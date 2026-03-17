Češi v akci, středa 18. 3. Bejlek, Valentová a Fruhvirtová na Masters. Hrají i Valdmannová a Forejtek
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 17. 3. | pondělí 16. 3. | neděle 15. 3. | sobota 14. 3.
Trio nadějí na Masters
Ve středu odehraje první kolo na prestižní tisícovce v Miami trio českých tenistek. Sára Bejlek, Tereza Valentová i kvalifikantka Linda Fruhvirtová se dozvěděly jméno soupeřky až pozdě večer, jelikož se kvůli deštivému počasí dostal do skluzu program kvalifikace.
Zatímco Fruhvirtová je bývalou osmifinalistkou Miami Open a obhajuje v tomto dějišti loňské třetí kolo, její krajanky Valentová i Bejlek se chystají na svou premiéru na floridském Masters.
Bejlek se navíc představí po měsíční pauze a odehraje svůj první oficiální zápas od poloviny února, kdy nenastoupila k utkání druhého kola v Dubaji. Valentová se zase pokusí přerušit nepříjemnou sérii tří porážek.
Více informací k těmto dvěma zápasům přineseme v denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Bejlek (ČR) – Gibsonová (Austr.)
xx:xx | PREVIEW | Valentová (ČR) – Volynetsová (USA)
xx:xx | PREVIEW | L. Fruhvirtová (ČR) – Jonesová (Austr.)
ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Krumich (ČR) – M. Dodig (7-Chorv.)
10:00 | Forejtek (ČR) – Nedič (Bosna)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Jermář/Travaglia (ČR/It.) – M. Dodig/Poljičak (Chorv.)
14:30 | Agostini/Forejtek (It./ČR) – Bianchi/Pérez (Ven.)
ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Sisková (ČR) – Friedsamová (Něm.)
12:30 | Valdmannová (ČR) – čeká na soupeřku
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Friedsamová/Knutsonová (Něm./ČR) – Dražičová/Vandrommeová (Chorv./Belg.)
17:00 | Havlíčková/Samson (ČR) – Minnenová/Watsonová (Belg./Brit.)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
16:00 | Kučmová (ČR) – Niemeierová (6-Něm.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
13:00 | Pulchartová (ČR) – Cerbová (It.)
ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
08:30 | Řeček (ČR) – Iannaccone (It.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – Kypriotis/Schinas (Řec.)
ITF W15 LE HAVRE (Francie), antuka / hala
• Dvouhra - 1. kolo •
16:30 | Hejtmánková (ČR) – Réguerová (8-Fr.)
ITF M15 FOGGIA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | H. Bartoň (ČR) – Toffanin (It.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | D. Bartoň/H. Bartoň (ČR) – Coccioli/Virgili Berini (It.)
ITF M15 ROVINJ (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Homola (ČR) – Hoeyeraal (Nor.)
J500 GASPAR (Brazílie), antuka
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
13:00 | Hettlerová (3-ČR) – Wakanaová (Jap.)
14:30 | Švíglerová (ČR) – Lemeová Da Silvaová (4-Braz.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
19:00 | Hettlerová/Montoyaová (7-ČR/USA) – Gomesová/Souzaová (Braz.)
J300 VILLENA (Španělsko), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
10:00 | Jak. Kusý (7-ČR) – Litwic (12-Pol.)
11:30 | Psota (ČR) – Pulido (Šp.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:00 | T. Heřmanová (2-ČR) – Paunová (Šp.)
10:00 | S. Marešová (ČR) – Saraová (It.)
11:30 | Zajíčková (ČR) – Thammová (1-Něm.)
11:30 | Sekerková (7-ČR) – Petkovičová (10-Chorv.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:30 | T. Heřmanová/Pawelská (2-ČR/Pol.) – Jakuchinová/Kotsevaová (-/USA)
J60 PRAHA (Česko), koberec / hala
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Kliment (6-ČR) – Wieser (Rak.)
10:30 | Duda (ČR) – Čukanov (3-Ukr.)
10:30 | M. Novák (ČR) – Černovický (5-ČR)
10:30 | Zapský (ČR) – Alishaev (Rak.)
10:30 | Rat (4-ČR) – Ťutčenko (Ukr.)
10:30 | Fencl (ČR) – Papavasiliu (7-ČR)
12:00 | Ambrož (ČR) – Stanczyk (1-Pol.)
12:00 | Perutka (ČR) – Pescosolido (It.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | Halfarová (ČR) – Heinsová (Luc.)
09:00 | Slavíková (3-ČR) – Havlíková (ČR)
09:00 | Holubová (ČR) – Benáčková (ČR)
09:00 | Filipová (5-ČR) – Iftimeová (USA)
12:00 | Chánová (ČR) – Lackiová (7-Švéd.)
13:30 | Meszárošová (ČR) – N. Iraholaová (ČR)
13:30 | Halamová (ČR) – Bervidová (ČR)
13:30 | Šulcová (ČR) – Kačuškinová (6-)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
15:00 | Kliment/Jos. Svoboda (3-ČR) – Alishaev/Fidler (Rak./ČR)
15:00 | Duda/Kotrc (ČR) – Papavasiliu/Ťutčenko (4-ČR/Ukr.)
16:30 | Brückner/T. Tichý (ČR) – Černovický/Rat (2-ČR)
16:30 | M. Novák/Perutka (ČR) – Čukanov/Stanczyk (1-Ukr./Pol.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:00 | Kačenová/Polnická (ČR) – Cenklová/Holubová (ČR)
16:30 | Slavíková/Těhníková (3-ČR) – Fialová/Halfarová (ČR)
18:00 | Benáčková/Meszárošová (ČR) – Chánová/N. Iraholaová (ČR)
18:00 | Halamová/Šulcová (ČR) – Filipová/K. Štěpánková (2-ČR)
J60 RHODOS (Řecko), tv. povrch
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:30 | Hafströmová/Navrátilová (3-Švéd./ČR) – Goranitiová/Koumoutseaová (Řec.)
J60 ICKERN (Německo), koberec / hala
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
09:00 | Ladman (3-ČR) – Boberg (Něm.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
12:00 | Dudlová (ČR) – Van Den Dongenová (9-Niz.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:30 | Dudlová/Mesaricová (ČR/Švýc.) – Barsukovová/Cakilová (1-Něm./Tur.)
J30 KOŠICE (Slovensko), tv. povrch / hala
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:30 | Jendřejek (ČR) – Čierny (SR)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:00 | Michalcová (ČR) – Grosická (Pol.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:30 | Horský/Jendřejek (ČR) – Jedryka/Puchalski (7-Pol.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:00 | Gottvaldová/Miškovská (ČR) – Dekanová/Nógrádiová (5-SR/Maď.)
14:00 | L. Kubalová/Reifová (8-SR/ČR) – Kliberová/Lešová (Pol.)
17:00 | B. Blažková/Kotovská (ČR/USA) – Šrejderová/Šykalovová (4-Ukr.)
17:00 | Kužilová/Michalcová (SR/ČR) – Idaszewská/Stawowiaková (6-Pol.)
18:30 | Berkeová/Karšňáková (Pol./ČR) – Dragová/Grosická (Pol.)
18:30 | Ploskuňáková/Vokrojová (2-ČR) – čekají na soupeřky
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Bejlek - Gibson (Sára s ní hrála jednou a dostala 0-6 0-6)
Valentová - Volynets