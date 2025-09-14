Česká jízda v Soulu! Siniaková prolétla do hlavní soutěže, Fruhvirtová urvala maraton
Siniaková – Gibsonová 6:1, 6:2
V posledních třech zápasech čelila Siniaková australským tenistkám a všechny odehrála v tomto týdnu. Zatímco v mexické Guadalajaře překvapivě prohrála se svou bývalou deblovou parťačkou Storm Hunterovou, v kvalifikaci v jihokorejském Soulu australským fanouškům žádnou radost nedopřála.
Do hlavní soutěže prošla bez ztráty setu. V úvodním kole si poradila dvakrát 6:4 s Astrou Sharmaovou a ve finále kvalifikačních bojů dominovala proti Gibsonové. Všechny tři úvodní gamy se hrály přes shodu, ve všech byla úspěšnější Siniaková a zajistila si pohodlné vedení. Až poté se ke slovu dostala Gibsonová, která získala svůj servis a snížila. To ale bylo z její strany vše. Česká favoritka dovedla set za 35 minut hry k pohodlné výhře 6:1.
Ani v pokračování zápasu nedávala Siniaková soupeřce moc důvodů k optimismu. Chybující Australanka ve třetí hře znovu přišla o servis a ve zbytku utkání vyhrála už jen jeden game. Siniaková během zápasu ani jednou nepřišla o servis a za hodinu a 13 minut se mohla radovat z pohodlné výhry.
V hlavní soutěži tak doplnila krajanku Krejčíkovou, se kterou bude v Soulu účinkovat v deblové soutěži. Soupeřku pro první kolo hlavní fáze tohoto jihokorejského turnaje kategorie WTA 500 se Siniaková dozví po skončení kvalifikačních bojů a klidně to může být právě Krejčíková, jež čeká na soupeřku z kvalifikace.
Paquetová – Fruhvirtová 4:6, 6:4, 3:6
Fruhvirtové se v posledních týdnech po jarním znovuzrození přestalo dařit a postup do hlavní soutěže v Soulu by jí měl pomoct nejen psychicky. Její výkonnost v jihokorejské metropoli ale rozhodně není ideální. Trápila se už v prvním kole kvalifikace proti domácí outsiderce Boyoung Jeong, když pětkrát ztratila servis a udělala devět dvojchyb.
Proti Paquetové sice zlikvidovala 12 z 15 brejkbolů, nicméně potřebovala tři sety a vyrobila hrozivých 17 dvojchyb. V úvodní sadě odvrátila česká tenistka všech šest brejkbolových hrozeb, sama měl jen dvě a za stavu 4:4 prolomila Francouzce podání. Postup si Fruhvirtová výrazně zkomplikovala, když ve druhém dějství neuhájila náskok brejku a vedení 3:1 a v posledním gamu si podruhé v tomto setu prohrála servis.
Do rozhodující sady měla mnohem lepší vstup Češka a vedla 3:0. Paquetová se nechala ošetřovat, ale v utkání pokračovala a ještě Fruhvirtovou trápila, přestože prohrávala už 1:5. Francouzská hráčka málem donutila Češku znovu podávat na vítězství, Fruhvirtová však v závěrečném gamu předvedla otočku z 0:40 a téměř tříhodinovou bitvu uzavřela již na returnu.
Hlavní soutěž na nejvyšším okruhu si Fruhvirtová zahraje poprvé od Wimbledonu. Soupeřku pro první kolo hlavního losu zatím nezná, rozhodne se o ní po skončení kvalifikačních bojů.
