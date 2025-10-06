Češkám poprvé kraluje Nosková. Na nových maximech jsou i Bartůňková, Bejlek a Viďmanová

DNES, 11:46
Aktuality 11
Linda Nosková (20) má za sebou životní turnaj, když na podniku WTA 1000 v Pekingu postoupila až do finále. Zajistila si tak debut v TOP 20 a pozici české jedničky. Elitní stovce se znovu přiblížila Sára Bejlek (19) a na nových maximech jsou i Nikola Bartůňková (19) a Darja Viďmanová (22). Výrazně si také polepšila Marie Bouzková (27).
Profily hráčů (7)
Nosková Linda
Bejlek Sara
Vidmanova Darja
Bartůňková Nikola
Linda Nosková je poprvé v TOP 20 žebříčku (@ ČTK / AP / Ng Han Guan)

Nosková v Pekingu předvedla parádní jízdu, když si připsala skalp domácí hvězdy Qinwen Zheng i páté nasazené Američanky Jessici Pegulaové, proti které odvracela mečboly. Padla až ve finále s letos famózně hrající Amandou Anisimovovou.

Díky životnímu turnaji v žebříčku poskočila o deset pozic na 17. příčky a stala se novou českou jedničkou. Přeskočila Karolínu Muchovou, která neobhájila body za loňské finále a propadla se mimo TOP 20.

O stejný počet pozic vylétly také Bejlek, Bartůňková i Viďmanová, které si taktéž vylepšily své kariérní maximum. První jmenovaná v minulém týdnu triumfovala v italském Rende a jen sedm příček ji dělí od posunu do elitní stovky. Bartůňková má za sebou skvělý turnaj v tureckém Samsunu, kde prohrála až v souboji o titul a nyní je 134. hráčkou světa. Viďmanová, která s krajankou prohrála v semifinále je 140.

Výrazný žebříčkový posun zaznamenala také Marie Bouzková, která si díky postupu do osmifinále v Pekingu polepšila o 11 míst a je zpět v TOP 50, kde jsou ještě Barbora Krejčíková (32. na žebříčku) a Markéta Vondroušová (36.).

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

11
Přidat komentář
horska.kraslice
06.10.2025 15:18
Pro zajímavost jsme si našla žebříček přesně čtyři roky zpět:

265. Linda N. 264 bodů
279. Linda F. 248 bodů

To jsme tehdy sledovali, jak se obě mladičké Lindy derou nahoru, a diskutovali, která z nich bude lepší....
Reagovat
horska.kraslice
06.10.2025 15:18
jsem
Reagovat
Sinuhet1
06.10.2025 15:23
copak Linda, ale Brenda, ta je v loji (i kdyz je porad jeste mladicka, tak ten sesup byl strasnej
Reagovat
Sinuhet1
06.10.2025 15:25
staci se podivat na Andreevu, jeden cas byly na stejny urovni a spekulovalo se, ktera bude lepsi
Reagovat
Mantra
06.10.2025 12:42
Začíná doba Nosková!
To bude na delší dobu si myslím.
Reagovat
jih
06.10.2025 14:33
Kéž by!!! smilesmile
Reagovat
tommr
06.10.2025 12:27
Zapomínat by se nemělo ani na Vendulu Valdmannovou která si taky polepšila na nové kariérní maximum a v vzestupu bude pokračovat i příští týden kdy se jí s týdenním zpožděním započtou body za titul z Monastiru ... smile
Reagovat
Mri
06.10.2025 13:02
Reagovat
pantera1
06.10.2025 12:10
Nosíkovi dodatečně gratulka, parádní turnaj. I když to finále nedopadlo, je to velký úspěch a pěkná pozice v žebříčku. Top ten na tebe čeká, stejně jako na Jirku
Reagovat
Trojchyba_Mat
06.10.2025 12:12
Vždyť to říkám furt smile
Reagovat
aape
06.10.2025 14:23
Reagovat

