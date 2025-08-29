Muchová po vítězné bitvě: Fyzicky i mentálně hodně náročné
"Jsem mrtvá. Hrály jsme tři hodiny. Byl to fyzicky i mentálně náročný zápas. Jsem trochu vyčerpaná. Myslím, že každý by po takovém zápase byl. Chci se z toho teď co nejlépe dostat, odpočinout si a být připravená na další zápas," uvedla Muchová.
Zda šlo o dosud nejnáročnější zápas sezony, v níž několik měsíců laborovala se zraněním levého zápěstí, si však netroufla odhadnout. "Já a moje paměť, to je špatné. Nepamatuju si moc zápasy, které jsem hrála. Ale tento byl fyzicky i mentálně hodně náročný," doplnila s úsměvem nasazená jedenáctka.
Utkání se 71. hráčkou světa a čerstvou vítězkou turnaje v Clevelandu Cirsteaovou zvládla po napínavém průběhu. Odvrátila osm ze 13 brejkbolů, sama proměnila šest z 20. První dvě sady dospěly do tie-breaků, rozhodující třetí set vybojovala Muchová po třetím proměněném mečbolu.
"Celý zápas byl nahoru dolů. Soupeřka hrála velmi dobře. Je teď rozehraná, vyhrála poslední turnaj. Hrála svůj vysoký level tenisu. Jsem ráda, že jsem to doservírovala, protože jsem tam měla šance už na jejím servisu. Nepodařilo se mi to, byla jsem trošičku nervóznější. Jsem ráda, že jsem pak svůj servis chytla. Pomohla jsem si forhendem a byla schopná to uzavřít," podotkla Muchová.
První nepříjemné chvíle prožívala hned v úvodu zápasu, kde ztrácela 1:4. Vývoj ale otočila a v tie-breaku uspěla 7:0. "Jsem ráda, jak jsem to zvládla. V prvním setu bylo pro mě trochu těžší se soustředit, ale potom jsem se nahodila zpět do rytmu a bojovala o každý balon. Myslím, že jsem se zápasem zvedala a bylo to lepší a lepší. Určitě bylo pro mě důležité vyhrát ten první set," řekla.
Třetí sadu získala i přesto, že ztratila vedení 3:1. Během toho nevyužila dalších sedm brejkbolů. "Bylo jich sice sedm, ale myslím, že jsem měla tak jednu, dvě šance. Ona dobře zaservírovala a nedala mi moc prostoru. Důležité bylo, že jsem ten poslední servis udržela. Vzala jsem si trochu víc času mezi balony a padlo mi to tam. Rozhodující tedy bylo to doservírovat," uvedla Muchová.
Po zdravotních potížích, kvůli nimž nemohla hrát obouručný bekhend a skončila na Roland Garros i Wimbledonu v prvních kolech, získává s každou výhrou sebejistotu. "Určitě je příjemné vyhrát, ale myslím, že nehraju tak dobře jako třeba tady minulý rok. Teprve se dostávám do toho flow, dělám spoustu chyb a nejsem to úplně já. Ale každý takový zápas mi dodá sebevědomí," řekla Muchová.
Nyní ji čeká duel s krajankou Lindou Noskovou. S tou se utká poprvé. "Myslím, že to bude dobrý a těžký zápas. Linda tady hraje výborně. Hraje rychle a dobře servíruje," uvedla na adresu loňské spoluhráčky ze čtyřhry na olympijských hrách v Paříži. "Je super holka, je s ní sranda. Na olympiádě jsme se sblížily asi nejvíc a stále se bavíme. Máme spolu hezký vztah," doplnila Muchová.
Výsledky dvouhry žen na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře