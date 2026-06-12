Češi v akci, sobota 13. 6. Famózní Krejčíková a Lehečka o finále! Nastoupí i Siniaková a Bartůňková

DNES, 21:45
Aktuality 3
Barbora Krejčíková zatím prochází turnajem v Hertogenboschi fantasticky a očekává se, že zvládne i semifinálový zápas. O finále bude bojovat také Jiří Lehečka ve Stuttgartu. Kateřina Siniaková a Nikola Bartůňková vstoupí do kvalifikace v Berlíně. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Barbora Krejčíková se porve o postup do finále (© GLYN KIRK / AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pátek 12. 6.čtvrtek 11. 6. | středa 10. 6. | úterý 9. 6. | pondělí 8. 6. | neděle 7. 6. | sobota 6. 6.

 

Krejčíková a Lehečka o finále

Barbora Krejčíková hraje v tomto týdnu na trávě v Hertogenboschi svůj nejlepší turnaj za dlouhou dobu. Wimbledonská šampionka, která v posledních letech velmi často bojovala se zdravotními problémy, zapsala v Nizozemsku své první letošní čtvrtfinále a zároveň semifinále na hlavním okruhu.

A to po třech naprosto dominantních výhrách. Další může přidat v sobotním semifinále proti Magdě Linetteové, s níž má bilanci 3:1. Poslední souboj sice prohrála, ale vracela se po vážném zranění. Krejčíková zaútočí na své 14. kariérní finále a první od šokujícího triumfu předloni ve Wimbledonu.

Semifinále odehraje také Jiří Lehečka ve Stuttgartu, ovšem ten se soupeře dozví až těsně před zápasem. Finalista letošního Masters v Miami se utká se svým loňským přemožitelem Benem Sheltonem, nebo japonským talentem Šo Šimabukurem. Český tenista bude usilovat o osmé kariérní finále na hlavním okruhu a druhé na trávě.

 

WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
11:00 | Krejčíková (8-ČR) – Linetteová (Pol.)

 

ATP 250 STUTTGART (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
15:00 | Lehečka (4-ČR) – čeká na soupeře

 

WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Bartůňková (6-ČR) – Nohaová Akugueová (Něm.)
14:00 | Siniaková (2-ČR) – Yue Yuan (Čína)

 

WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
14:00 | Viďmanová (4-ČR) – Kruegerová (8-USA)

 

WTA 125 MODENA (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
20:00 | Samson (ČR) – Bronzettiová (It.)

 

ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:30 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Shaikhová/Zamarripaová (4-USA)

 

ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
08:30 | Knutsonová (2-ČR) – Kubkaová (3-Pol.)

 

ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
11:30 | Kumstát (ČR) – Kravčenko (7-Ukr.)
13:00 | Peták (ČR) – Krutych (Ukr.)

• Čtyřhra - finále •
11:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Dutra Da Silva/Sakamoto (2-Braz.)

 

J300 BAMBERK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
12:30 | Dujka/Krejčí (ČR) – De Carvalho Damazio/Put (6-Braz./Niz.)

 

J30 LIBEREC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
09:30 | Perutka (ČR)Rat (2-ČR)

• Dvouhra dívky - finále •
Havlíková (7-ČR)Meszárošová (1-ČR) / bez boje

 

J30 NIKŠIČ (Černá Hora), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Horský (2-ČR) – Miloševič (6-Srb.)

• Dvouhra dívky - finále •
09:00 | Padrnosová (1-ČR) – Kardumová (6-Chorv.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

3
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subaru
12.06.2026 22:18
Úžasný zápas Boulter-Rybakina. Jedna koule za druhou.
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Diabolique
12.06.2026 22:08
Zajimavy to bude! Nikola Bartunkova ma ve sve casti kvaldy Miu Pohankovou a Tamaru Korpatsch. A Katerina Siniakova Polinu Kudermetovou.
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Preview.lover
12.06.2026 22:21
nejprve si musí Nikola vyšlápnout na Nohu
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