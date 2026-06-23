Češi v akci, úterý 23. 6. Nastoupí Krejčíková, Bejlek a Kopřiva. Nosková končí. Sedm nadějí začne Wimbledon
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.
WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Ruseová (Rum.) – Nosková (5-ČR) 6:1, 6:3
Začnou i Krejčíková, Bejlek a Kopřiva
Kromě Noskové se na posledních wimbledonských generálkách představí v úterý ještě další tři české naděje. Barbora Krejčíková začne v Eastbourne a bude čelit Kimberly Birrellové. Wimbledonská šampionka skvěle rozehrála travnatou část sezony a v Hertogenboschi postoupila až do finále, ke kterému však nemohla nastoupit. V britském městě se vrací po nemoci, a pokud nebude nijak limitována, měla by proti Australance splnit roli favoritky.
Mnohem těžší výzva čeká na stejném turnaji Sáru Bejlek. Mladá Češka je po únorovém triumfu v Abú Zabí úplně bez formy a prochází si obrovskou krizí. Na trávě neuspěla proti Dajaně Jastremské ani Karolíně Plíškové, teď má na kontě tři porážky v řadě a od začátku března zapsala jen dvě výhry. Proti zkušené veteránce Lauře Siegemundové, která hrála loni čtvrtfinále Wimbledonu, to tedy rozhodně nebude mít snadné.
Favoritem nebude ani Vít Kopřiva na Mallorce. Sice ho čeká Damir Džumhur, který není na trávě nijak úspěšný, nicméně kvalitní výsledky na nejrychlejším povrchu nemá ani český tenista. Pro Kopřivu může být povzbuzením, že na posledním turnaji v Halle trápil domácí hvězdu a grandslamového šampiona Alexandera Zvereva. Džumhur zase může těžit ze suverénně zvládnuté kvalifikace.
WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Bejlek (ČR) – Siegemundová (5-Něm.)
16:30 | Krejčíková (4-ČR) – Birrellová (Austr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Malečková/Škochová (ČR) – Martinsová/Sorribesová (Braz./Šp.)
ATP 250 MALLORCA (Španělsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Kopřiva (ČR) – Džumhur (Bosna)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Schnaitter/Wallner (Něm.)
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Šalková (13-ČR) – Šymanovičová (-)
13:30 | L. Fruhvirtová (ČR) – Jonesová (29-Austr.)
13:30 | Sisková (ČR) – Semenistá (6-Lot.)
15:00 | Knutsonová (ČR) – Kruegerová (2-USA)
15:00 | Valdmannová (ČR) – Gorgodzeová (Gruz.)
15:00 | Samson (ČR) – Volynetsová (5-USA)
16:30 | Havlíčková (ČR) – Carléová (Arg.)
ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Górská/Suchá (Pol./ČR) – Ewaldová/Kuczerová (Pol.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
09:30 | Šebestová (8-ČR) – Kmieciková (12-Pol.)
09:30 | Urbanová (10-ČR) – Karatančevová (2-Bulh.)
11:00 | Suchá (9-ČR) – Cortezová (5-Šp.)
11:00 | Paštiková (6-ČR) – Bilardová (13-It.)
ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Ševčíková (ČR) – Mikačová (Bosna)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Senicaová/Ševčíková (4-Slovin./ČR) – Gentiliová/Troianová (It.)
15:30 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Maisová/Proiettiová (It.)
ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Vrba (ČR) – Barranco (3-Šp.)
13:00 | Kumstát (ČR) – Markovina (Austr.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Elkadyová/Munzarová (Egypt/ČR) – Coulibalyová/Kouaméová (Pobř. slon.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:30 | Munzarová (8-ČR) – Shawová (Brit.)
ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Baum/Peták (ČR) – Obrul/Urankar (Slovin.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Baum (5-ČR) – J. García (Šp.)
ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Hrazdil (ČR) – Guttau (Něm.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Kučera/Wygona (4-ČR/Pol.) – Kosiňski/Sterniczuk (Pol.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
13:30 | Homola (2-ČR) – Hendrikx (11-Niz.)
ITF M15 KAMEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | Filip (8-ČR) – Aubriot (Fr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | O. Horák/Pecák (ČR) – Bozemoj/Pel (1-Niz.)
J200 PLZEŇ (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
09:30 | Mojžíšová (6-ČR) – Nováková (2-SR)
09:30 | N. Iraholaová (ČR) – Buhadanaová (5-Izr.)
09:30 | Filipová (ČR) – Karšňáková (ČR)
09:30 | Pírková (ČR) – Kálmánová (4-Maď.)
J200 PUERTO ESCONDIDO (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
17:00 | E. Dřevojanová (ČR) – Jalbertová (USA)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
21:30 | E. Dřevojanová/Watanabeová (ČR/Jap.) – Alexanderová/Cabiová (1-Kan.)
J100 BRUCHKÖBEL (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:00 | Ladman (ČR) – Fu Wang Choi (Hong.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:30 | Ehrenbergerová (ČR) – Wabnitzová (Něm.)
J60 TALLINN (Estonsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
16:30 | Jaroš (ČR) – Tüll (Est.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:30 | Vávrová (ČR) – Kazinjanová (Est.)
J60 DOBRIČ (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
07:30 | N. Moravec (3-ČR) – Popoaca (Rum.)
J30 WINNIPEG (Kanada), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
22:00 | Kofroňová (ČR) – Mangosová (Kan.)
J30 EDINBURGH (Velká Británie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:30 | Havelková (1-ČR) – Van Der Bergová (Kan.)
13:00 | Bidziliaová (ČR) – Brownová (Brit.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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Nechci strašit, ale je docela možný že naše ženy dneska prohrají všech 10 zápasů ...
Sára to bude mít se Sigemundkou těžší a Vítek by Džumhura také neměl podcenit. Bára by naopak mohla žízeň spláchnout Birrellem bez větších problémů
Jak sleduju chování Markéty na kurtu nebo i jinde, tak jsem si myslel od začátku to stejné jako Lojda. Po odmítnutí si pak V. brzo uvědomila, že má velký problém a začaly se vymýšlet pohádky...
Linda jenom není hloupá, a proto říká, že ji desítka nezajímá ...ví, že cokoliv řekne, tak hned bude použito proti ní.
Snad to dá
Vendulu Valdmannovou čeká první GS kvalda, a k tomu na jejím údajně nejsilnějším povrchu. V přípravě na trávě se ale letos moc nepředvedla a na Wimbledonu už to asi nezachrání.
Laura Samson sice měla v poslední době dobré výsledky, ale tráva jí nesedí, za což hovoří jednak její výsledky z juniorek (čtyřhru nepočítám) a taky to, že neabsolvovala žádný přípravný travnatý turnaj (na 125ky by se dostala, ale zvolila antuku). Navíc v poslední době celkem konzistentně střídá dobré turnaje s výbuchy, a po povedené Modeně je teď na řadě výbuch v prvním zápase.
Dominika Šalková a Gabriela Knutson? Oběma by se muselo sejít hodně šťastných okolností, aby kvalifikaci přešly. Výkonnostně na to zdá se nemají.
Lucie Havlíčková po nadějném podzimu zapadla do stagnace, a po velmi nepovedené antukové sezóně její sebevědomí asi není úplně ideální. Herně by na hlavní soutěž měla, psychicky však nikoli.
Jediná, které trochu věřím, je Linda Fruhvirtová, která sice nevyhrála na trávě zápas, probudit se na ní ale umí.
U Siskové těžko říct,jinak asi nic.
Jediná naše hráčka které jsem věřil že má na postup do MD je Laura Samson ale ta schytala velmi těžkou soupeřku do prvního kola a kvaldu zase nezvládne ...