České ambice v Indian Wells: velká očekávání, boj o naději i návrat hvězdy

Jen grandslamové turnaje si mohou dělat větší nárok na tenisovou slávu než podnik v Indian Wells. Do boje pod horkým kalifornským sluncem vyrazí i osm českých tenistů. A fanoušci se rozhodně mají na co těšit. Velká očekávání směřují k Tomáši Macháčovi (24) či Karolíně Muchové (28), v centru zájmu pak bude i další zápas Petry Kvitové (34) po návratu na kurty. To je jen malá ochutnávka toho, co "pátý grandslam“, který startuje již ve středu, chystá.

Tomáš Macháč bude v Indian Wells patřit k velkým českým nadějím. Noushad Thekkayil/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia