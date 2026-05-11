Češi v akci, středa 13. 5. Krejčíková o čtvrtfinále. Trio na Masters, úleva pro Siniakovou
Češi v akci (probíhající turnaje)
Nosková s Valentovou o semifinále, Bouzková hraje osmifinále
Tři české tenistky zasáhnou do středečního programu na tisícovce v Římě a budou bojovat o postup ve čtyřhře. Zatímco Linda Nosková s Terezou Valentovou absolvují už čtvrtfinále, Marie Bouzková s ruskou parťačkou se teprve o tuto fázi poperou. Dlouho neporažené Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou mají nakonec díky odstoupení soupeřek volno.
Nosková s Valentovou si v prvním kole po demolici Hao-Ching Chan a Fanny Stollárové připsaly své první společné vítězství a osmifinále hrát nemusely, jelikož z turnaje odstoupily obhájkyně titulu a nasazené jedničky Sara Erraniová s Jasmine Paoliniovou. Čtvrtfinále bude pro české duo velmi těžké, jelikož vyzve deblovou specialistku Storm Hunterovou a Jessicu Pegulaovou, která ještě před pár lety sbírala v této disciplíně velké úspěchy.
Snadné to rozhodně nebudou mít ani Bouzková s Panovovou. Ty čeká Coco Gauffová, která je na tom v podstatě stejně jako Pegulaová a právě s ní ve čtyřhře zářila, a další americká zástupkyně Caty McNallyová.
WTA 1000 ŘÍM (Itálie), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:30 | Nosková/T. Valentová (ČR) – Hunterová/Pegulaová (Austr./USA)
• Čtyřhra - osmifinále •
Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Cirsteaová/Cristianová (Rum.) / bez boje
14:30 | Bouzková/Panovová (ČR/-) – Gauffová/McNallyová (USA)
WTA 125 PARMA (Itálie), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Krejčíková (4-ČR) – Friedsamová (Něm.)
15:00 | Šalková (ČR) – Šarífová (Egypt)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | Detiucová/Q. Tang (1-ČR/Čína) – Gavrilaová/S. Sakellaridiová (Rum./Řec.)
ATP CHALLENGER 175 VALENCIE (Španělsko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Pavlásek/Rikl (4-ČR) – Frantzen/Haase (Něm./Niz.)
ATP CHALLENGER 75 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Forejtek (ČR) – Piros (5-Maď.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Kielan/Paulson (1-Pol./ČR) – Andrade/Guillen Meza (Ekv.)
ATP CHALLENGER 75 TUNIS (Tunisko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
14:00 | Svrčina (1-ČR) – Boyer (USA)
ATP CHALLENGER 50 BENGALÚRU (Indie), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
07:30 | Palán (ČR) – Smith (1-USA)
• Čtyřhra - osmifinále •
12:00 | Palán/Singh (ČR/Indie) – Barry/Charlton (2-Irsko/Austr.)
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Knutsonová (7-ČR) – Wernerová (Něm.)
11:30 | J. Kovačková (ČR) – Sisková (ČR)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Hejtmánková/Svatíková (ČR/SR) – Okálová/Šebestová (2-SR/ČR)
14:30 | Kučmová/Tonaová (1-ČR/It.) – Górská/Sedláčková (Pol./ČR)
ITF M25 LOUNY (Česko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Siniakov (8-ČR) – M. Zieliňski (Pol.)
10:00 | J. Šmejcký (ČR) – Oetzbach (Něm.)
11:30 | Peták (ČR) – Barsukov (Něm.)
11:30 | Krumich (2-ČR) – Kravčenko (Ukr.)
11:30 | Poštolka (ČR) – Klimas (ČR)
13:00 | Hrazdil (ČR) – Jianu (1-Rum.)
13:00 | Filip (ČR) – I. López (Šp.)
13:00 | Gengel (4-ČR) – Poling (USA)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Baum/Peták (ČR)
14:30 | Jupa/Nicod (ČR) – Brajnin/Kravčenko (2-Ukr.)
14:30 | Čížek/Klimas (ČR) – O. Horák/Pecák (ČR)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
09:00 | Pulchartová (ČR) – Nikčevičová (Č. Hora)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Gobbiová Monllauová/Pulchartová (Arg./ČR) – Cvetkovicová/Stankovičová (2-Švýc./Srb.)
J60 VENTSPILS (Lotyšsko), tv. povrch
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
18:00 | Barina/Roberte (ČR/Švéd.) – Eklund/Fransson (Švéd.)
J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:00 | Miškovská/Zaťková (ČR) – Ehrenbergerová/Poschová (Rak.)
13:30 | N. Iraholaová/Piccininiová (2-ČR/It.) – K. Szabóová/V. Szabóová (Maď.)
J30 IZMIR (Turecko), antuka
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
08:30 | Rakouš (8-ČR) – Kip (Tur.)
10:00 | Šebek (ČR) – Bočarov (7-)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
11:30 | Havelková (1-ČR) – Ceylanerová (Tur.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
17:30 | Rakouš/Šebek (ČR) – Akbari/Hosseinzadeh (6-Írán)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:30 | Havelková/Karatogmaová (1-ČR/Tur.) – Türksoyová/Umduová (Tur.)
16:00 | Dudlová/Sribnová (3-ČR/Ukr.) – Cetinkayaová/Ceylanerová (Tur.)
J30 NAIROBI (Keňa), antuka
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Kačenová (ČR) – Ajitová (USA)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
