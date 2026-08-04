Češi v akci, středa 5. 8. Těžká výzva pro Plíškovou i Bouzkovou! Nastoupí Nosková, Krejčíková a Menšík

DNES, 21:00
Aktuality 9
Pět českých tenistů bude ve středu bojovat o postup do třetího kola na Masters v Kanadě. Karolína Plíšková vyzve šampionku nedávného French Open a vstup do turnaje čeká wimbledonskou královnu Lindu Noskovou, Barboru Krejčíkovou, Jakuba Menšíka a Marii Bouzkovou. Vendula Valdmannová a Gabriela Knutsonová budou usilovat o čtvrtfinále na podniku WTA 125 ve Varšavě. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Plíšková vyzve na Masters v Kanadě ruskou hvězdu (© Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

úterý 4. 8.pondělí 3. 8. | neděle 2. 8. | sobota 1. 8.

 

Pět nadějí hraje na Masters

Pětice českých tenistů se v rámci středečního programu na Masters v Kanadě porve o postup mezi nejlepší dvaatřicítku. Jasně nejtěžší úkol má před sebou Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička vyzve šampionku nedávného French Open, ruskou hvězdu a nasazenou pětku Mirru Andrejevovou. Ačkoli Plíšková prožívá povedený návrat na kurty po dlouhém zranění, bude Andrejevová jasnou favoritkou na postup.

Zatímco Plíšková začala turnaj v Torontu už v prvním kole, nasazené Linda Nosková, Barbora Krejčíková a Marie Bouzková měly volný los. Pro Noskovou se bude jednat proti outsiderce Caty McNallyové o první zápas po senzačním triumfu ve Wimbledonu a v roli grandslamové šampionky. Favoritkou bude i rozjetá Barbora Krejčíková, která nedávno triumfovala v Aténách a nastoupí proti Ljudmile Samsonovové. Těžké to může mít Marie Bouzková proti v poslední době neoblíbené Taylor Townsendové, parťačce Kateřiny Siniakové.

V Montrealu se pokusí rozšířit české řady ve třetím kole Jakub Menšík. Semifinalista nedávného French Open a vítěz loňského Masters v Miami doplní mezi nejlepší dvaatřicítkou Jiřího Lehečku, nebo Víta Kopřivu. Jeho prvním protivníkem při debutu v hlavní soutěži v Montrealu bude Jacob Fearnley. Proti Britovi bude Menšík plnit roli favorita.

Více informací přineseme ve středečním preview.

 

WTA 1000 TORONTO (Kanada), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 2. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Plíšková (ČR) – M. Andrejevová (5-)
xx:xx | PREVIEW | Nosková (6-ČR) – McNallyová (USA)
xx:xx | PREVIEW | Bouzková (21-ČR) – Townsendová (USA)
xx:xx | PREVIEW | Krejčíková (22-ČR) – Samsonovová (-)

 

ATP MASTERS 1000 MONTREAL (Kanada), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 2. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Menšík (13-ČR) – Fearnley (Brit.)

 

WTA 125 VARŠAVA (Polsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Knutsonová (ČR) – Seidelová (2-Něm.)
16:30 | Valdmannová (ČR) – Pawlikowská (Pol.)

 

ATP CHALLENGER 100 HAGEN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Mrva (ČR) – Den Ouden (Niz.)

• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Paulson/Vliegen (ČR/Belg.) – Prašanth/Ramanathan (Indie)
15:30 | Kolář/Vocel (ČR) – Opitz/Van Sambeek (Něm./Niz.)

 

ITF W75 LIPSKO (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Paštiková (ČR) – Dayeon Back (3-Korea)

• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Kučmová/Laboutková (4-ČR) – Rouraová/Vogtová (Šp./Něm.)
16:00 | Bayerlová/Gimbrereová (ČR/Niz.) – A. Kovačková/Tarabaová Wallbergová (ČR/Švéd.)

 

ITF W75 KOKSIJDE (Belgie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Palicová (ČR) – Nguyenová Tanová (Fr.)

 

ITF M25+H TAUSTE (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
21:00 | Ayeni/Palán (1-USA/ČR) – Heredia/G. Marques (Kol./Portug.)

