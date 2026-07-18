Češi v akci, sobota 18. 7. Krejčíková o finále! Fruhvirtová na Štvanici uspěla, nastoupí šest nadějí

VČERA, 22:00
Aktuality 18
Barbora Krejčíková absolvuje těžký semifinálový zápas v Aténách, kde vyzve nasazenou jedničku. Celkem sedm českých nadějí včetně Lindy Fruhvirtové rozehraje kvalifikační boje na Livesport Prague Open na pražské Štvanici. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Barbora Krejčíková se porve o finále v Aténách (© James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pátek 17. 7.čtvrtek 16. 7. | středa 15. 7. | úterý 14. 7. | pondělí 13. 7. | neděle 12. 7. | sobota 11. 7.

 

Krejčíková zabojuje o finále

Barbora Krejčíková se jako jediná z tria českých čtvrtfinalistek dokázala v Aténách probojovat do dalšího kola. Dvojnásobná grandslamová šampionka tak v sobotu zabojuje o finále a rozhodně ji nečeká jednoduchý zápas, protože vyzve přemožitelku Sáry Bejlek a nasazenou jedničku Claru Tausonovou.

Krejčíková i Tausonová prošly do semifinále bez ztráty setu. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1, ve Wimbledonu 2021 se radovala Češka a předloni v Clevelandu slavila Tausonová. Vítězka pokaždé ztratila jen pět gamů.

Brněnská rodačka bude usilovat o své druhé finále po šokujícím triumfu předloni ve Wimbledonu a celkově 14. finálovou účast. Letos se podívala do závěrečného kola na trávě v Hertogenboschi, ale kvůli nemoci o trofej bojovat nemohla. Tausonová byla naposledy ve finále loni v únoru na tisícovce v Dubaji a takto daleko došla pětkrát.

 

WTA 250 ATÉNY (Řecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
20:00 | Krejčíková (3-ČR) – Tausonová (1-Dán.)

 

WTA 250 JASY (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – Malečková/Škochová (2-ČR)

 

Sedm nadějí začne Livesport Prague Open

V sobotu vypukne na pražské Štvanici letošní ročník Livesport Prague Open. Největší tenisový turnaj na českém území začne kvalifikací, do které zasáhne celkem sedm domácích hráček. Jednou z největších hvězd víkendového programu bude Linda Fruhvirtová.

Nastoupí také Gabriela Knutsonová, Barbora Palicová, Tereza Krejčová a Victoria Bervidová. Do finále kvalifikace se probojuje minimálně jedna česká zástupkyně, jelikož v prvním kole změří síly Dominika Šalková a Denisa Žoldáková.

 

WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
L. Fruhvirtová (8-ČR) – Micicová (Austr.) 6:3, 7:5
12:30 | Šalková (1-ČR)Žoldáková (ČR)
12:30 | Knutsonová (12-ČR) – Itóová (Jap.)
14:00 | Palicová (ČR) – Hontamaová (10-Jap.)
15:30 | Krejčová (ČR) – Podrezová (2-Ukr.)
15:30 | Bervidová (ČR) – R. Saigóová (Jap.)

 

WTA 125 ISTANBUL (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
15:30 | Valdmannová (ČR) – Tararudeeová (2-Thaj.)

 

ATP CHALLENGER 75 CORDENONS (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
13:30 | Jecan/Poljak (3-Rum./ČR) – Barry/Genov (Irsko/Bulh.)

 

ATP CHALLENGER 75 BUNSCHOTEN (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
16:00 | Kumstát (ČR) – Gentzsch (5-Něm.)

• Čtyřhra - finále •
12:30 | Paulson/Vliegen (4-ČR/Belg.) – Cornea/Cukierman (2-Rum./Izr.)

 

ITF W75 OLOMOUC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
Zelníčková (SR) – Sedláčková (ČR) 1:6, 6:2, 7:5
12:00 | Štruplová (3-ČR)Kučmová (ČR)

• Čtyřhra - finále •
13:30 | Nagyová/Šebestová (3-Maď./ČR) – Hietarantaová/Vargová (2-Fin./SR)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
11:30 | Dadaová-Mascollová/Šmejkalová (Brit./ČR) – Ezzatová/Villetová (1-Egypt/Fr.)

 

ITF M15 NOVA GORICA (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
11:00 | Hrazdil/Lánik (ČR/SR) – Amarandei/Balducci (It.)

 

J30 KAUNAS (Litva), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
Wirgler (ČR) – Dalderis (Lot.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:4

• Dvouhra dívky - finále •
Cabreraová Burnsová (Brit.) – Havelková (ČR) 7:5, 7:5

 

J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
08:00 | Jezerská/Reifová (1-Ukr./ČR) – Prijovičová/Rohrbachová (3-Č. Hora/Fr.)

 

J30 SZENTES (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
09:30 | Laššan (1-ČR) – McLain (Brit.)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
12:30 | Laššan/Jan Svoboda (3-ČR) – Ábel/Monoyios (Maď./Kypr)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
11:00 | Kohoutková/Paliczkaová (2-ČR/Pol.) – Fizelová/E. Kovácsová (4-Maď.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

18
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tommr
18.07.2026 12:41
Linda Fruhvirtová zvládla první kolo kvalifikace ve dvou setech ...
Potřebovala k tomu ale 7 mečbolů ...
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Diabolique
18.07.2026 12:44
FruLinda to hrdinne zvladla i kdyz to vypadalo ze v nedeli uz se ji nechce vracet.
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Kuba4Win
18.07.2026 08:35
Nevíte někdo proč není v kvaldě Alena Kovačková?
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horska.kraslice
18.07.2026 08:34
Asi to tematicky nepatří právě sem, ale padlo mi do oka, že bývalé partačky našeho veleúspěšného deblu Katka Siniaková a Bára Krejčíková se po mnoha letech srovnaly v singlovém žebříčku. V jejich kariéře nejprve byla v singlu výrazně lepší Katka, zabydlela se v první stovce, kdežto Bára se placatila mimo první stovku. U Báry ovšem po čase nastal až zázračný zlom a jakmile se dostala do první stovky, stoupala strmě nahoru až k metám nejvyšším. A teď jsou momentálně v singlovém žebříčku dvě místa od sebe. Každá tam dospěla jinou cestou, ale jsou srovnané.
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lvicek
18.07.2026 10:51
Je to zajimave, pamatuju se, jak se resilo, jestli se KrejSi nerozpadnou, protoze Bara byla kolem 150. mista a nemela zebricek, aby v singlu hrala ty turnaje, ktere spolu potrebovaly hrat v deblu.
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Frick
18.07.2026 03:03
https://www.idnes.cz/sport/tenis/obrazem-priprava-turnaj-stvanice.A260717_172912_tenis_pls/foto/PLS91c2411e97_160352_8616282.jpg

Ale vypadá to pěkně, co řikáte? Jen je zajímavý, jak se Ivošek dušoval už před asi 5 lety, že do horních pater nikoho nepustí kvůli statice. Přitom to nevypadá, že by se tam dělaly nějaký fixační práce atp.

https://www.idnes.cz/sport/tenis/j-t-banka-prague-open.A150504_2160242_tenis_ald

"Centr na Štvanici je zchátralý (...)" Madame Píchalová, květen 2015
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bardunek666
18.07.2026 08:23
Vypadá to velmi pěkně, těším se na osobní návštěvu.
Jen jsem si tedy myslel, že kurt 1 bude mít trochu víc míst k sezení, ta tribuna je tzv. jen aby se neřeklo.
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zouhyn16
18.07.2026 09:35
Mohu se zeptat kde jste našel fotku toho kurtu 1. Ja videl pouze centrkurt
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bardunek666
18.07.2026 09:58
Frick tady dával odkaz pod nějaký článek.
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Frick
18.07.2026 02:49
Jinak je to ale tedy fakt masakr, že když OF na GS a titul z WTA 250 jsou bodově vyrovnaný, že tak ve Wimblu je za to 10x více peněz. Před 12 lety to bylo jen 4,5x

V zásadě ten růst PM na těch Int./WTA 250 je poslední roky směšný. Nějaký deblistky specialistkty, co tyhle WTA 250 objížděj s cílem SF až titul, musej mít už velký problémy, protože náklady se zvýšily určitě i jim.
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lvicek
18.07.2026 10:57
A to tam museji byt i deblistky, co vypadnou v prvnim kole...
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Frick
18.07.2026 00:20
BTW: I ta Valdmanová (*12/2007), to se taky sluší vypíchnout. Je to pro ni největší SF kariéry.
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Diabolique
18.07.2026 07:23
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Frick
18.07.2026 00:16
Není škoda takovéto NEpokrytí z Olomouce? Aspoň expreska, že bude SF 3x české, by se slušela.
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vojta912
17.07.2026 22:55
Snad Linda, kterou to mnozí odborníci par let zpět viděli výše než druhou Lindu se dostane aspon do hlavní soutěže
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jih
18.07.2026 07:38
Tak to rozhodně nebyli žádní odborníci. Nosík byla vždycky ten největší talent s největším potenciálem. Všechno ostatní byla jenom mediální tlačenka.
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vojta912
18.07.2026 10:41
Pamatuji, jak tady spoustu lidi psalo. Hlavně po Austrálii 2023.
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MARECEK7
17.07.2026 22:21
Alča kovačkova se odhlásila?
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