Češi v akci, středa 29. 7. Lehečku a Svrčinu čeká bitva o čtvrtfinále. Brenda Fruhvirtová jasně prohrála
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 28. 7. | pondělí 27. 7. | neděle 26. 7. | sobota 25. 7.
Lehečka a Svrčina o čtvrtfinále v Mexiku
Jiří Lehečka se rozhodl odstartovat US Open Series netradičně v mexickém Los Cabos, kde bude hrát poprvé v kariéře. Aktuálně 12. hráč světa a nejlepší Čech v žebříčku ATP plní roli nasazené jedničky a v úvodním kole měl volný los. Ve čtvrtek brzy ráno tak zabojuje rovnou o postup do čtvrtfinále.
V cestě mu stojí Coleman Wong. Talentovaný reprezentant Hongkongu začal hladkou výhrou nad Darwinem Blanchem a bude usilovat o své třetí letošní a zároveň kariérní čtvrtfinále na hlavní tour. Jasným favoritem na postup je Lehečka a očekává se, že přípravu na US Open zahájí hladkou výhrou. Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Dalibor Svrčina ustál noční maraton s favoritem Adamem Waltonem a ještě těžší výzva ho čeká ve druhém kole, jelikož vyzve nasazenou dvojku Luciana Darderiho. Český tenista, který nebude mít ani 24 hodin odpočinku, se pokusí podruhé v kariéře projít do čtvrtfinále na okruhu ATP.
ATP 250 LOS CABOS (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
čtvrtek 03:00 | Lehečka (1-ČR) – Coleman Wong (Hong.)
čtvrtek 06:00 | Svrčina (ČR) – Darderi (2-It.)
ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Goinaová (Rum.) – B. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 6:3
10:00 | Wirglerová (ČR) – Gniewkowská (Pol.)
10:00 | E. Slavíková (ČR) – Juldaševová (Uzb.)
11:30 | Kulhavá (ČR) – Svatíková (7-SR)
13:00 | Kajabová (ČR) – Straszewská (Pol.)
13:00 | Mandelíková (ČR) – Zuz. Bednarzová (6-Pol.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | L. Petruželová/Zelníčková (2-ČR/SR) – Goldaová/Krzešniaková (Pol.)
14:30 | Šulcová/Wirglerová (ČR) – Daroszewská/Hurkaczová (Pol.)
WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Laboutková/Monnetová (ČR/Fr.) – Breazová/Gailisová (Rum./USA)
ATP CHALLENGER 125 SAN MARINO, antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Nouza/Oberleitner (1-ČR/Rak.) – Jecan/Pavel (Rum.)
20:30 | F. Duda/Vrbenský (ČR) – Arias/Ingildsen (Bol./Dán.)
ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Kumstát (ČR) – Seyboth Wild (Braz.)
12:30 | Krumich (ČR) – Schwärzler (3-Rak.)
14:00 | Brunclík (ČR) – Nagal (7-Indie)
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Kellovský/Mrva (ČR) – Ambrogi/Bueno (Arg./Peru)
14:00 | Paulson/Vliegen (2-ČR/Belg.) – G. Campana Lee/Užylovskyj (Korea/Ukr.)
14:00 | Kumstát/Vrba (ČR) – Dev/Sinha (4-Indie)
15:30 | Neuchrist/Poljak (Rak./ČR) – Forcano/Vervoort (Šp./Niz.)
15:30 | Řeček/Siniakov (ČR) – Agostini/Henning (It./JAR)
16:00 | Černý/Kučera (ČR) – Mansilla/Winter (3-Šp.)
ATP CHALLENGER 75 BONN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Jebens/Vocel (1-Něm./ČR) – Bass/Jans (Brit./Niz.)
ITF W100 MASPALOMAS (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Šalková (2-ČR) – Boškovičová (Chorv.)
12:00 | Sisková (ČR) – M. Teixidóová (Šp.)
• Čtyřhra - osmifinále •
18:30 | Šalková/Zaarová (3-ČR/Švéd.) – Bachmutkinová/Hodzicová (Belg./Něm.)
18:30 | Kulambajevová/Sisková (2-Kaz./ČR) – Hietarantaová/Steurová (Fin./Něm.)
ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Palicová (ČR) – Parcelliová (Něm.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Bayerlová/Gimbrereová (ČR/Niz.) – D. Back/S. Park (3-Korea)
17:30 | Pohleová/Suchá (Něm./ČR) – Eigelsbachová/Parcelliová (Něm.)
ITF W50 DUBLIN (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Valdmannová (1-ČR) – Revová (Ukr.)
ITF M25 KOSZALIN (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Hrazdil (ČR) – Pereira (3-Portug.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Hrazdil/Pecák (2-ČR) – Matuszczyk/Michocki (Pol.)
ITF W15 ROGAŠKA SLATINA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | K. Blažková (ČR) – Viriantová (Slovin.)
ITF M15 WELS (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Frömel (ČR) – Piening (Něm.)
