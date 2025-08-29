České derby v New Yorku! Muchová urvala neskutečnou bitvu s veteránkou a vyzve Noskovou
Cirsteaová – Muchová 6:7, 7:6, 4:6
Muchová vyhrála poslední tři souboje, ve vzájemné bilanci vedla 5:1 a na US Open zvítězila nad Cirsteaovou v roce 2020 i předloni. Na tyto statistiky se ale moc zřetel nebral a šance na postup byly i kvůli znovuzrození rumunské hráčky naprosto vyrovnané. A přesně takový průběh jejich tříhodinová bitva nabídla.
Česká hráčka začala lépe, aktivní hrou si vypracovala tři brejkboly v řadě, ale ani jeden z nich nevyužila. Pak ztratila servis ze stavu 30:0, když na brejkbol vyrobila dvojchybu a nakonec po dalším neproměněném brejkbolu ztrácela už 1:4.
Olomoucká rodačka ovšem nastartovala mohutný obrat, získala čtyři hry v řadě a měla možnost sadu dopodávat. Muchová však neuspěla a nakonec musel rozhodnout tie-break. V něm i díky jedné z famózních výměn Češka naprosto dominovala a Cirsteaové nepovolila jediný bod. Rumunka tak přišla o sérii 16 vyhraných setů.
Rovněž další dějství trvalo přes hodinu a nabídlo zkrácenou hru. K vidění byly opět delší přestřelky od základní čáry a Cirsteaová se znovu dostala do vedení o brejk jako první. Tento set mohl být mnohem rychlejší, ale Muchová zlikvidovala v následujících dvou gamech na podání celkem čtyři brejkboly, včetně tří v řadě, a pořád si udržovala manko jen jednoho brejku.
Cirsteaová mohla set uzavřít na servisu. A to hned dvakrát. Rumunka ale nebyla úspěšná za stavu 5:4 ani při skóre 6:5, dokonce neuhrála bod. Tentokrát však byla ve zkrácené hře silnější než Muchová a tie-break vyhrála relativně snadno 7:3.
Po více než dvou hodinách boje musely být obě aktérky psychicky i fyzicky vyčerpané. Lepší vstup do posledního dějství měla Muchová a suverénně získala úvodní dva gamy. Při vedení 3:1 ovšem nevyužila celkem šest brejkbolů, pak si hlavně vlastní vinou snadno prohrála servis a bylo srovnáno. Muchová ovšem vedení obnovila a poté odskočila na 5:3. První mečboly měla už na returnu, ale ani jednu ze dvou šancí nezužitkovala a neskutečnou bitvu uzavřela až na servisu.
Zatímco v mužské dvouhře na české derby ve třetím kole mezi Tomášem Macháčem a Jakubem Menšíkem nedojde, singlový turnaj žen ho nabídne. Muchová totiž v sobotním třetím kole vyzve krajanku Noskovou. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj aktuálně dvou nejlepších českých tenistek v žebříčku WTA.
Muchová může do druhého týdne US Open projít počtvrté v kariéře. V roce 2020 tady padla v osmifinále s Viktorií Azarenkovou a v posledních dvou ročnících ji až před branami finále zastavily Coco Gauffová a Jessica Pegulaová.
Ve třetím kole jsou také Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Ty podniknou útok na osmifinálovou účast už v pátek.
