menšíka čeká vstup do akce stejné kategorie na turnaji ATP 500 v německém Hamburku. V úvodním kole bude český talent plnit roli favorita proti domácímu Janovi-Lennardovi Struffovi. Menšík kvůli zdravotnímu problému naplno zahájil antukové jaro až v Madridu a vede si v posledních dnech slušně. Naopak Struff se extrémně trápí a v Hamburku se mu nikdy nedařilo.

 

WTA 500 ŠTRASBURK (Francie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Bouzková (8-ČR) – Siniaková (ČR) 7:6 (7:3), 6:3

 

ATP 500 HAMBURK (Německo), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
18:00 | Menšík (ČR) – Struff (Něm.)

 

WTA 250 RABAT (Maroko), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
Detiucová/Chromačevová (4-ČR/-) – Haverlagová/Lumsdenová (Niz./Brit.) 6:1, 6:0

 

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

• Dvouhra ženy - 1. kolo kvalifikace •
Trevisanová (It.) – Knutsonová (ČR) 2:6, 6:0, 6:2
Šalková (12-ČR) – Podrezová (Ukr.) 6:2, 6:4

• Dvouhra muži - 1. kolo kvalifikace •
Svrčina (8-ČR) – Den Ouden (Niz.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:2

 

ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Mrva (ČR) – Forejtek (8-ČR) 4:6, 6:4, 6:2

 

ATP CHALLENGER 50 BENGALÚRU (Indie), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
Palán (ČR) – Isomura (Jap.) 6:4, 2:1 / odloženo

 

ITF W75 KOŠICE (Slovensko), antuka

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Ovčarenková (1-) – Kajabová (ČR) 6:3, 7:5

 

ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Hejtmánková (9-ČR) – Peternelová (Slovin.) 6:2, 6:3

 

ITF W35 KLAGENFURT (Rakousko), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
Gasparovicová/Rablová (Rak.) – Djekicová/Jantačová (Rak./ČR) 7:5, 6:2

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Rothensteinerová (11-Rak.) – Michálková (6-ČR) 5:7, 6:3, 10:6

 

ITF W35 BOL (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Mandelíková (10-ČR) – Mitevská (Mak.) 6:2, 6:1

 

ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Šimunovič (11-Chorv.) – Novotný (ČR) 6:3, 6:4
Fáček (ČR) – Kneževič (6-Č. Hora) 4:6, 6:2, 10:7
Barun (Chorv.) – Vrtílka (15-ČR) 6:0, 6:1

 

ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Cváčková (7-ČR) – Nulkarová (Indie) / zrušeno

 

ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
Hrazdil/Lánik (ČR/SR) – Pinter/Wagner (Rak.) 7:5, 6:4

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Baum (3-ČR) – Rosenkranz König (Rak.) 6:0, 6:4
Hrazdil (2-ČR) – Banti (15-It.) 4:6, 6:2, 10:6
Gundacker (4-Rak.) – Kozlovský (9-ČR) 6:2, 5:7, 10:5

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Najdenov (10-Bulh.) – D. Blažka (ČR) 6:2, 6:4

 

J500 MILÁN (Itálie), antuka

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Jamesová (Jam.) – T. Heřmanová (ČR) 7:5, 6:4

• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
J. Kovačková/Zajíčková (ČR) – Berezinová/Malovová (-) 6:4, 6:2

 

J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
D. Vágner (ČR) – Barreira Bonzom (Fr.) 4:6, 6:3, 6:3

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Vrajíková (ČR) – Rangelovová (Bulh.) 6:4, 7:5
Hettlerová (1-ČR) – Cozmaová (Rum.) 6:1, 6:3
Jankovičová (7-Srb.) – Chladová (ČR) 6:2, 6:1

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Chlodnicki/D. Vágner (Pol./ČR) – Dubreuil/Suljič (Fr./Slovin.)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Fedelová/Vrajíková (Něm./ČR) – Jankovičová/Van Zylová (4-Srb./JAR) / odloženo
19:00 | Hettlerová/Pawelská (1-ČR/Pol.) – Chladová/Iličová (ČR/Srb.)

 

J60 PODGORICA (Černá Hora), antuka

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Papavasiliu (2-ČR) – Ivančev (Bulh.) 6:3, 4:6, 7:5

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Kardumová (Chorv.) – Reifová (ČR) 6:3, 5:7, 6:4

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Papavasiliu/Verno (1-ČR/It.) – Drijver/Jutte (Niz.)

 

J60 FREDERICTON (Kanada), tv. povrch / hala

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Ameyová (7-Kan.) – Kempfová (ČR) 6:1, 6:3

 

J60 SANTA TECLA (Salvador), tv. povrch

• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
16:30 | N. Moravec (1-ČR) – Aguiar (Ekv.)

 

J30 TALLINN (Estonsko), antuka

• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Barina (5-ČR) – Oestergaard (Dán.) 2:6, 6:1, 6:2

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
S. Jiráková (ČR) – Seppová (Est.) 6:2, 6:3


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Diabolique
18.05.2026 20:58
Dominika suverenni ... a Kuba taky vypada v poklidu ...
Honza-K
18.05.2026 20:00
Šálková postupuje Dominika byla lepší na returnu než na podání.
PTP
18.05.2026 20:23
Dominika
tommr
18.05.2026 15:18
Gabriela Knutson dobře začala a vyhrála první set ale ve druhém úplně odpadla ...
frenkie57
18.05.2026 16:00
Gábina nezvládla první kolo kvaldy a na RG končí. Dlužno říci, že se o postup připravila svými chybami sama.
pantera1
18.05.2026 16:07
Ještě Dalík s Šálkem snad budou úspěšnější. A večer Kubík s Šňufem bude muset taky máknout.
pantera1
18.05.2026 16:08
Ještě to derby holek ve Štrasburku, to je zas los .
frenkie57
18.05.2026 16:46
Tři naše holky tam hrají, jedna vypadne v prvním kole a ty zbylé se porvou mezi sebou. Ach jo.
frenkie57
18.05.2026 16:51
Dalík srovnal na sety skore, rozhodne třetí set.
pantera1
18.05.2026 16:53
Doufejme, že třetí urve .
Diabolique
18.05.2026 16:08
Prvni set jsem koukal a rikal si - prekvapeni, parada, to uz vyhraje ...
tommr
18.05.2026 16:35
v prvním setu hrála Gabina opravdu dobře ale od druhého setu tam začala sázet jednu chybu za druhou ...
Mony
18.05.2026 10:45
Martincová na WTA250 bez kvaldy!
Konkurentky hrají jinde
GaelM
18.05.2026 13:13
Taky jsem zíral a analyzoval jak se to stalo Ale holt takové podniky v kalendáři jsou, které se časově ani geograficky nehodí elitě do programu. Maruška Bouzková tyhle šance dokáže opakovaně využívat, uvidíme co Tereza. Los jí ale moc nepřál...
Mony
18.05.2026 13:23
100-220 hrají kvaldu FO a Elity se šetří...Škoda, že se šetří třeba i Valdmanová,Štruplová,Kovačkovy,ap. Tehle týden pro ně byla velká šance zabodovat.
tommr
18.05.2026 15:16
sestry Kovačkovy budou údajně hrát juniorku FO ...
asgard33
18.05.2026 16:45
Právě že Alena Kovačková se z juniorky FO odhlásila podobně jako J.Stusek,ale pořád tam bude hodně silná sestava.Jana hraje v Milaně debla s K.Zajíčkovou.
GaelM
18.05.2026 18:04
Nechápu co si od vynechání RG slibuje, mezi dospělými se nijak výrazně neprosazuje a ten týden navíc na tom těžko něco změní. Pokud tedy není zraněná, to by byla smůla...
asgard33
18.05.2026 18:34
Že může být zraněná mě napadlo už min.týden,když se na rozdíl od Jany neobjevila na turnaji v Trnavě.Jinak mi ty její odhlášky nedávají smysl.Za měsíc jí bude 18,takže kvůli limitu to taky asi nebude...
frenkie57
18.05.2026 16:48
Přál bych Terce v Rabatu pár úspěšných zápasů, body by se jí šikly pro účast v kvaldě Wimbledonu.
misa
18.05.2026 10:11
Maruška má těžký los, Siniakovou nikdy neporazila a sama je na tom letos dost neslavně... Vyšly jí dva týdny na začátku dubna. Bogota se slabým obsazením a BJKC, kde ji vytrvale povzbuzovala Bára Strýcová. Herně a po fyzické stránce už Marie není taková jako loni. Může za to konec kondičního trenéra Vydry?

Ještě dnes mě mrzí prohrané finále Nanchangu 2023 se stejnou soupeřkou, to byla nejhorší porážka v kariéře MB, po které dlouho brečela
misa
18.05.2026 10:22
Dnes od půl páté hraje na MS v hokeji Finsko s USA. Tak to bude Maruška asi dvojnásobně nervózní :)
sojka1
18.05.2026 10:25
na ten zapas nezapomenu, dobry rozjezd a pak ty bolestne TB, Kacence normalne fandim, ale nedokazala jsem byt nestranna, po skonceni zapasu jsem mela pocit, ze jsem prohrala ja, stazeny krk a kudla v srdci..... :-(
tenisman1233
18.05.2026 10:33
Herně je na tom letos určitě lépe než loni.
misa
18.05.2026 10:46
Kateřina možná, ale v čem je lepší Marie? Stačí se podívat na její loňský return (např. byla jedna z nejlepších při využívání brejkbolů na tour) a srovnat jej s nynějším stavem. V Římě nevzala Townsend ani jednou servis...
tenisman1233
18.05.2026 11:10
Marie ale výrazně zlepšila servis,return má stejný jako loni.
misa
18.05.2026 14:26
Return má Marie mnohem horší než loni, právě pro srovnání máme statistiky na stránkách WTA...

Loňská čísla jsou v odkazu jako souhrn za loňský rok, který jsem tehdy udělal (17. 12. 21:04):
https://www.tenisportal.cz/zpravy/je-absolutni-kralovnou-prahy-a-ulovila-byvaleho-trenera-nadala-letosni-vizitka-bouzkove-53310/
Tady odkaz přímo na statistiky na webu WTA:
https://www.wtatennis.com/stats/2025

A jak je to letos? Ze všech tenistek top 100 je Marie:
- 37. v proměňování brejkbolů, využila jich jen 47 % .......... LONI 1. (55,6 %)
- 54. v % vyhraných míčů po druhém podání soupeřky .......... LONI 2.
- 23. v % vyhraných míčů po prvním podání soupeřky .......... LONI 18.
- 40. % získaných bodů na returnu .......... LONI 4.
- celkově 41. v % získaných gemů při vlastním returnu (35,4 %) .......... LONI 5. (43,5 %)
https://www.wtatennis.com/stats/2026

Dá se říct, že return Marušky letos přestal existovat a to je ten hlavní důvod, proč není schopná pořádně konkurovat tenistkám z top 50. Stačí se podívat, koho letos porazila

Z přehledu je vidět, že ztratila agresivitu a jistotu hlavně při druhém servisu soupeřky a při proměňování brejkbolů. Zajímalo by mě, jestli to ví i její trenéři.
tenisman1233
18.05.2026 14:42
Souhlasím s tebou ,ale jen částečně,srovnávat statistiky z celé sezóny s půlkou sezóně není zcela vypovídající.
misa
18.05.2026 16:41
Lepší srovnání není. A z tenisového hlediska je aspoň jasné, proč má Maruška letos problém vyhrát zápas proti dobré tenistce. Další důležitá věc je asi její kondiční připravenost po odchodu zkušeného trenéra...
tenisman1233
18.05.2026 19:05
Co se týče statistik returnu tak jsou celkem podobné vzhledem k tomu,že 2.půlku sezóny má vždy lepší,třeba jí štrasburk a FO pomůže.
asgard33
17.05.2026 23:23
J500 Milan - Na silně obsazeném turnaji se sejde asi 32 z 50 nejlepších juniorek a Jana Kovačková tady bude 2.nasazenou za Brazilkou V.L.Barros.16 nasazených postupuje přímo do 2.kola a z našich nastoupí v 1.kole T.Hermanová a K.Zajíčková,která hladce prošla kvaldou.Ještě silnější sestava bude k vidění na jun.FO,ale z toho původního seznamu bohužel vypadla Alena Kovačková.
