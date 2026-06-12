Češi v akci, sobota 13. 6. Famózní Krejčíková a Lehečka o finále! Nastoupí i Siniaková a Bartůňková
Češi v akci (probíhající turnaje)
pátek 12. 6. | čtvrtek 11. 6. | středa 10. 6. | úterý 9. 6. | pondělí 8. 6. | neděle 7. 6. | sobota 6. 6.
Krejčíková a Lehečka o finále
Barbora Krejčíková hraje v tomto týdnu na trávě v Hertogenboschi svůj nejlepší turnaj za dlouhou dobu. Wimbledonská šampionka, která v posledních letech velmi často bojovala se zdravotními problémy, zapsala v Nizozemsku své první letošní čtvrtfinále a zároveň semifinále na hlavním okruhu.
A to po třech naprosto dominantních výhrách. Další může přidat v sobotním semifinále proti Magdě Linetteové, s níž má bilanci 3:1. Poslední souboj sice prohrála, ale vracela se po vážném zranění. Krejčíková zaútočí na své 14. kariérní finále a první od šokujícího triumfu předloni ve Wimbledonu.
Semifinále odehraje také Jiří Lehečka ve Stuttgartu, ovšem ten se soupeře dozví až těsně před zápasem. Finalista letošního Masters v Miami se utká se svým loňským přemožitelem Benem Sheltonem, nebo japonským talentem Šo Šimabukurem. Český tenista bude usilovat o osmé kariérní finále na hlavním okruhu a druhé na trávě.
WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
11:00 | Krejčíková (8-ČR) – Linetteová (Pol.)
ATP 250 STUTTGART (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
15:00 | Lehečka (4-ČR) – čeká na soupeře
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Bartůňková (6-ČR) – Nohaová Akugueová (Něm.)
14:00 | Siniaková (2-ČR) – Yue Yuan (Čína)
WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
14:00 | Viďmanová (4-ČR) – Kruegerová (8-USA)
WTA 125 MODENA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
20:00 | Samson (ČR) – Bronzettiová (It.)
ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:30 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Shaikhová/Zamarripaová (4-USA)
ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
08:30 | Knutsonová (2-ČR) – Kubkaová (3-Pol.)
ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
11:30 | Kumstát (ČR) – Kravčenko (7-Ukr.)
13:00 | Peták (ČR) – Krutych (Ukr.)
• Čtyřhra - finále •
11:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Dutra Da Silva/Sakamoto (2-Braz.)
J300 BAMBERK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
12:30 | Dujka/Krejčí (ČR) – De Carvalho Damazio/Put (6-Braz./Niz.)
J30 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
09:30 | Perutka (ČR) – Rat (2-ČR)
• Dvouhra dívky - finále •
Havlíková (7-ČR) – Meszárošová (1-ČR) / bez boje
J30 NIKŠIČ (Černá Hora), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Horský (2-ČR) – Miloševič (6-Srb.)
• Dvouhra dívky - finále •
09:00 | Padrnosová (1-ČR) – Kardumová (6-Chorv.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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