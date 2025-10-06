Češkám poprvé kraluje Nosková. Na nových maximech jsou i Bartůňková, Bejlek a Viďmanová
Nosková v Pekingu předvedla parádní jízdu, když si připsala skalp domácí hvězdy Qinwen Zheng i páté nasazené Američanky Jessici Pegulaové, proti které odvracela mečboly. Padla až ve finále s letos famózně hrající Amandou Anisimovovou.
Díky životnímu turnaji v žebříčku poskočila o deset pozic na 17. příčky a stala se novou českou jedničkou. Přeskočila Karolínu Muchovou, která neobhájila body za loňské finále a propadla se mimo TOP 20.
O stejný počet pozic vylétly také Bejlek, Bartůňková i Viďmanová, které si taktéž vylepšily své kariérní maximum. První jmenovaná v minulém týdnu triumfovala v italském Rende a jen sedm příček ji dělí od posunu do elitní stovky. Bartůňková má za sebou skvělý turnaj v tureckém Samsunu, kde prohrála až v souboji o titul a nyní je 134. hráčkou světa. Viďmanová, která s krajankou prohrála v semifinále je 140.
Výrazný žebříčkový posun zaznamenala také Marie Bouzková, která si díky postupu do osmifinále v Pekingu polepšila o 11 míst a je zpět v TOP 50, kde jsou ještě Barbora Krejčíková (32. na žebříčku) a Markéta Vondroušová (36.).
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
265. Linda N. 264 bodů
279. Linda F. 248 bodů
To jsme tehdy sledovali, jak se obě mladičké Lindy derou nahoru, a diskutovali, která z nich bude lepší....
To bude na delší dobu si myslím.