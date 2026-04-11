Česká marodka se rozrůstá. Omluvenku poslal také Lehečka, Krejčíková zrušila i Stuttgart

DNES, 09:00
Po Jakubovi Menšíkovi je na české marodce také Jiří Lehečka, který napodobil svého krajana a stejně jako on zrušil účast na blížícím se turnaji v Mnichově. Barbora Krejčíková naopak zůstává mimo hru a nevrátí se na kurty ani v příštím týdnu ve Stuttgartu.
Jiří Lehečka se odhlásil z turnaje v Mnichově (© MARTIN KEEP / AFP)

Nejlepší české tenisty trápí v úvodu letošní sezony zdravotní potíže až příliš často. Zatímco Krejčíková si loni na podzim zranila koleno, v poslední době laboruje také se stehnem a nehrála už skoro dva měsíce, Menšík a Lehečka jsou na marodce nově.

Menšík se musel odhlásit z probíhajícího turnaje Masters v Monte Carlu a kvůli infekci v palci u pravé nohy přijde i o následující podnik ATP 500 v Mnichově. Ten nakonec nebude hrát ani Lehečka, jenž došel v tomto týdnu v Monaku do osmifinále.

U Lehečky není důvod omluvenky známý. Oba čeští tenisté každopádně měli plnit v německé metropoli roli nasazeného hráče. I díky těmto odhláškám by měl hrát hlavní soutěž alespoň Vít Kopřiva.

Menšík zrušil i start v Mnichově

Krejčíková, která se naposledy představila v polovině února v Dubaji, si naplánovala návrat už několikrát a dál ruší jeden turnaj za druhým. Její první zastávkou po další pauze měl být silně obsazený Stuttgart, ale v obrovské konkurenci se nakonec nepředstaví.

Start v německém městě mají naopak v plánu Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Stuttgart se může pochlubit fantastickým obsazením, přestože účast nakonec odřekla i světová jednička Aryna Sabalenková. Dorazí nicméně Jelena Rybakinová, Coco Gauffová či Iga Šwiateková.

Muchová a Nosková budou hrát v obrovské konkurenci

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Trojchyba_Mat
11.04.2026 10:42
Však Jirka psal na IG, že jeho tělo a hlava potřebují trochu odpočinku, takže proto nejede do Mnichova
gocii
11.04.2026 10:39
U Krejci to mozna nebude ani tak zranenim ale situaci v rodine. Tam na tenis mozna nejakou dobu nebude nalada
Random33
11.04.2026 10:13
Tohle uz dlouhodobe neni normalni. Zadna zeme snad nema tolik omluvenek. Dokaze nekdo rict, v cem je ten problem u ceskych hracu a hracek??
pantera1
11.04.2026 10:16
Možná je jen sužuje klasický KOPR, jako minimálně půl národa .
TML
11.04.2026 09:25
Mozna, ze pokud by ji pokazde sebrali jednu moznost vyuziti PR, tak by se takhle tyden co tyden na posledni chvili neodhlasovala a prihlasila se az bude opravdu vedet ze bude ok
aligo
11.04.2026 09:46
Aspoň se odhlašuje před losem
com
11.04.2026 09:22
Big4Krejča je už s tím přihlašováním a odhlašováním vyloženě trapná Trumfne ji Muchová?
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