 

ITF W15 HÄMEENLINNA (Finsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Urbanová (ČR) – Eigelsbachová (Něm.)
14:00 | Hejtmánková (5-ČR) – Maslenkovová (Uzb.)
15:30 | K. Blažková (ČR) – Hietarantaová (1-Fin.)

 

ITF M15 POPRAD (Slovensko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Baum/Pecák (1-ČR) – Dáv. Bakonyi/B. Kisantal (Maď.)

 

ITF M15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Jak. Kusý (ČR) – Orlov (1-Ukr.)
11:30 | Hrazdil (ČR) – Fondriest (It.)
13:00 | V. Horák (ČR) – Wagner (Rak.)

• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Hrazdil/Lagerbohm (1-ČR/Fin.) – Homola/Jedrzejczak (ČR/Pol.)

 

J100 VÍDEŇ (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | E. Dřevojanová (1-ČR) – Cerdicová (14-Něm.)
09:00 | Padrnosová (ČR) – Ferrarisová (2-It.)
09:00 | Šedivá (15-ČR) – Podlipská (4-)
09:00 | Holubová (ČR) – G. Bernsteinová (7-Švéd.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:00 | Benetková/Dari Dušková (ČR) – G. Bernsteinová/Stamborgová (3-Švéd.)
12:00 | Berskaová/T. Růžičková (Kan./ČR) – Mateasová/Podlipská (2-Rum./-)

 

J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
13:30 | Bajdechiová/Janoviaková (7-Rum./ČR) – Mentová/Nesicová (It./Švéd.)

 

J60 KIGALI (Rwanda), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | N. Moravec (1-ČR) – Ronen (Izr.)

 

J60 PORTO (Portugalsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
10:00 | Mottlová (4-ČR) – Nalbandyanová (Portug.)

 

J30 BENIDORM (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | A. Svobodová (ČR) – Gonzálezová Giraldová (Kol.)

 

J30 LUANDA (Angola), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
12:30 | Šubert (ČR) – Jumbe (6-Zim.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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misa
04.08.2026 22:38
Kurz na Marii poklesl od rána asi o dvě desetiny. To jí sázkaři tolik věří?
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P.T.P.
04.08.2026 23:10
Bude hrát 4 hru s NoLindou a to má vliv na funkci rostlináře.
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tenisman1233
04.08.2026 22:27
Los čtyřhry v Montrealu:
Pavlásek/Rikl
1.kolo Doumbia/Remboul-těžký,ale hratelný
2.kolo Arevalo/Pavič
Hodně těžké

Rinderknech/Vacherot
1.koloTabilo/Darderi-souboj singlistů
2 kolo Cash/Glaspool-souboj s obhájci

Mohli by loňské vítěze z Toronta dosti potrápit.
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tenisman1233
04.08.2026 22:19
Los čtyřhry v Torontu:
Sin/Zhang
1.kolo Andreeva/Cirstea
2.kolo Alexandrova/Dabrowski-Gauff/McNally
QF Chong/Liang-Hunter/Krawczyk-Piter/Tjen
SFMertens/Schneider-Guo/Mladenovič

Pro Katka s Shuai dost krutý los,hlavně 1. a 2.kolo,uvidíme jak jim to sedne.

Bouzková/Nosková
1.kolo Jiang/Wu
2.kolo Mertens/Schnaider

Na rozehrání Lindy 1.kolo ideální

Venus/Eala
Velmi zajímavé spojení,rozdíl 25 let
Vypadá to jako matka s dcerou...

1.koloKato/Samsonova
2.kolo Errani /Melichar-Martinez
QF Perez/Schurs
To bude hodně zajímavé sledovat

Jinak to vypadá na velmi zajímavý turnaj.
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misa
04.08.2026 22:27
Maruška a Linda po čase spolu smile
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tommr
04.08.2026 22:47
a s kým hraje Townsend?
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tenisman1233
04.08.2026 22:51
S nikým,což pro Katku jen dobře.
Serena to asi odpískala.
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P.T.P.
04.08.2026 23:12
Přečetla si tady naši kritiku a zastyděla se.
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com
04.08.2026 21:44
A bude hrát i přítel Vondroušové smile Jedinej, kdo do domácnosti teď vydělává, tak by se měl snažit
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