Češi v akci, středa 15. 7. Bejlek čeká těžký boj s hvězdičkou. O čtvrtfinále hrají i další naděje
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 14. 7. | pondělí 13. 7. | neděle 12. 7. | sobota 11. 7.
Bejlek bude čelit rakouské hvězdičce
Sára Bejlek sice výkonem neoslnila, ale roli favoritky v prvním kole v Aténách splnila a poradila si se slovenskou kvalifikantkou Viktórií Morvayovou. Nehledě na výsledek je teď pro českou tenistku každé vítězství velmi cenné, protože po šokujícím únorovém triumfu v Abú Zabí je v nepříjemné krizi. V tomto období zapsala teprve pátou výhru.
Mnohem těžší výzva by ji měla čekat ve středečním osmifinále, kdy bude usilovat o první sérii dvou vítězství od zmíněného prvenství ve Spojených arabských emirátech. V souboji o čtvrtfinále změří síly s rakouskou hvězdičkou Lilli Taggerovou. Bude se jednat o premiérové vzájemný zápas a šance jsou naprosto vyrovnané.
Sama Taggerová, která je bývalou juniorskou světovou trojkou a loni ovládla dívčí French Open, v poslední době bojuje se slabší formou. Do Atén přijela se šňůrou čtyř porážek, ovšem v řecké metropoli si suverénně poradila s Madison Siegovou i Marianne Argyrokastritiovou na úvod hlavní soutěže.
WTA 250 ATÉNY (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
20:00 | Bejlek (5-ČR) – Taggerová (Rak.)
WTA 250 JASY (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – Zaarová/Zimmermannová (Švéd./Belg.)
ATP 250 GSTAAD (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Jebens/Vocel (Něm./ČR) – Buse/Cervantes (Peru/Šp.)
ATP 250 UMAG (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:00 | Pavlásek/Rikl (1-ČR) – J. Nam/Niklas-Salminen (Korea/Fin.)
WTA 125 KITZBÜHEL (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
15:30 | Palicová (ČR) – Carléová (Arg.)
WTA 125 ISTANBUL (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
14:30 | Knutsonová (ČR) – Tararudeeová (2-Thaj.)
ATP CHALLENGER 75 BUNSCHOTEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Bartoň/Kumstát (ČR) – G. Campana Lee/Užylovskyj (Korea/Ukr.)
15:30 | Paulson/Vliegen (4-ČR/Belg.) – Taylor/Vance (Austr./USA)
ATP CHALLENGER 75 POZOBLANCO (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
18:30 | Palán/Santillan (ČR/Jap.) – Barroso/Forcano (Šp.)
ITF W75 OLOMOUC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | L. Petruželová (ČR) – Žoldáková (ČR)
10:30 | Krejčová (ČR) – Serbanová (It.)
12:00 | Levinská (ČR) – Alhusseinová Abdelová Azizová (6-Egypt)
12:00 | Štruplová (3-ČR) – Otzipkaová (Belg.)
12:00 | Laboutková (ČR) – Masaryková (SR)
13:30 | Sisková (2-ČR) – Nagyová (Maď.)
13:30 | Sedláčková (ČR) – Šupová (SR)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Mandelíková/Svatíková (ČR/SR) – Krejčová/Paštiková (ČR)
15:00 | Otzipkaová/Suchá (Belg./ČR) – Hietarantaová/Vargová (2-Fin./SR) 0:4 / dohrávka
15:00 | Chytilová/Kopřivová (ČR) – Štruplová/Zelníčková (4-ČR/SR)
15:00 | Hejtmánková/L. Petruželová (ČR) – Ševčíková/Voraceková (ČR/Něm.) 1:1 / dohrávka
16:30 | Levinská/Masaryková (ČR/SR) – Ivanovová/Kuhlová (N. Zél./Něm.) 3:6, 4:4 / dohrávka
16:30 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Serbanová/Zeltinová (It./Lot.) 0:1 / dohrávka
ITF W50 DARMSTADT (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Evtimovová/Pulchartová (Bulh./ČR) – Burillová/Wagnerová (3-Šp./Bosna)
ITF M25 KRAMSACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Kozlovský (ČR) – Stäheli (7-Švýc.)
• Čtyřhra - osmifinále •
10:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Hornung/Ruland (Něm.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:00 | Šmejkalová (ČR) – Rojasová (USA)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Dadaová-Mascollová/Šmejkalová (Brit./ČR) – K. Bartelová/Bosmanová (2-Něm./Niz.)
ITF W15 KRŠKO (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:00 | Kulhavá/F. Trevisanová (ČR/It.) – Andrijenková/Heuserová (4-/USA)
ITF M15 NOVA GORICA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Kellovský (6-ČR) – Lánik (SR)
12:30 | Hrazdil (ČR) – Fondriest (It.)
ITF M15 USLAR (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Kučera (ČR) – Niedner (Něm.)
J200 BOGOTÁ (Kolumbie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
18:30 | Hettlerová (1-ČR) – Papadopoulosová (USA)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
21:30 | Hardingová/Hettlerová (3-USA/ČR) – Londoňová/Pinzonová Sampedrová (Kol.)
J100 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Pečonka (ČR) – León (Šp.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
21:00 | Croisy/Pečonka (Fr./ČR) – Ciancaglini Rivera/Erices (Bol./Chile)
J60 CACHKADZOR (Arménie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Vávrová (ČR) – Ignatenková (-)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:30 | Gidačyjanová/Vávrová (Arm./ČR) – Gruntovová/Mikajelijanová (4-)
J30 KAUNAS (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:30 | Drlík (ČR) – Dalderis (6-Lot.)
09:30 | Rakouš (ČR) – Remeikis (Lit.)
11:00 | Wirgler (4-ČR) – Karlsson (Švéd.)
12:30 | Horský (1-ČR) – Niffeler (Švýc.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
08:00 | Dufková (4-ČR) – Ostrowkaová (Pol.)
08:00 | Havelková (2-ČR) – Roosová (Est.)
09:30 | Gottvaldová (ČR) – Cibulskytéová (7-Lit.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
14:00 | Rakouš/Wirgler (2-ČR) – N. Poška/Viktoravičius (Lit.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:00 | Cabreraová Burnsová/Havelková (1-Brit./ČR) – Safirová/Vaitkevičiutéová (Lot./Lit.)
14:00 | Dufková/Gottvaldová (ČR) – Cibulskytéová/Roosová (3-Lit./Est.)
J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
12:30 | Smolík (7-ČR) – Bilous (Ukr.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
17:00 | Drobcaová/Janoviaková (1-Mol./ČR) – čekají na soupeřky
J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Reifová (7-ČR) – Tripičová (Bosna)
J30 SZENTES (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
12:00 | Merta (ČR) – Monoyios (Kypr)
13:30 | Blažej (ČR) – Ábel (Maď.)
13:30 | Jan Svoboda (ČR) – Palanza (7-It.)
13:30 | Laššan (3-ČR) – Kamhi (Kan.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Zaťková (ČR) – K. Szabóová (Maď.)
09:00 | Kohoutková (ČR) – Piszterová (Švýc.)
09:00 | Jenčíková (ČR) – Barbieriová (It.)
10:30 | Schmidová (ČR) – Nógrádiová (2-Maď.)
J30 OCHO RIOS (Jamajka), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
16:00 | Barina (1-ČR) – Clarke (USA)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
23:30 | Barina/Meineke (1-ČR/USA) – čekají na soupeře
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
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