J200 BASILEJ (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
13:00 | Vrajíková (ČR) – Omarbeková (Kaz.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:30 | F. De Bresserová/Hettlerová (1-Niz./ČR) – Frommenwilerová/Vrajíková (Švýc./ČR)
J100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
10:30 | Papavasiliu (ČR) – Kasperski (Pol.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:00 | N. Iraholaová (ČR) – Yen-Ni Chiang (4-Tchaj-wan)
13:30 | Filipová (ČR) – Ching Ying Chen (3-Tchaj-wan)
13:30 | Oliveriusová (2-ČR) – Borovycká (Ukr.)
15:00 | Meszárošová (ČR) – Grosická (Pol.)
15:00 | Padrnosová (ČR) – Dragová (Pol.)
J60 ŽILINA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:00 | Mohamed (ČR) – Motal (ČR)
10:00 | Černovický (4-ČR) – Krajčír (SR)
11:30 | Fedor (ČR) – Janda (8-Brit.)
11:30 | Zerai (1-ČR) – Gibala (SR)
11:30 | Hrubý (6-ČR) – Čierny (SR)
13:00 | Smolík (ČR) – Faga (SR)
13:00 | Pečonka (7-ČR) – Švarc (SR)
13:00 | Střílka (ČR) – Kriško (5-SR)
13:00 | Jos. Svoboda (3-ČR) – Lipták (SR)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
08:30 | T. Růžičková (ČR) – Karpaljuková (Ukr.)
08:30 | Vokrojová (ČR) – Matysiaková (Pol.)
08:30 | Foldová (ČR) – Černáková (SR)
10:00 | Havlíková (5-ČR) – L. Kubalová (SR)
13:00 | Šulcová (ČR) – Zimenová (1-SR)
13:00 | Šmídová (2-ČR) – Hrynivová (USA)
13:00 | Holubová (ČR) – Mrázová (7-SR)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:30 | Guha/Motal (Kan./ČR) – Čierny/Gibala (SR)
14:30 | Čystikov/Mohamed (Ukr./ČR) – D. Hradilek/Paluga (SR)
16:00 | Fedor/Pečonka (4-ČR) – Karas/Krajčír (SR)
16:00 | Glos/Střílka (SR/ČR) – Podczaszy/L. Szász (Pol./Maď.)
16:00 | Rousek/Smolík (ČR) – Artemev/Faga (-/SR)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:30 | Foldová/Havlíková (4-ČR) – Morháčová/Petríková (SR)
14:30 | Tvrzská/Vokrojová (ČR) – Berskaová/Velitsová (Kan.)
14:30 | Blaškovičová/Gottvaldová (SR/ČR) – Daubnerová/K. Kubalová (3-SR)
J60 LEIRIA (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:00 | Mottlová (2-ČR) – Coltortiová (Šp.)
11:30 | Benáčková (3-ČR) – Monteirová (Portug.)
J60 RADOMLJE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
12:00 | Jourdren (ČR) – Semenov (-)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Kr. Přikrylová (6-ČR) – Ranieriová (It.)
J30 VINKOVCI (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | Dufek (5-ČR) – Sikanov (-)
09:00 | Janoušek (ČR) – Chiciudean (Rum.)
10:30 | Žiška (6-ČR) – Zorica (Chorv.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Miškovská (5-ČR) – Kotovská (USA) / bez boje
10:30 | B. Blažková (ČR) – Kovačevičová (Bosna)
13:30 | Reifová (6-ČR) – Obradovičová (Srb.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
15:00 | Dufek/Žiška (1-ČR) – Janda/Turóci (SR)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:30 | Miškovská/Moussaová (4-ČR/SR) – Miličičová/Tesicová (Srb./Švýc.)
16:30 | B. Blažková/Reifová (ČR) – Jezerská/Zavaďaková (2-Ukr.)
J30 MERZIG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
12:00 | Šebek (7-ČR) – Hoffmann (Něm.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:00 | Vávrová (4-ČR) – Kunstová (Něm.)
13:30 | S. Jiráková (ČR) – Steckhanová (8-Něm.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:30 | Bielusová/Vávrová (3-Pol./ČR) – Kunstová/Zytelewská (Něm.)
J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
16:30 | T. Tichý (3-ČR) – Barcelos Daudt (Braz.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
19:30 | J. Tichý/T. Tichý (3-ČR) – Estermann/Friese (Švýc./USA)
J30 BRADFIELD (Velká Británie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
16:00 | Jelínková (ČR) – Venkatakrishnanová (Brit.)
J30 LUANDA (Angola), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
14:00 | Šubert (ČR) – Simao (Ang.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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Přejel i dalšího rozjetého.
Jen houšť, ať ostatní vidí, že to jde.
Tomuhle klukovi jsem přechod mezi dospělé moc nevěřil, působil na mě dost nestabilně. Ale zatím se mu daří slušně, jen tak dál