Češi v akci, sobota 25. 7. Bude české finále? Krejčíková je favoritka, zraněná Valentová může mít problém
Češi v akci (probíhající turnaje)
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Krejčíková a Valentová o české finále
Letošní ročník Livesport Prague Open by mohl mít v neděli české finále. Chybí poslední krok, který musí v rámci sobotního semifinálového programu udělat bývalá šampionka Barbora Krejčíková a jedna z nejvýraznějších komet loňské sezony Tereza Valentová. Obě budou mít zahraniční soupeřku.
Krejčíková po skalpech Lindy Fruhvirtové, Lucie Havlíčkové a Dominiky Šalkové poprvé na turnaji nepotkává krajanku. V semifinále se utká s rakouskou hvězdičkou Lilli Taggerovou, která stejně jako česká hvězda neztratila set a ve čtvrtfinále vyřadila Sáru Bejlek. Krejčíková bude i v tomto zápase obrovskou favoritkou, a pokud si udrží současnou formu, měla by protáhnout aktuální neporazitelnost na devět zápasů.
Valentová to může mít podstatně těžší. Během náročné české bitvy ve čtvrtfinále s obhájkyní titulu Marií Bouzkovou totiž bojovala se zraněním zad a není jasné, v jaké kondici proti Darje Snigurové nastoupí. Za normálních okolností by byla Valentová výraznou favoritkou, ale vzhledem ke zmíněnému jsou šance docela vyrovnané. Ukrajinka navíc v posledních dvou kolech dominovala a může být nebezpečnou soupeřkou.
Ještě před semifinále dvouhry se uskuteční boj o poslední místo ve finále deblové soutěže. Lucie Havlíčková s Laurou Samson jsou posledními českými nadějemi a pokusí se obhájit loňskou finálovou účast. V cestě jim stojí elitní deblistky Hao-Ching Chan a Miju Katóová.
WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
13:30 | T. Valentová (5-ČR) – Snigurová (8-Ukr.)
15:00 | Krejčíková (2-ČR) – Taggerová (Rak.)
• Čtyřhra - semifinále •
11:30 | Havlíčková/Samson (ČR) – H. Chan/Katóová (3-Tchaj-wan/Jap.)
WTA 250 HAMBURK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:00 | Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – Kempenová/Panovová (1-Belg./-)
ATP CHALLENGER 125 ZUG (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
13:00 | Paulson/Poljak (ČR) – Loof/Uesugi (Niz./Jap.)
ITF W100 AMSTETTEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
11:30 | Sisková (6-ČR) – Kostovičová (2-Srb.)
• Čtyřhra - semifinále •
16:30 | Fitaová/Sisková (1-Šp./ČR) – Soboljevová/Zelníčková (4-Ukr./SR)
ITF M25 METZINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Berkieta/Mackenzie (Pol./Něm.)
ITF M25 OLLERSBACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Kumstát/Pecák (1-ČR) – Šaripov/Pet. Tsitsipas (2-/Řec.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
11:30 | Argyrokastritiová/Urbanová (3-Řec./ČR) – Stankovičová/Seničová (1-Srb.)
J300 BYTOM (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
13:30 | T. Heřmanová/Zajíčková (1-ČR) – Hermannsová/Sanonová (Dán./Fr.)
J30 ŠIAULIAI (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Wirgler (4-ČR) – Smirnov (1-Est.)
• Čtyřhra chlapci - finále •
11:30 | Rakouš/Wirgler (2-ČR) – Hiemann/Szary (4-Něm./Pol.)
• Čtyřhra dívky - finále •
09:30 | Bidziliaová/Havelková (3-ČR) – M. Visočanská/V. Visočanská (4-Lot.)
J30 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
13:00 | Ajdukovicová/Benáčková (1-Kan./ČR) – Jerkovičová/Kovačevičová (2-Chorv./Bosna)
J30 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:30 | Halfarová (4-ČR) – Tekerová (2-Maď.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:00 | Halfarová/Z. Sziklaiová (2-ČR/Maď.) – Hargašová/Sedláková (3-SR)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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Třeba hospodářská krize kolem roku 2009-10, kdyby tyhle holky byly v kritickém věku a prostě nebyla finanční podpora?
Vlastně kolem roku 2019 někdo sejčkoval, že tzv. "po Markétě tam nikdo není" nebo tyto obavy nijak zvlášt nebyly?