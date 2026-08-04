Češi v akci, středa 5. 8. Těžká výzva pro Plíškovou i Bouzkovou! Nastoupí Nosková, Krejčíková a Menšík
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 4. 8. | pondělí 3. 8. | neděle 2. 8. | sobota 1. 8.
Pět nadějí hraje na Masters
Pětice českých tenistů se v rámci středečního programu na Masters v Kanadě porve o postup mezi nejlepší dvaatřicítku. Jasně nejtěžší úkol má před sebou Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička vyzve šampionku nedávného French Open, ruskou hvězdu a nasazenou pětku Mirru Andrejevovou. Ačkoli Plíšková prožívá povedený návrat na kurty po dlouhém zranění, bude Andrejevová jasnou favoritkou na postup.
Zatímco Plíšková začala turnaj v Torontu už v prvním kole, nasazené Linda Nosková, Barbora Krejčíková a Marie Bouzková měly volný los. Pro Noskovou se bude jednat proti outsiderce Caty McNallyové o první zápas po senzačním triumfu ve Wimbledonu a v roli grandslamové šampionky. Favoritkou bude i rozjetá Barbora Krejčíková, která nedávno triumfovala v Aténách a nastoupí proti Ljudmile Samsonovové. Těžké to může mít Marie Bouzková proti v poslední době neoblíbené Taylor Townsendové, parťačce Kateřiny Siniakové.
V Montrealu se pokusí rozšířit české řady ve třetím kole Jakub Menšík. Semifinalista nedávného French Open a vítěz loňského Masters v Miami doplní mezi nejlepší dvaatřicítkou Jiřího Lehečku, nebo Víta Kopřivu. Jeho prvním protivníkem při debutu v hlavní soutěži v Montrealu bude Jacob Fearnley. Proti Britovi bude Menšík plnit roli favorita.
Více informací přineseme ve středečním preview.
WTA 1000 TORONTO (Kanada), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 2. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Plíšková (ČR) – M. Andrejevová (5-)
xx:xx | PREVIEW | Nosková (6-ČR) – McNallyová (USA)
xx:xx | PREVIEW | Bouzková (21-ČR) – Townsendová (USA)
xx:xx | PREVIEW | Krejčíková (22-ČR) – Samsonovová (-)
ATP MASTERS 1000 MONTREAL (Kanada), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 2. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Menšík (13-ČR) – Fearnley (Brit.)
WTA 125 VARŠAVA (Polsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Knutsonová (ČR) – Seidelová (2-Něm.)
16:30 | Valdmannová (ČR) – Pawlikowská (Pol.)
ATP CHALLENGER 100 HAGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Mrva (ČR) – Den Ouden (Niz.)
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Paulson/Vliegen (ČR/Belg.) – Prašanth/Ramanathan (Indie)
15:30 | Kolář/Vocel (ČR) – Opitz/Van Sambeek (Něm./Niz.)
ITF W75 LIPSKO (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Paštiková (ČR) – Dayeon Back (3-Korea)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Kučmová/Laboutková (4-ČR) – Rouraová/Vogtová (Šp./Něm.)
16:00 | Bayerlová/Gimbrereová (ČR/Niz.) – A. Kovačková/Tarabaová Wallbergová (ČR/Švéd.)
ITF W75 KOKSIJDE (Belgie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Palicová (ČR) – Nguyenová Tanová (Fr.)
ITF M25+H TAUSTE (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
21:00 | Ayeni/Palán (1-USA/ČR) – Heredia/G. Marques (Kol./Portug.)
ITF W15 HÄMEENLINNA (Finsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Urbanová (ČR) – Eigelsbachová (Něm.)
14:00 | Hejtmánková (5-ČR) – Maslenkovová (Uzb.)
15:30 | K. Blažková (ČR) – Hietarantaová (1-Fin.)
ITF M15 POPRAD (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Baum/Pecák (1-ČR) – Dáv. Bakonyi/B. Kisantal (Maď.)
ITF M15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Jak. Kusý (ČR) – Orlov (1-Ukr.)
11:30 | Hrazdil (ČR) – Fondriest (It.)
13:00 | V. Horák (ČR) – Wagner (Rak.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Hrazdil/Lagerbohm (1-ČR/Fin.) – Homola/Jedrzejczak (ČR/Pol.)
J100 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | E. Dřevojanová (1-ČR) – Cerdicová (14-Něm.)
09:00 | Padrnosová (ČR) – Ferrarisová (2-It.)
09:00 | Šedivá (15-ČR) – Podlipská (4-)
09:00 | Holubová (ČR) – G. Bernsteinová (7-Švéd.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:00 | Benetková/Dari Dušková (ČR) – G. Bernsteinová/Stamborgová (3-Švéd.)
12:00 | Berskaová/T. Růžičková (Kan./ČR) – Mateasová/Podlipská (2-Rum./-)
J60 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
13:30 | Bajdechiová/Janoviaková (7-Rum./ČR) – Mentová/Nesicová (It./Švéd.)
J60 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | N. Moravec (1-ČR) – Ronen (Izr.)
J60 PORTO (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
10:00 | Mottlová (4-ČR) – Nalbandyanová (Portug.)
J30 BENIDORM (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | A. Svobodová (ČR) – Gonzálezová Giraldová (Kol.)
J30 LUANDA (Angola), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
12:30 | Šubert (ČR) – Jumbe (6-Zim.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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Pavlásek/Rikl
1.kolo Doumbia/Remboul-těžký,ale hratelný
2.kolo Arevalo/Pavič
Hodně těžké
Rinderknech/Vacherot
1.koloTabilo/Darderi-souboj singlistů
2 kolo Cash/Glaspool-souboj s obhájci
Mohli by loňské vítěze z Toronta dosti potrápit.
Sin/Zhang
1.kolo Andreeva/Cirstea
2.kolo Alexandrova/Dabrowski-Gauff/McNally
QF Chong/Liang-Hunter/Krawczyk-Piter/Tjen
SFMertens/Schneider-Guo/Mladenovič
Pro Katka s Shuai dost krutý los,hlavně 1. a 2.kolo,uvidíme jak jim to sedne.
Bouzková/Nosková
1.kolo Jiang/Wu
2.kolo Mertens/Schnaider
Na rozehrání Lindy 1.kolo ideální
Venus/Eala
Velmi zajímavé spojení,rozdíl 25 let
Vypadá to jako matka s dcerou...
1.koloKato/Samsonova
2.kolo Errani /Melichar-Martinez
QF Perez/Schurs
To bude hodně zajímavé sledovat
Jinak to vypadá na velmi zajímavý turnaj.
Serena to asi odpískala.