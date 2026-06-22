Češi v akci, středa 24. 6. Muchová o čtvrtfinále. Nastoupí i Valentová, Bejlek a Kopřiva
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 23. 6. | pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.
Muchová začíná v Bad Homburgu
Karolína Muchová měla ještě před dvěma měsíci vynikající formu, ale po finálové účasti ve Stuttgartu se prezentuje výrazně slabšími výkony. Po krachu v úvodním zápase v Římě a šokujícím vyřazení ve třetím kole French Open se jí nepovedl ani vstup do travnaté části sezony. V Berlíně skončila již ve druhém kole na raketě Madison Keysové.
V tomto týdnu na poslední generálce v Bad Homburgu by měla projít minimálně do čtvrtfinále. Po volném losu v úvodním kole totiž narazí na obrovskou outsiderku Irinu Beguovou, která měla velké potíže s veteránkou Venus Williamsovou. S Beguovou má vyrovnanou bilanci 2:2, ale poslední dva duely jasně vyhrála a měla by snadno zvítězit i tentokrát.
WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
17:00 | PREVIEW | Muchová (4-ČR) – Beguová (Rum.)
O čtvrtfinále zabojují i Valentová a Bejlek
Tereza Valentová absolvuje v Eastbourne svůj teprve třetí profesionální turnaj na trávě a poprvé na tomto povrchu zvítězila v hlavní soutěži. Neobešlo se to však bez komplikací a domácí hvězdičku Hannah Klugmanovou udolala až po velkém boji. Mnohem těžší to může mít proti podstatně zkušenější Ajle Tomljanovicové. Šance jsou vyrovnané, a pokud mladá Češka uspěje, zapíše první letošní čtvrtfinále na hlavní tour.
Favoritkou nebude v osmifinále ani Sára Bejlek. Šampionka únorové pětistovky v Abú Zabí je v posledních měsících v obrovské krizi a v prvním kole likvidovala mečbol proti veteránce Lauře Siegemundové, s níž bojovala přes tři hodiny. Šanci ale určitě má, protože ani její soupeřka Zeynep Sönmezová není v ideální formě. Tureckou hráčku navíc smetla letos na betonu v Dubaji.
WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:30 | T. Valentová (ČR) – Tomljanovicová (Austr.)
15:30 | Bejlek (ČR) – Sönmezová (Tur.)
Kopřiva o další milník na trávě
Vít Kopřiva zvládl v prvním kole na Mallorce těžkou výzvu, když nečekaně snadno přehrál zkušeného Damira Džumhura. Pro českého tenistu se vlastně jednalo o první kariérní vítězství v hlavní soutěži na trávě. Všech pět předchozích výher zaznamenal v kvalifikacích, čtyři z nich ve Wimbledonu.
Ve středu se porve o své šesté kariérní a čtvrté letošní čtvrtfinále, první mimo oblíbenou antuku. Nastoupí proti Ignaciovi Busemu, který rovněž prožívá životní období a na trávě má odehráno ještě méně zápasů než Kopřiva. Přesto bude Peruánec mírným favoritem. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Čech, ale poprvé se potkávají mimo antuku.
ATP 250 MALLORCA (Španělsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Kopřiva (ČR) – Buse (5-Peru)
ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Krumich (6-ČR) – Topo (Něm.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Latinovič/Vrbenský (2-Srb./ČR) – Kalyanpur/Taylor (Indie/Austr.)
ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Suchá (ČR) – Paquetová (7-Fr.)
11:00 | Šebestová (ČR) – Falkowská (Pol.)
11:00 | Paštiková (ČR) – Du Preeová (Niz.)
14:30 | Palicová (8-ČR) – Okálová (SR)
ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Ševčíková (ČR) – Zelníčková (SR)
13:30 | Laboutková (ČR) – čeká na soupeřku
15:00 | Kučmová (ČR) – čeká na soupeřku
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:30 | Senicaová/Ševčíková (4-Slovin./ČR) – Gentiliová/Troianová (It.)
17:30 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Maisová/Proiettiová (It.)
ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Fáček (ČR) – Ivanovski (Mak.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Kumstát/Vrba (4-ČR) – Bahra/Sultanov (Brit./Uzb.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:00 | Hejtmánková (ČR) – Bojovičová (Srb.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Goinaová/Hejtmánková (2-Rum./ČR) – Loiterová/Šroffová (Sin./Indie)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Munzarová (ČR) – Jamshidiová (3-Dán.)
ITF M15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Klimas/Milosavljevič (ČR/Srb.) – Mesaglio/Misasi (It.)
ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Peták (ČR) – Jansson (Švéd.)
12:30 | Baum (ČR) – Slavic (6-Švéd.)
ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Kučera (ČR) – Paldanius (Fin.)
13:30 | Homola (ČR) – Seifert (Něm.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Homola/Hrazdil (ČR) – čekají na soupeře
ITF M15 BERGAMO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
16:00 | Donald (1-ČR) – Rapagnetta (It.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Bittoun Kouzmine/D. Blažka (3-Fr./ČR) – Kamboj/Seleznev (Indie/-)
J200 PLZEŇ (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | Psota (ČR) – Ščerbakov (-)
09:00 | Dujka (ČR) – Mohamed Sherif (Egypt)
10:30 | Luxa (ČR) – Albuquerque Dietrich (Braz.)
12:00 | Krejčí (ČR) – Ré (Arg.)
12:00 | Maršík (ČR) – M. Kovács (Maď.)
12:00 | D. Vágner (8-ČR) – Held (Něm.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | Levinská (ČR) – Baová (3-Belg.)
09:00 | Sekerková (1-ČR) – Nykyforuková (Ukr.)
09:00 | Mottlová (ČR) – Farkašová (6-SR)
09:00 | Filipová (ČR) – Depešová (SR)
10:30 | Oliveriusová (ČR) – Barháčová (7-SR)
10:30 | S. Marešová (5-ČR) – Kovalčuková (Ukr.)
10:30 | Karšňáková (ČR) – Yanová (Kan.)
10:30 | Vrajíková (ČR) – Mantaová (4-Švýc.)
10:30 | V. Svobodová (ČR) – Bevizová (Maď.)
10:30 | Halfarová (ČR) – Bonelliová (8-Švýc.)
12:00 | Chladová (ČR) – Jakuchinová (-)
12:00 | Mojžíšová (ČR) – Kálmánová (Maď.)
12:00 | Ďulíková (2-ČR) – Mihálkaová (Maď.)
12:00 | N. Iraholaová (ČR) – Išijová (Jap.)
J60 TALLINN (Estonsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
13:00 | Jaroš (ČR) – Rytelewski (4-Pol.)
J60 DOBRIČ (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | N. Moravec (3-ČR) – Didoni (It.)
J30 EDINBURGH (Velká Británie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
11:30 | Havelková (1-ČR) – Beardová (Brit.)
11:30 | Bidziliaová (ČR) – Kondová (6-Švýc.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:30 | Havelková/Normandinová (1-ČR/Kan.) – E. Dicková/S. Dicková (Brit.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře