České derby v New Yorku! Muchová urvala neskutečnou bitvu s veteránkou a vyzve Noskovou

VČERA, 23:31
Aktuality 9
US OPEN - Karolína Muchová (29) urvala tříhodinovou bitvu na US Open se Soranou Cirsteaovou (35), která měla na kontě osm vítězství v řadě. Semifinalistka posledních dvou ročníků skolila rozjetou Rumunku 7:6, 6:7 a 6:4, přestože v úvodních dvou setech prohrávala o brejk. Postup Muchové znamená jistou českou osmifinalistku, ve třetím kole totiž vyzve krajanku Lindu Noskovou.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Cirstea Sorana-Mihaela
Karolína Muchová po třech hodinách boje zajistila české derby (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Cirsteaová – Muchová 6:7, 7:6, 4:6

Muchová vyhrála poslední tři souboje, ve vzájemné bilanci vedla 5:1 a na US Open zvítězila nad Cirsteaovou v roce 2020 i předloni. Na tyto statistiky se ale moc zřetel nebral a šance na postup byly i kvůli znovuzrození rumunské hráčky naprosto vyrovnané. A přesně takový průběh jejich tříhodinová bitva nabídla.

Česká hráčka začala lépe, aktivní hrou si vypracovala tři brejkboly v řadě, ale ani jeden z nich nevyužila. Pak ztratila servis ze stavu 30:0, když na brejkbol vyrobila dvojchybu a nakonec po dalším neproměněném brejkbolu ztrácela už 1:4.

Olomoucká rodačka ovšem nastartovala mohutný obrat, získala čtyři hry v řadě a měla možnost sadu dopodávat. Muchová však neuspěla a nakonec musel rozhodnout tie-break. V něm i díky jedné z famózních výměn Češka naprosto dominovala a Cirsteaové nepovolila jediný bod. Rumunka tak přišla o sérii 16 vyhraných setů.

Rovněž další dějství trvalo přes hodinu a nabídlo zkrácenou hru. K vidění byly opět delší přestřelky od základní čáry a Cirsteaová se znovu dostala do vedení o brejk jako první. Tento set mohl být mnohem rychlejší, ale Muchová zlikvidovala v následujících dvou gamech na podání celkem čtyři brejkboly, včetně tří v řadě, a pořád si udržovala manko jen jednoho brejku.

Cirsteaová mohla set uzavřít na servisu. A to hned dvakrát. Rumunka ale nebyla úspěšná za stavu 5:4 ani při skóre 6:5, dokonce neuhrála bod. Tentokrát však byla ve zkrácené hře silnější než Muchová a tie-break vyhrála relativně snadno 7:3.

Po více než dvou hodinách boje musely být obě aktérky psychicky i fyzicky vyčerpané. Lepší vstup do posledního dějství měla Muchová a suverénně získala úvodní dva gamy. Při vedení 3:1 ovšem nevyužila celkem šest brejkbolů, pak si hlavně vlastní vinou snadno prohrála servis a bylo srovnáno. Muchová ovšem vedení obnovila a poté odskočila na 5:3. První mečboly měla už na returnu, ale ani jednu ze dvou šancí nezužitkovala a neskutečnou bitvu uzavřela až na servisu.

Zatímco v mužské dvouhře na české derby ve třetím kole mezi Tomášem Macháčem a Jakubem Menšíkem nedojde, singlový turnaj žen ho nabídne. Muchová totiž v sobotním třetím kole vyzve krajanku Noskovou. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj aktuálně dvou nejlepších českých tenistek v žebříčku WTA.

Muchová může do druhého týdne US Open projít počtvrté v kariéře. V roce 2020 tady padla v osmifinále s Viktorií Azarenkovou a v posledních dvou ročnících ji až před branami finále zastavily Coco Gauffová a Jessica Pegulaová.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve třetím kole jsou také Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Ty podniknou útok na osmifinálovou účast už v pátek.

Výsledky dvouhry žen na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

9
Přidat komentář
PTP
29.08.2025 00:03
Krásný zápas, obě aktérky k zulíbání smile
Reagovat
Liverpool22
29.08.2025 00:05
smile smile
Reagovat
Otmar
29.08.2025 00:00
Tři hodiny trvající tenisové drama. Ukázalo se, že ten Cleveland nebyla náhoda a Sorana je v báječné formě. Muška si komplikovala špíl UE, mnohdy opravdu zbytečnými a ukázalo se i to, že co dokáže zahrát na síti, nezahraje žádná jiná. Ke konci se mi zdálo, že Sorana je v lepší fyzické kondici a tak díky za to, že v posledním gamu vyšly Mušce první servisy, výměny by tak dopadnout nemusely. Upřímně říkám, že třetího kola je mi líto. Poděkování oběma za skvělý zážitek a happy end!
Reagovat
Liverpool22
29.08.2025 00:05
Reagovat
paddy
28.08.2025 23:53
Cirstea odehrála 12. zápas ve 20 dnech
Tipněte si, kdo vypadal unavenější? smile
Reagovat
frenkie57
28.08.2025 23:52
Ona to Muška neměla lehký se Soránou ani před dvěma lety v QF, tady v NY. Myslím, že tehdy vyhrála ve dvou těsných setech.
Reagovat
EllNino
28.08.2025 23:53
6:0 6:3 :)) Ale 2020 to byli 7:6 ve tretim, uz ji tu porazila 3x
Reagovat
frenkie57
28.08.2025 23:58
Hm, tak to jsem si to pamatoval nějak blbě.
Reagovat
Liverpool22
28.08.2025 23:49
MUŠKA smile parádní zápas a zasloužený postup do moravského derby smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist